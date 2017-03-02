Из четырех достойных возглавить «Милосердие» чиновники снова выбрали Ощехину

На этой неделе состоялся конкурс, в результате которого на должность директора «Милосердия» снова назначена Оксана ОЩЕХИНА. Организаторы кадрового состязания отмечают, что все претенденты были достойны, но Ощехина оказалась на шажок впереди. Вот только в том, что в конкурсе другого победителя не будет, никто и не сомневался!

БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ

Должность директора «Милосердия» изначально конкурсная, однако история центра внесла свои коррективы. Когда в начале прошлого года против прежнего руководителя Надежды РОЖКОВОЙ завели уголовное дело, по мере его «разжигания» стало ясно - руководить ей «Милосердием» осталось недолго.

А летом Рожкову действительно сняли, назначив вместо нее «ближайшего приближенного», что произвело на сотрудников «Милосердия» эффект разорвавшейся бомбы. Работники центра смогли убедить руководство города сменить директора. Тогда в «Милосердии» и появилась бывший руководитель Московского института сервиса и туризма и РГСУ Оксана Ощехина.

Отношение к ней также было неоднозначным. Одни переживали, что оба вуза, которыми руководила Ощехина, развалились, другие уверяли, что она дружна с Рожковой, а значит, это те же «руки».

Конечно, все это можно назвать лишь домыслами. Однако Ощехина за недолгий период работы успела и здесь отличиться, покромсав штатное расписание своих сотрудников. Она даже не смогла (или не захотела) вспомнить, сколько человек попали под сокращение. В это время другой обнинский центр, «Доверие», находящийся ровно на тех же правах, что и «Милосердие», не пожертвовал ни одним своим сотрудником.

Однако все претензии, что городская администрация единолично приняла решение по назначению Оксаны Ощехиной, были вынуждены разбиться о камни разочарования. В администрации сочли ее опыт бесценным, с Калугой кандидатуру согласовали, а конкурс мог быть назначен лишь после судебного решения в отношении Надежды Рожковой.

В конце года ее осудили, и вскоре на сайте обнинской мэрии появилось извещение о конкурсе. А на днях стал известен его победитель. Вернее, в том, что им станет именно Ощехина, никто не сомневался, просто о ее назначении объявили официально.

ДОСТОЙНЫЙ ИЛИ УДОБНЫЙ?

Как рассказала «Неделе» вице-мэр по «социалке» Татьяна ПОПОВА, в конкурсе приняли участие, помимо Ощехиной, еще три человека. Чиновница отметила, что все кандидаты подходили на эту должность, а потому комиссия оказалась в сложной ситуации при выборе.

- Все претенденты из социальной сферы, как того требовали правила участия в конкурсе, с опытом работы руководителем. Двое человек, включая Ощехину, работают в «Милосердии» сегодня, третий кандидат трудился там в 2015 году. Еще одна претендентка к центру отношения не имеет, но она тоже из социальной сферы, - рассказала Попова.

Сам конкурс состоял из трех этапов. Первый - чисто юридический и заключался в допуске по документам, образованию и прочим формальным требованиям. На втором этапе кандидаты справлялись с тестовыми заданиями. Как пояснила вице-мэр, все они были допущены к итоговому собеседованию, в котором каждый представил свой план развития учреждения, руководителем которого он собирается стать.

Собственно, эта часть конкурса самая субъективная, несмотря на оценку по балльной шкале и прочие тонкости. А потому, естественно, здесь Ощехина и опередила своих соперников, один из которых, по словам Поповой, оказался очень близок к победе.

- Могу прокомментировать слова присутствовавшего на конкурсе представителя министерства, который сказал, что Калуга испытывает кадровый голод, а у нас в Обнинске есть выбор, - похвалилась вице-мэр.

Вот только его (выбор) участники комиссии предпочли не делать, а остановиться на прежнем руководителе. Хорошо это или плохо, судить сотрудникам «Милосердия» и его воспитанникам и посетителям. Первых, как известно, уже стало меньше, вторых, согласно сокращенному госзаданию, которое не стала отстаивать Ощехина, больше уже тоже не будет. Хотя, если говорить о министерстве, то калужским чиновником, вероятно, и надо, чтобы у руля бюджетного учреждения стоял не тот человек, который болеет за свои кадры и воспитанников, а который в пору кризиса умеет экономить и принимать болезненные решения, а не клянчить лишний раз денег на нужды предприятия.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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