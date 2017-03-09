«Или мы, или крысы!»

УК «Комфорт» потравила грызунов и начала наводить порядок только после угроз жильцов!

Люди долго не могли привыкнуть к тому, что теперь им самим посредством управляющих компаний приходится управлять общедомовым имуществом. Осознание, что судьба дома зависит от них самих, постепенно приходит и к обнинцам. Однако даже «прозревшие» на деле понимают: чтобы привести общие квадратные метры в порядок, нужно быть юристом, сметчиком и коммунальщиком одновременно, а главное, обладать свободными временем: тем, чего обнинцам отчаянно не хватает.

Поняли это и в доме № 182 на проспекте Ленина. За последние полгода их дом кардинально поменял образ коммунальной жизни: попытался сменить управляющую компанию, поднять тариф на содержание жилья, взять «кредит» и начать долгожданный ремонт.

ТАРИФОМ ПО АКТИВНОСТИ

Светлану ЛУКЬЯНЕНКО в Обнинске знают многие. Именно она стала руководителем инициативной группы дольщиков «СУ-155» в наукограде. Однако практически с рождения и по сей день она живет в доме №182 на проспекте Ленина, на который до недавнего времени без слез и взглянуть было страшно. Обшарпанные стены, испещренные не самыми литературными надписями, облезлые полы, гуляющие пешком по подъезду крысы - больше похоже на фильм ужасов, чем на жилой дом.

Устав от такого удручающего вида, в 2013 году активисты Ленина, 182 решили попытаться поменять жизнь к лучшему. Светлану Лукьяненко избрали председателем совета дома, который также обновился.

Однако их активность наткнулась на непробиваемую стену. Из бесконечной переписки с УК в течение полугода стало ясно: за 2,65 рублей/м.кв (тариф на содержание жилья) ремонт не сделать. Однако повышать его стоимость люди наотрез отказались.

Ситуация стандартная, и именно после нее вся начавшаяся было деятельность по наведению порядка в доме сходит на нет. Не стал исключением и дом на Ленина, 182. Кроме того, в начале 2014 года Светлана стала дольщиком «СУ-155» и несколько лет занималась проблемами не реального жилья, а гипотетического.

- Только летом 2016 года у меня появилось время и огромное желание привести свой дом в состояние, близкое к идеальному, - вспоминает Светлана.

Между жильцами снова начались переговоры. Вместе они пришли к решению: бежать от УК «Комфорт». Выбирать стали между УК «Быт-Сервис» и муниципальной управляющей компанией. Однако наткнулись все на ту же проблему: с таким тарифом ни одна из них не захотела взять дом Лукьяненко под управление.

РЕМОНТ В КРЕДИТ

Стоит отметить, что угроза уйти - это единственное, что смогло подействовать на «Комфорт». После того, как ее директор Ольга НАУМОВА осознала реальность «побега», на Ленина, 182 развернулась кипучая деятельность!

- Стиль работы кардинально изменился. Очень оперативно потравили крыс, вдруг исполнились долгое время лежавшие без ответа заявки от собственников по промазке швов, подвалы очистили от мусора, начался косметический ремонт в первом подъезде. То есть, начали выполняться все те требования, которые я озвучивала Наумовой, поясняя желание уйти, - рассказала Светлана.

Однако сметы по ремонту подъезда совету дома не предоставили. Их пришлось запрашивать уже после начала работ. Проверить документацию Светлана попросила одного из лучших сметчиков города. Оказалось, стоимость «реанимации» каждого из двух подъездов дома завышена на 120 тысяч рублей (неплохой такой навар)! Смету пересчитали в сторону уменьшения, и подрядчик согласился на такие условия.

Подсчитав цену ремонта в целом, учитывая покраску стен, потолков двух подъездов и укладку на пол линолеума, собственники вышли на сумму 1 миллион 30 тысяч рублей. Однако баланс дома составлял всего 136 тысяч. Ответ на вопрос: где деньги, что платили жильцы в предыдущие годы, получить оказалось сложно.

- Все траты закрыты отчетными документами «Комфорта». При детальной проверке управляющая компания попросту положила бы перед нами кипу смет, в которых нам пришлось бы разбираться. Ни я, ни члены совета дома не обладают знаниями, которые позволяют проверить правильность применения коэффициентов, объемы, используемые материалы, этапы работ. Необходимо было бы платно привлекать независимых специалистов, затем, если вдруг выявится хищение, обращаться в суд. В это время ремонт отодвинулся бы еще минимум на год, - объяснила Лукьяненко.

Она и члены совета дома предложили людям вариант, при котором УК проводит ремонт в рассрочку на 2 года. В таком случае в квитанции собственников появился бы временный тариф 9,76/м.кв. Итоги голосования показали, что большинство жильцов против такого развития событий.

Тогда Светлана предложила второй вариант: поднять тариф на содержание жилья на 2 рубля, что привело его к стоимости услуг других управляющих компаний в городе. Конечно, среди жителей дома нашлась «оппозиция» - те, кто были против всего и настаивали на смене УК, вероятно, не понимая, что с низким тарифом они попросту не будут никому нужны.

ЖАЛОСТЬ ИЛИ ЖАДНОСТЬ?

Тем не менее, большинство собственников такой вариант поддержали, и в доме начался долгожданный ремонт. Затянулся он на несколько месяцев: активу приходится напрямую работать с подрядчиком, контролируя каждый его шаг и заставляя при необходимости все переделывать. Сейчас, глядя на чистые стены и свежую краску, уже и не верится, что когда-то вид был столь удручающим.

Жители же из этой истории вынесли главное: любую УК необходимо контролировать. Вопрос в том, что далеко не в каждом доме найдутся столь въедливые активисты, у которых есть время и способности заниматься наведением марафета в жилфонде. Более того, в ряде случаев без помощи специалистов не обойтись.

Почему людей поставили в такие условия, при которых их деньгами фактически распоряжаются, как хотят, частные организации, вопрос философский. А вот почему УК «Комфорт» начала шевелиться лишь после того, как от нее решили избавиться жильцы?

Ответ на этот вопрос «Неделя» поискала у технического директора УК Алексея ЯЦЕНКО.

- Мы проводим все работы после заявлений собственников. Я сейчас не говорю о ремонте подъезда, так как жители дома сами решились на него. Мы лишь подрядчика приглашали, - открестился он.

- Однако заявления от них были уже давно. Получается, что работать УК начала не по просьбе жильцов, а из страха потерять дом? - уточнил журналист.

- Я не готов утверждать, так как сам работаю в «Комфорте» лишь с октября. Но это не из-за того, что дом собрался уходить. Просто у нашей компании самые низкие тарифы по городу. На них много не сделаешь...

Однако давить на жалость таким образом со стороны управляющей компании несколько странно. Силком в жилфонд их никто не тащит, равно, как и не заставляет работать по низким тарифам. Ничто не мешает «Комфорту» отказаться от экономически невыгодных домов, и практика такая уже есть.

Вот только, похоже, проще в данном случае, кивая на жадных жильцов, наблюдать, как разваливается дом, исправно собирая при этом с него свою копейку. Так что по поводу того, кто здесь более жадный, можно поспорить.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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