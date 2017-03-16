Жительница 39- го микрорайона просит тишины, которая стоит бешеных денег!

Жизнь в многоквартирном доме вряд ли можно назвать тихой и безмятежной, потому как спокойствие, порой, нарушают шумные соседи, домашние животные или затянувшийся ремонт в квартире сверху.

Впрочем, как показывает практика, иногда действовать на нервы обитателей многоэтажек могут и звуки, исходящие извне, бороться с которыми уже сложнее. Так, к примеру, начиная с 2012 года, забыли о тишине жители дома №3 на улице Калужская. Причина - монотонный звуковой фон, которым окутан чуть ли не весь 39-й микрорайон.

«ЭТО ЖЕ ПРОСТО ПЫТКА!»

Галина ВЛАСОВА рассказывает, что насладиться тишиной у нее, как, впрочем, и у ее соседей, получается только после двух часов дня, потому как до этого времени в школе №12, расположенной рядом с их домом, активно гудит жизнь, а вместе с ней и вытяжка, установленная на крыше школьного пищеблока.

- С самого утра весь наш микрорайон охватывает какой-то непонятный звенящий гул. Вот, слышите? - начала рассказ Галина, пригласив журналиста к себе домой.

Неприятный мозгу фон действительно ощутим. Впервые Власова услышала эти звуки в 2014 году, когда вышла на пенсию и стала проводить больше времени дома. До этого она возвращалась с работы вечером, не раньше 17.00, и, соответственно, о такой проблеме и знать не знала.

Галина признается, что выйти на пенсию несколько раньше, чем хотелось, ей пришлось из-за болезни сына, которого теперь она просто не может оставлять одного.

- Понимаете, мой ребенок - инвалид. Ему необходимо спокойствие, свежий воздух. А мы летом просто задыхаемся в квартире, потому что не всегда можем открыть окно. Вот если вы посидите здесь несколько часов, то ваша голова просто не выдержит этого гула. А представляете, каково больному человеку? Это же просто пытка, - рассуждает Галина.

Как оказалось, СМИ - далеко не первая инстанция, в которую обращалась за помощью Власова. До этого найти понимание она пыталась у обнинских депутатов, директора школы, Санэпидемстанции, мэрии. Но все оказалось тщетно.

- Приезжали сотрудники СЭС. Измерили уровень шума. Не хватило всего каких-то 5 децибел, чтобы уровень шума можно было считать выше предельно-допустимых норм. Так-то оно так. Но по факту этот гул действительно ощутим, и он мешает жить, - расстраивается женщина.

ДЕНЕГ НЕТ...

Приглашала Галина «прислушаться» и экс-депутата Надежду РОЖКОВУ, но та, как заявила Власова, сказала, что никакого шума она не ощущает, а потому и в помощи женщине тоже отказала.

- Я ходила и в школу к директору. Просила сделать хоть что-нибудь. Думала, может, они экран поставят защитный или мотор у этой вытяжки поменяют. Но он мне сказал, что у школы сейчас денег нет. Выходит, мне самой нужно решать этот вопрос? Спонсоров привлекать? - говорит Галина.

Впрочем, об отсутствии средств журналистам «Недели» рассказал и ВРИО директора школы №12 Константин ВОЛКОВ. Правда, он отметил, что речь идет о серьезной сумме, которую школе в настоящее время точно не сыскать.

- Сначала мы думали заменить вытяжку. Но выяснилось, что сегодня на рынке нет таких моделей, которые подошли бы к нынешней вентиляционной системе. Ее (систему) нужно менять полностью. Разрабатывать новый проект, согласовывать, а потом проводить большие ремонтные работы. И стоить все это будет не меньше полумиллиона! - объяснил Волков.

Правда, Константин Викторович отметил, что оставлять ситуацию без внимания они не будут и постараются найти хотя бы какие-то промежуточные решения. Сейчас, например, вытяжку обтянули защитной, шумоизоляционной пленкой. Но польза от нее, как утверждает Галина, ничтожно мала.

Впрочем, думается, какого-либо другого решения от руководства школы или, например, тех же депутатов Галине Власовой придется ждать еще очень долго. Ведь кроме нее самой, письма с просьбами о помощи никто из жильцов почему-то не пишет. Ну, а кто решится выступить спонсором, отстегнув 500 тысяч ради женщины, которой так не хватает тишины?

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Обращение»