Городским властям бродячие собаки оказались не «по зубам»?

Тем временем, пока местные власти говорят о том, что механизм борьбы с бродячими животными в Обнинске запущен, бездомные собаки продолжают держать оборону, точнее сказать, они уже переходят в активное наступление. Так, например, на днях в собачью пасть угодила нога одного из местных жителей. Страшно даже представить, что на месте этого укушенного взрослого мужчины мог оказаться и ребенок!





ДВА СЛУЧАЯ ЗА НЕДЕЛЮ - ЭТО НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ?

Своего зубастого обидчика Игорь МОСИН встретил в Старом городе, когда возвращался из магазина домой: псина прокусила мужчине ногу. Избежать более серьезных травм ему удалось случайно - животное, несмотря на свой агрессивный настрой, оказалось пугливым, потому Игорь смог ее просто отогнать. Придя домой, наш покусанный герой обработал рану, однако сообщать об инциденте в какую-либо инстанцию он не стал (хотя зря). Единственные, кому рассказал он о случившемся - это журналисты. Им же он поведал и продолжение «собачьей» истории.

- Спустя несколько дней после моего случая мы возвращались с сыном с подготовительных занятий и увидели, как та же самая собака в сопровождении сородичей атаковала кого-то мужчину. Навстречу ему поспешил прохожий, который начал отгонять бродяг палкой, - вспоминает Игорь.

Напомним, что журналисты «Недели» уже неоднократно обращались с проблемой «бродяг» к местным властям. Однако те и по сей день продолжают уверять: ситуацию они держат на контроле. Так, например, вице-мэр по «коммуналке» Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ в очередной раз отметил, что работа в этом направлении ведется. Однако ее эффективность, как считает Дмитрий Сергеевич, зависит именно от самих горожан.

- Мы довольны работой калужского МУП «Полигон», которое ведет отлов бродячих собак на территории нашего города. В среднем, они вывозят из Обнинска 50 животных в год. Но работают они по заявкам, которые люди оставляют нам. А их не сказать, что много, - прокомментировал вице-мэр.

В том, что заявления от горожан на стол чиновников падают довольно редко, можно и не сомневаться, потому как о таком способе информирования знают лишь единицы. Спрашивается, где люди должны искать телефон профильного комитета? Однако ответ у чиновников на сей счет прост: в СМИ и на сайте администрации. Разрабатывать какую-то систему оповещения и уж тем более создавать специальную службу, которая смогла бы мониторить ситуацию в городе регулярно, в мэрии не собираются. Это нецелесообразно, как выразился Стрельцов.

«АЛЛО, МЕНЯ ЗАГРЫЗЛИ СОБАКИ!»

Хотя, стоит отметить, что о необходимости выработки определенного механизма борьбы с бродягами не так давно депутатам заявил глава города Владимир ВИКУЛИН. Правда, и у него, как оказалось, никаких конкретных идей пока что нет.

- Мы обязательно в ближайшее время проведем совместное заседание с представителями администрации и депутатами. Пригласим руководителя «Нового ковчега» Анну МОГИЛЬНЕР. Нужно всем вместе искать решение, - пояснил Владимир Васильевич.

Только вот, помнится, Анна Могильнер свои предложения уже вносила. Ее выступление свелось к тому, что обычный отлов собак проблему не решит, потому как их места впоследствии занимают новые бродяги. Беспризорников, как пояснила эксперт, нужно стерилизовать и вакцинировать. Но такое предложение во властных рядах понимания не нашло. Впрочем, может, и справедливо. Ведь та же самая стерилизация - это лишь способ остановить демографический рост среди хвостатых, но никак не защита от их агрессивности.

Тем не менее, пока представители местной власти никак «не нарадуются» на работу калужского «Полигона», уповая на низкие показатели собачьего «улова», хвостатые беспризорники ведут активную охоту на людей, которые вынуждены в прямом смысле слова отбиваться от них с помощью палок и неравнодушия случайных прохожих. Интересно, а что скажут в городских верхах, когда, к примеру, на кого-нибудь ребенка нападет стая бродячих псин, но рядом не окажется сердобольных взрослых: почему тот не позвонил «тете» из профильного комитета и не оставил соответствующую заявку, пока его терзали зубастые беспризорники?

Дарья ГУМЕРОВА

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