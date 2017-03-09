«Волшебники» из наукограда творят объемные чудеса!

С чего начать собственный бизнес, когда голова полна креативных идей, но нет поддержки и опыта? Пожалуй, сегодня именно это является одной из главных проблем молодых умов, желающих начать свое собственное дело.

Уже более десяти лет вставать на ноги начинающим предпринимателям помогают в «Обнинском Бизнес Инкубаторе» (ОБИ), предоставляя резидентам не только удобные площади и оргтехнику, но и реальную поддержку в плане развития самого бизнеса.

Так, к примеру, уже третий год на базе ОБИ свои идеи успешно реализует ООО «ПРОТОТИП», специализирующееся на 3D-печати.

НЕ РУКАМИ, А ГОЛОВОЙ

Несколько лет назад молодой инженер Юрий ФИНКЕЛЬШТЕЙН всерьез задумался о том, что создавать ту или иную деталь можно не путем какой-либо ручной обработки заготовок, а при помощи механического преобразования сырья. Речь идет о новых чудо-машинах, именуемых принтерами 3D-печати. С их помощью из обычного пластика инженеры создают различные детали, начиная от крепежей и заканчивая автомобильными комплектующими.

Потому уже в 2014 году Юрий, найдя единомышленников, организовал собственное производство с говорящим названием «ПРОТОТИП». Сегодня его организация специализируется на оборудовании для 3D-печати, сборке, настройке и эксплуатации, сопутствующей электронике, автоматике и механике. Коллектив организации составляют квалифицированные техники и технологи. Основной вектор развития компании направлен на исследование процессов 3D-печати, проектирование и конструирование собственных моделей станков и механизмов для печати трехмерных моделей, а также создание сопутствующей ей инфраструктуры.

Спустя два года с начала работы «ПРОТОТИПА», молодые ученые-предприниматели создали экспериментальную модель «Прототип А200» для отработки образцов серийных и массовых моделей. Также совместно с ней был разработан и изготовлен испытательный стенд «Прототип А200МП». Он представляет собой сборку из 8 блоков печати (2 уровня по 4 блока).

Модели «Прототип А200» и «Прототип А200МП» построены с помощью единой компонентной базы, что позволяет отрабатывать создание изделий, и уже оптимизированный код загружать в оборудование для серийного производства, что дает возможность использовать принтер максимально эффективно. Обслуживать эту установку может один специалист, что многократно увеличивает производительность труда. Причем, человеческие руки при работе такой машины практически не задействованы. Главное, что необходимо, - задать нужные параметры и запустить программу через компьютер. Остальное чудо-принтер сделает сам. Примечательно, что 75% составляющих элементов самого оборудования изготавливаются методом все той же 3D-печати.

«МЫ ТОЖЕ РАСШИРЯЕМСЯ»

Также в центре «ПРОТОТИП» ведутся конструкторские работы и испытания станков, проводятся исследования печати несколькими материалами одновременно. Уже в 2017 году планируется запуск 3D-принтера «Прототип А500». Изделия, изготовленные с его помощью, будут достигать габаритных размеров 500×500 миллиметров, при этом высота готового продукта сможет достигать 2 метров.

- Юрий, правда, что с помощью таких принтеров можно будет строить дома? Это же просто чудеса, - не смог не поинтересоваться журналист.

- Да их уже строят. И тут нет никаких чудес. Вполне вероятно, что и многоэтажки смогут возводить. Вопрос в другом - нужно ли это обществу. Чем тогда люди будут заниматься, где работать? - справедливо отметил инженер. - Это нужно, наверное, больше для других сфер деятельности, нежели для строительства. Мы тоже серьезно расширяемся, если можно так сказать. В настоящее время, например, готовятся к запуску 3D-сканеры «Прототип С200» для получения моделей реальных объектов.

Юрий отметил, что основной толчок к развитию его компании, безусловно, дал ОБИ. Здесь молодым предпринимателям предоставляют помещения, причем, арендную плату можно назвать, скорее, символической. Более того, именно инкубатор отправляет своих резидентов на различные выставки, конференции, семинары и конкурсы, давая им шанс заявить о себе инновационному обществу.

ЗНАНИЯ В МАССЫ

Как рассказал Юрий, целью этого проекта является создание центра прототипирования трехмерных объектов из пластика, комплексных макетов на их основе, а также единичное и серийное производство изделий.

- 3D-печать на данный момент является самым быстрым и простым способом по созданию прототипов всевозможных механизмов и агрегатов, - объясняет Финкельштейн. - Детали и прототипы, отпечатанные путем 3D-печати, обладают повышенными ударопрочными свойствами, невосприимчивостью к кислотным и щелочным средам, диэлектрическими свойствами и, наоборот, электропроводностью. Это позволяет проводить на прототипе всевозможные испытания. Можно, например, быстро вносить изменения в образец, доводя его до требуемых эксплуатационных характеристик. Значительно сокращается время от идеи до готового продукта. Сфера применения 3D-печати не ограничивается прототипированием различных объектов. Принтер может производить уже готовый продукт в малых сериях.

Как рассказал Юрий, характеристики пластиков позволяют производить продукцию для медицины, атомной промышленности, приборо- и автомобилестроения, космической отрасли и так далее. Точность печати на данный момент составляет 0,3-0,1 мм и выше. Производство детали происходит сразу со всеми внутренними полостями, что приводит к минимальной механической ее обработке после печати. А ведь инструментальный способ для некоторых деталей просто невозможен.

- Самое интересное, что возможности печати позволяют проектировщику не думать на тему - «как это будет сделано», а дать волю «инженерной мысли», - говорит Юрий.

Трехмерный принтер может использоваться в образовательных программах подготовки дизайнеров, проектировщиков различных направлений, архитекторов и даже школьников старших классов. 3-мерный принтер развивает навыки работы в программах по моделированию 3D-объектов и даже со станками ЧПУ.

Кстати, ООО «Прототип» и ООО «Модель-Спектр» уже подписали соглашение о сборке оборудования для пилотного проекта уроков технологии в Центре Молодёжного Инновационного Творчества. Компания даже разработала учебную программу для молодых интересующихся людей, в которую входят конструирование, объемное моделирование, изучение электротехники и, конечно, 3D-принтеров.

Дарья ГУМЕРОВА

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