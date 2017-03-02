Обнинский магазин «М.Видео» доставляет своим клиентам проблемы вместо товара!

Сегодня, в век современных технологий, проблем с приобретением того или иного товара нет никаких. Купить понравившуюся вещь любой человек может, даже не выходя из дома.

Именно так недавно и поступила жительница Обнинска Екатерина КРЫЛОВА, заказав газовую плиту через интернет-магазин «М.Видео». Однако прежде чем увидеть покупку на своей кухне, женщине пришлось изрядно понервничать, благодаря сотрудникам одноименной торговой точки в Обнинске.

СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ

- Получить свою плиту я должна была в магазине «М.Видео», который расположен в ТРК «Триумф Плаза», - начала свою историю Екатерина. - Деньги за нее перевела сразу, еще при оформлении заказа через интернет. Услугу доставки тогда не оплатила, поскольку рассчитывала забрать товар самостоятельно, когда он приедет в Обнинск. Но сделать так, как планировала изначально, не получилось. Ну, думала, что проблем не будет - оплачу доставку по городу уже непосредственно в самом магазине при получении моего заказа.

Однако и на этот раз планы Екатерины рухнули. Сотрудники магазина на протяжении нескольких часов пытались оформить доставку, ковырялись в компьютерной системе, но все оказалось тщетно. В результате в данной услуге девушке просто отказали, попытавшись оправдать ситуацию какими-то сомнительными доводами.

- Продавцы, когда у них ничего не получилось с оформлением доставки, утверждали, что связано это с тем, что у местного магазина и «интернетного» разные склады. Хотя при чем тут доставка по городу, если мою плиту уже привезли в Обнинск? Потом они начали говорить, что я произвела оплату «онлайн», и теперь они не могут вписать мне дополнительную услугу. В общем, обвинили меня, сказав, мол, я совершила какую-то ошибку при оформлении заказа, - вспоминает Крылова.

В результате сотрудники «М.Видео» не нашли другого выхода, кроме как оформить возврат товара и заказать для Екатерины уже новую плиту с какого-то другого склада, которую она даже в глаза еще не видела. Но ей ничего не оставалось, как согласиться. Долгожданная техника все-таки «доехала» до своего адресата уже через день.

«ПЛИТУ МЫ ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ДОСТАВИЛИ!»

- Плиту я, конечно, получила. Но, во-первых, ее внешний вид несколько отличается от той, что заказывала изначально. Во-вторых, остался неприятный осадок: меня промучили два часа в магазине, дуря голову, когда меня дома ждал маленький ребенок! - возмущается женщина. - В-третьих, я не понимаю, почему человек не может оформить доставку своей покупки, тем более что за эту услугу готов заплатить. И, кстати, после того, как я оставила жалобу на обнинский магазин по телефону горячей линии, мне пришел ответ, что данная ситуация сложилась из-за сбоя в компьютерной системе. Только вот в тот день ни о каком сбое и речи не шло! Сотрудники «М.Видео», видимо, просто не знают, какое оправдание себе придумать.

Пролить свет на эту историю журналисты решили непосредственно у самих сотрудников «М.Видео». Сервис-менеджер Евгений БЛИНОВ, который пытался оформить доставку нашей героине, ничего криминального в том, что потрепал нервы клиенту, не видит.

- Ну, а какие комментарии вам нужны? Плиту же мы все-таки доставили, - всерьез недоумевал сотрудник.

Молодой человек даже пытался снять с себя ответственность за случившееся, заявив, что комментировать ничего он не намерен.

ТЕАТР АБСУРДА

В результате, после долгих не связанных между собой по смыслу предложений, Евгений все-таки приоткрыл «завесу тайны», пояснив: вся проблема заключалась в том, что наша героиня оплатила товар «онлайн», при этом не оформив доставку сразу. Вот такую вот банальную «оплошность», оказывается, допустила Екатерина.

Ту же версию выдала и старший менеджер магазина Ксения КУЗНЕЦОВА после того, как ее из «подполья» выманили неоднократные обращения сотрудника Блинова. В завершение Ксения вовсе заявила, что их магазин служит всего лишь пунктом выдачи! Интересно, а ее вышестоящее руководство знает о столь сомнительных убеждениях своего сотрудника, который делит единую сеть магазинов по принципу «свой-чужой»?

Между тем, юристы убеждены, что сотрудники магазина в данной ситуации не правы. Начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав потребителей Иван ЛИТВИНОВ пояснил, что в данном случае права клиента однозначно были нарушены, так как ему не рассказали о существенных условиях оказания платной услуги (порядок оформления, порядок доставки и др.).

- В соответствии с Законом «О защите прав потребителей» такая информация должна быть доведена до потребителя, в том числе в момент передачи товара либо при заключении договора об оказании услуги по доставке товара, - пояснил эксперт.

Впрочем, в данном случае удивительно другое - почему сотрудники «М.Видео» отказали покупателю в доставке? Получается, лишь потому, что он уже оплатил покупку? Абсурд, не иначе!

В продолжение темы



КОТ В МЕШКЕ

Небольшие новшества в эту длинную историю Екатерина Крылова внесла еще через несколько дней после своего первого обращения в редакцию. Девушка объяснила, что спустя время у новой плиты сломался таймер, и ей снова пришлось оформлять возврат товара и заказывать новый.

- Мне пришлось занимать денег, чтобы оплатить еще одну плиту, потому как сразу обменять бракованную модель на другую и вернуть мои средства в магазине тоже почему-то не могли. А как сидеть без плиты, тем более с маленьким ребенком? В итоге мне привезли новый товар на следующий день, а брак забрали только спустя еще несколько суток, и лишь после этого вернули деньги. Этот момент лишний раз заставил меня разочароваться в «М.Видео». Думаю, что больше я туда не обращусь, - резюмировала героиня.

Дарья ГУМЕРОВА

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