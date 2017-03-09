Закончится ли в Обнинске палаточный беспредел?

Мэрия выиграла иск о сносе торгового «шалмана».

Конечно, политика местного самоуправления направлена на поддержку малого бизнеса. Однако это не должно означать полную «нирвану», в которую ушли некоторые обнинские предприниматели, превратив свои клочки земли в натуральное архитектурное уродство. Пытаясь хоть как-то обуздать палаточную торговлю, в обнинской мэрии начали кроить ПЗЗ. По завершению «модерна» они разразились и первым иском на предмет незаконной торговли на частной земле, который на днях был удовлетворен городским судом.

ИМИДЖ - НИЧТО, ДЕНЬГИ - ВСЁ!

Имидж города - ничто, жажда денег - все! Именно такие мысли приходят в голову, когда смотришь на мелкую торговлю наукограда. Многие предприниматели, приобретя в собственность землю, видимо, считают, что глупо и непрактично использовать ее лишь под свой магазин, а потому умудряются сдавать свободную территорию в аренду.

Таким образом, сегодня Обнинск кишит уродскими палатками, которые, как ни крути, краше его совсем не делают. И это не говоря о том, что большинство подобных объектов далеки от градостроительных и противопожарных норм.

Мысли о том, что чиновники здесь должны показать, кто в городе хозяин, также до недавнего времени бились о камни разочарования. Местные предприниматели со своих владений руководителей города только что на три буквы не посылали, гордо размахивая федеральным законом о торговле, что разрешает оную на частной земле в любой форме.

Тогда муниципалитет стал думать о дополнительных пунктах Правил землепользования и застройки. Теперь, после их утверждения, размещая на своей земле нестационарный торговый объект, собственник земли должен соблюсти его предельно допустимую площадь, а также позаботиться о противопожарной безопасности, автомобильной парковке и отсутствии под ним коммуникаций.

Что немаловажно, и внешний вид палатки теперь необходимо согласовать с администрацией.

В ОЖИДАНИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

«Апгрейд» ПЗЗ развязал чиновникам руки. Первым под раздачу попал собственник магазина «Текстильщик» на проспекте Ленина и его арендаторы. Как рассказала «Неделе» специалист правового отдела администрации Юлия ЛОБАЧЕВА, хозяин разместил рядом с магазином еще четыре нестационарных торговых объекта, не отвечающих требованиям законодательства.

Решить вопрос в досудебном порядке сотрудникам мэрии не удалось: владельцы давили на то, что торгуют здесь давно, и никто к ним требования «свернуть» бизнес не предъявлял.

Почему надзорные органы закрывали глаза на незаконные нюансы существования палаток, вопрос отдельный. А вот муниципалитету ничего не оставалось, как подать иск в обнинский суд с требованием признать палатки незаконными и демонтировать их в течение месяца после вступления решения в законную силу.

Видимо, два арендатора из четырех решили не «бодаться» с чиновниками, так как в процессе рассмотрения дела пару торговых объектов вывезли с территории «Текстильщика». Однако фруктово-овощной «шалман» и «Куриный домик» остались биться до последнего.

Тем не менее, обнинский суд встал на сторону города и 28 февраля удовлетворил иск чиновников. Но юристы администрации не спешат радоваться. Скорее всего, решение обнинские предприниматели попытаются обжаловать.

- Как только оно вступит в законную силу, мы возьмем за основу те нормы, которыми руководствовался суд, чтобы применить их к аналогичным нестационарным торговым объектам Обнинска. Надеемся, что это поможет улучшить облик города, - рассказала Лобачева.

Это не значит, что все палатки в Обнинске окажутся вне закона. Просто теперь местные бизнесмены не смогут разводить бардак на своей земле. А потому говорить о том, что чиновники «душат малое предпринимательство», здесь неуместно. Достаточно, глядя на фото палаток у «Текстильщика», ответить на вопрос: нужен ли такой бизнес наукограду?

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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