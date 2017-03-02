Директор «Руслифта» подсидел главного обнинского «единоросса»!

На днях обнинские «парламентарии» провели очередное заседание. Одной из самых волнующих тем повестки дня оказался выбор председателя комитета по ЖКУ, которым до недавнего времени являлась Надежда РОЖКОВА.

Казалось бы, что проблем с выбором кандидата возникнуть не могло, ведь свое желание занять столь ответственный пост уже давно изъявил зампред профильного комитета Анатолий ШАТУХИН. Однако в самый последний момент - в день голосования - сценарий поменялся.

НЕЖДАННЫЙ КОНКУРЕНТ

Возглавить комитет по жилищно-коммунальному управлению Шатухин мечтал уже давно. Этих побуждений он, в принципе, и не скрывал. Пробовал Анатолий Ефимович предложить свою кандидатуру и ранее, однако тогда его коллеги по депутатскому корпусу сочли, что лучше Надежды Рожковой с этими обязанностями никто не справится. Шатухина же обнинские «парламентарии» отодвинули на второй план, передав ему полномочия заместителя.

Но он, как показывала практика, своих намерений не оставил и продолжил помышлять о председательстве после того, как Надежда Георгиевна, будучи осужденной, лишилась депутатских полномочий.

Но все его планы рухнули уже в день голосования, когда ему в конкуренты был выдвинут директор «Руслифта» Роман АНЦИФЕРОВ. Его кандидатуру предложили некоторые «парламентарии».

- Согласно регламенту, голосование по персоналиям нужно проводить тайно, - рулил процессом глава местного Самоуправления Владимир ВИКУЛИН.

- Подождите, - перебил Шатухин. - Я долго выступать не буду. Просто скажу, что я снимаю свою кандидатуру.

«ПОШЛО ОНО ЛЕСОМ!»

А потому депутатам теперь предстояло либо поддержать Анциферова, либо нет. В результате большинством на должность председателя его все-таки утвердили. Воздержаться предпочли лишь сам Анатолий Шатухин и Владимир СВЕТЛАКОВ. При этом чувствовалось, что обстановка в зале заседаний была весьма напряженной. Анатолий Ефимович в сердцах даже предложил сложить и свои полномочия зампреда коммунального комитета.

А вот Анциферов продолжал сохранять спокойствие, хоть и согласился с «Неделей», что ситуация с голосованием была весьма напряженной.

- Я не виноват, что так все случилось. Коллеги предложили мне эту должность, я согласился, тем более, с проблемами ЖКХ мне приходится сталкиваться ежедневно в силу своей деятельности. Надеюсь, все будет нормально, и с Анатолием Ефимовичем мы сработаемся. Заявление, насколько я знаю, как грозился вчера, он пока не написал, - рассказал он журналистам уже на следующий день.

А вот Анатолий Ефимович явно затаил некую обиду на своих коллег, и от комментариев отказался.

- А пошло оно все лесом! - в сердцах бросил Шатухин поймавшим его в коридоре журналистам после заседания.

Вполне вероятно, что парламентарий просто побоялся повторного проигрыша в голосовании, как это уже было в случае с Рожковой. А может, в нем попросту сыграла обида на коллег, столь легко решивших «бортануть» его. Думается, что он смог бы составить достойную конкуренцию новоиспеченному председателю «коммунального» комитета.

Дарья ГУМЕРОВА

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