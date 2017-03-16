Морозовскую дачу пустят с молотка?

Морозовскую дачу город получил у ФЭИ больше двух лет назад. Однако все это время ее лишь приводят в то состояние, когда можно будет приступить непосредственно к реставрации здания.

Вот только денег на нее у города нет, а это значит, что уповать в таком вопросе остается лишь на инвестора. Останется ли памятник архитектуры в муниципальной собственности, и какую выгоду в таком случае получит спонсор?

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

В конце 2015 года, когда усадьба ушла под муниципальное крыло, основной задачей города стала организация охраны зданий и прилегающей к ним территории, а также консервация особняка. Таким образом, мэрия остановила разрушение Морозовской дачи и отправила ее на баланс музея истории.

Что же было сделано для усадьбы в прошлом году? Ответ на этот вопрос «Неделя» поискала у вице-мэра Обнинска по социальным вопросам Татьяны ПОПОВОЙ. Она пояснила, что многие работы, которые не требовали финансовых затрат (к примеру, очистка территории от мусора), выполнили волонтеры и работники музея.

Всего же на Морозовскую дачу потрачено около двух миллионов рублей (включая охрану). В эту сумму также вошли необходимые ремонтные работы. Кроме того, работникам удалось затопить камин в цокольном этаже, что позволило просушить фундамент и существенно уменьшить количество плесени в здании. Как призналась Попова, в такой поворот событий они мало верили.

- Но самое главное, мы сняли порядка пяти квадратных метров черепицы. Для нас это особая ценность, так как теперь у нас есть образцы, - пояснила вице-мэр.

В этом году, по словам Поповой, деньги на продолжение восстановительных работ в городской казне пока не заложены. Однако при появлении дополнительных средств они будут направлены на освещение самого здания, а также противоаварийную систему отопления.

Лишь после этого можно приступать к проекту реставрационных работ, что при самом удачном раскладе произойдет не раньше 2019 года. Однако речь идет о настолько солидной сумме, что муниципалитет ее не потянет, и мэр Обнинска Владислав ШАПША прямо об этом сказал еще год назад.

В ПОИСКАХ СПОНСОРА

А потому единственным шансом на жизнь для Морозовской дачи становится государственно-частное партнерство. Иными словами, реализовывать проект станет коммерсант. Понятное дело, что для этого у инвестора должна быть своя выгода. Потому проект реставрации должен включать в себя и условия, на которых его реализует спонсор.

Данную идею поддерживают не все. В частности, как рассказала депутат Горсобрания Марина ХОМЕНКО, на комиссии по культуре «парламентарии» обсуждали развитие туризма и создание имиджа города. В рамках этой встречи затронули и тему усадьбы.

- Я не очень заинтересована в том, чтобы этим занимался частник. Хотя, если посмотреть, как инвесторы ухаживают за Белкинским парком, то аналогичное партнерство было бы замечательным, - считает Марина ХОМЕНКО.

Однако не стоит забывать, что парк в частной собственности, а чиновники убеждают: дача в любом случае останется в муниципальной. Так какие условия может предложить город, чтобы спонсор, ввалив огромные деньги в дорогостоящий проект, потом «отбил» свои средства?

Татьяна Попова заверила, что у них уже есть несколько вариантов, но говорить о них пока еще рано.

- Может, к примеру, быть использовано здание на Пирогова, 3. Место хорошее. Думаю, мы найдем варианты, чтобы вызвать интерес у инвестора, - уверена Попова.

Да, на территории усадьбы есть несколько зданий, и теоретически частник мог бы использовать их для заработка себе на хлеб, но никак не для восстановления денежного баланса после реставрации. Регистрация браков на территории усадьбы, о которой как-то говорил мэр, - это тоже абсолютно не соразмерные суммы. А вот часть солидной территории усадьбы, на которой можно построить торговый центр или что-то еще или одно из зданий с прилегающей земелькой - это уже лакомый кусочек. Но тогда речь идет об отчуждении части участка.

Как к подобным телодвижениям относится обнинская общественность, чиновники знают по примеру строительства храма в Городском парке. Хотя, безусловно, это лучший вариант, чем тупо пустить старейшее каменное здание Обнинска с молотка.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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