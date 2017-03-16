16.03.2017

В Обнинске трещинами пошли свежие дороги!



Весне могут радоваться птицы, звери, люди, но только не коммунальщики. Пробуждение природы для них каждый год ассоциируется с массовыми дорожными работами, которые иначе как сизифовым трудом не назовешь.

Однако, помимо бесконечного латания дыр, выползают и другие дорожные недочеты. В этом году трещинами пошли совершенно новые проезды и тротуары.

Жители домов №1, 5 и 7 по улице Кончаловского, а также юные посетители школы №5 радовались недолго, когда в конце лета прошлого года дорога, ходить по которой им приходится ежедневно, из асфальтового побоища превратилась в тротуар.

По весне новый асфальт в прямом смысле пошел внушительными трещинами.

Такому известию вице-мэр по городскому хозяйству Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ не удивился. Он пояснил, что разрушение свежего асфальта в Обнинске - не редкость, и касается оно не только тротуара, но и проезжей части.

- По городу есть растрескивания. К примеру, на проспекте Ленина. Все, что находится у нас на гарантии, будут восстанавливать подрядчики. Сейчас снег сошел, так что в ближайшее время мы проведем комплексное обследование и выставим все претензии. До апреля эту работу мы точно проведем, - пообещал вице-мэр.

Однако работу над ошибками, как оказалось, оперативно проводят далеко не все. И если по разбитому тротуару обнинцы с горем пополам пройдут, то если посыпалась проезжая часть, долго ждать, пока подрядчик соизволит залатать ямы, нельзя.

В таких случаях, как пояснил Стрельцов, ремонт осуществляют муниципальные дорожники, а потом «накосячившей» организации попросту выставляется счет. То же самое касается и тех фирм, которые не желают добровольно работать по гарантии. В этом случае муниципалитет подает в суд на подрядчика, и чтобы не ждать решения, также проводит ремонт дороги авансом.

Тем не менее, по весеннему асфальту можно судить, насколько «качественно» проводятся дорожные работы в Обнинске. Весьма странно, что нарушение технологического процесса при ремонте проезжей части и тротуаров - для нашего города обычное дело.

Понятно, что в части тротуаров здесь муниципалитет оказался в заложниках. Как рассказал Дмитрий Стрельцов, работы по их укладке оплачиваются невысоко, а потому желающих взяться за такой ремонт немного. Но как быть с городскими дорогами? Неужели в том же МПКХ нет специалистов, чтобы проконтролировать процесс укладки асфальта?

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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