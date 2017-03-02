Чиновники решают, в какой «карман» положить деньги на борьбу с наркоманией

В это время волонтеры скидываются на краску, чтобы замазать номера торговцев смертью!



Близкое, пограничное соседство с Москвой для Обнинска играет на руку далеко не всегда. Ведь столица - это не только большие деньги, но и большие проблемы, одной из которых являются потоки наркотиков, широко распространяемые по наукограду и, следовательно, рост числа зависимых от них людей.

В Обнинске на борьбу с этим явлением выделяются деньги и общественным организациям, и бюджетным учреждениям. Однако, как оказалось, тратятся они не всегда по делу. Об этом чиновникам, курирующим данное направление, на днях попытались сказать депутаты. Однако разговор больше походил на диалог глухого с немым.

СЕМИНАРОМ ПО НАРКОМАНИИ

В Обнинске бороться с наркоманией с 2015 года призвана подпрограмма «Профилактика правонарушений в сфере употребления и распространения наркотиков». О том, как тратились направленные на нее деньги, рассказала ответственный секретарь антинаркотической комиссии, начальник отдела опеки и попечительства Татьяна СТРУКОВА.

По ее словам, в 2016 году муниципалитет поддерживал организации, которые проводят реабилитацию алко- и наркозависимых. Так, общинный центр педагогики «Спас» получил 450 тысяч рублей. Кроме того, еще 150 тысяч выделили обнинскому Молодежному центру на проведение мероприятий антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.

Затем Струкова перешла к мерам, которые особо денег не просят, рассказав, как бьют они по наркомании семинарами и пропагандой здорового образа жизни, круглыми столами и беседами. Примешала туда Татьяна Сергеевна даже спортивные мероприятия.

Однако суровая статистика невыгодно контрастирует со всеми вышеуказанными потугами города. Если пять лет назад на учете у нарколога состояли 199 человек, то сейчас их уже 279. Растет и преступность в сфере незаконного оборота наркотиков.

После ликвидации в прошлом году Госнаркоконтроля, его функции на себя взяло специализированное подразделение обнинского ОМВД. Его руководитель Станислав СИРЫК рассказал, что лишь за 5 месяцев 2016 года пресечено и раскрыто 54 преступления, а за январь 2017 - 27!

Основная проблема, по мнению Сирыка, в приезжих преступниках, в основном, это выходцы из Средней Азии. За время работы полиции в Обнинске перекрыли шесть каналов поступления в наукоград героина и его химических аналогов.

ПРИКРЫВШИСЬ ГУБЕРНАТОРОМ

После таких цифр депутаты засомневались, а туда ли тратятся бюджетные деньги, что ежегодно направляются на борьбу с наркоманией.

- Понятно, что сумма небольшая, но это тоже деньги. Получается, мы все что-то делаем, а число наркозависимых растет. Так что это: неэффективное использование бюджетных средств? Мало денег вам дают? Или кадры у вас недостаточно профессиональные? - намекнула депутат Вера ПЛАШКЕВИЧ.

Кажется, больше всего именно последний намек задел секретаря антинаркотической комиссии. Татьяна Струкова, приподняв подбородок в сторону собственной гордости, напомнила, что ее коллегиальный орган работает на общественных началах и не финансируется из бюджета.

- Возглавляет нашу комиссию мэр города Владислав ШАПША, - победно козырнула Струкова, а для пущего страха (видимо, на случай, если для критиков градоначальник - не авторитет) добавила, - а региональную антинаркотическую комиссию - губернатор Анатолий АРТАМОНОВ!

Ну а затем всю вину за неэффективность проводимых городом антинаркотических предприятий Струкова предпочла свалить на родителей, мол, все идет из семьи. Видимо, в тот момент Татьяна Сергеевна запамятовала, что именно возглавляемый ею отдел опеки и попечительства должен работать с «неблагополучными» мамами и папами. Так что, возможно, у депутатов скоро появятся вопросы к ней не только как к секретарю комиссии - общественнику, но и как к чиновнице.

Опомнившись, Струкова попыталась перевести стрелки:

- С чем связан рост наркомании, мы тоже обсуждаем. То ли недостаточно правоохранительные органы работают, то ли здравоохранение, то ли образование, а может, другие структуры, - пустилась в философские размышления она.

ЗНАЮТ ДЕТИ, НО НЕ ВЕДАЕТ ПОЛИЦИЯ?

А вот руководитель общинного центра педагогики «Спас» Тамара ВАКУЛИНА была более резка и категорична в поиске виноватых.

- Когда четыре года назад я взялась за это дело, меня спрашивали, куда я лезу, мол, кто меня защитит. Когда моего сына порезали наркоманы, кто меня защитил? Вот вам ответ на все ваши вопросы, - уверена она.

Вакулина добавила, что наркотиками торгуют практически открыто. К примеру, в Балабанове есть точка, которая существует почти 10 лет.

- Я не могу сказать за Балабаново, но в Обнинске ни одна точка, после того, как мы про нее узнали, больше двух недель не продержится, - вступился за свою структуру Станислав Сирык.

Вот только интересно, если столь доблестно стражи порядка борются с закладками, то почему о некоторых тайниках во дворе знают даже дети, но не ведает полиция? О том, что наркоманы «пасутся» у них под окнами на детской площадке, к примеру, журналистам рассказывали жители дома №34 на проспекте Ленина.

После таких обсуждений председатель социального комитета Горсобрания Владимир СВЕТЛАКОВ потребовал объяснить, на что потратили почти 3 миллиона рублей, выделенных в 2016 году на борьбу с наркоманией.

ЧУЖОЙ КАРМАН

Узнать это у начальника по взаимодействию с общественными организациями Сергея РЕБРОВА оказалось не так-то просто. Его так же, как Струкову, понесло в рассказы о том, как бил город по наркомании, так что Светлакову пришлось его вернуть обратно: к деньгам.

Оказалось, из трех миллионов лишь 600 тысяч были направлены, так скажем, по профилю. Остальное ушло на закупку камер наружного видеонаблюдения в школах и садах и обслуживание таковых во всем в городе, а также на содержание добровольных дружинников. На изумление депутатов, как вышеуказанные (и, безусловно, важные) вещи связаны с наркоманией, Ребров округлил глаза:

- Чтобы обнаружить факт употребления и распространения наркотиков, нужна такая система!

- Но подпрограмма связана с наркотиками, а вы туда включили камеры. Лучше направить деньги на мероприятия и организации антинаркотической направленности, - возразил Светлаков.

- Если у вас в кармане 10 рублей, от того, что вы их из правого в левый переложите, сумма больше не станет, - отрезал Ребров.

Что ж, думается, на досуге ему стоит почитать о целевом и эффективном использовании бюджетных средств, чтобы потом такими репликами не шокировать окружающих.

Ведь в то время, как Ребров не парится относительно того, в какой карман положить 10 рублей, и любуется на камеры, установленные в образовательных учреждениях, волонтеры недавно зашедшей в Обнинск организации «Общее дело» на собственные средства покупают краску, чтобы закрасить номера торговцев «смертью».

- Мы столкнулись с проблемой. В Обнинске волонтеры - бывшие наркозависимые, которые прошли реабилитацию, готовы бороться с надписями на стенах. Мы попросили, чтобы нам хотя бы краску дали. Мы уже месяц пытаемся телефон на железнодорожном мосту замазать. Уже и в полицию звонили. Сегодня я сам лично купил баллончик, которым доброволец, рискуя жизнью, полез и закрасил надпись.

Так что, думается, контролирующим структурам стоит не переводить друг на друга стрелки и не считать, что раз работа добровольная, то она состоит лишь в том, чтобы чесать языком и озвучивать цифры, а думать, как сделать работу эффективнее.

Тем более, для того, чтобы понять, что важнее в борьбе с наркоманией: замазать очередной номер торгаша наркотой или провести очередной круглый стол, чтобы повздыхать, как все плохо, много ума не надо. На сегодняшний же день, как отметила депутат Татьяна СКИРТАЧ, ни один из кураторов не сказал, какая проблема мешает улучшить эту работу. Собственно, и ее реплика осталась без комментариев.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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