Поймай меня, если сможешь!

Судебные приставы целый год не могут заставить бессовестного отца платить алименты!

К сожалению, сегодня далеко не всем вступившим в брак молодым парам удается сохранить свой семейный союз. Единственным выходом для них становится развод. Но даже после него найти понимание обеим сторонам удается далеко не всегда, особенно когда у супружеской пары есть ребенок, обязанности по воспитанию которого, как правило, ложатся на плечи матери.

Именно в такой ситуации оказалась жительница Обнинска Алла Г (все имена изменены - Прим. Ред.).

Ей приходится в одиночку ставить на ноги сына, имеющего проблемы со здоровьем, в то время как бывший супруг разъезжает на иномарке и выкладывает в социальные сети фото с дорогого гаджета, но отказывается платить алименты.

ДВОЙНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Со своим супругом Романом Алла развелась в прошлом году. Причину, которая толкнула ее на такой отчаянный шаг, девушка не скрывает - она считает, что муж ей изменил.

- Это было для меня самым настоящим предательством, причем двойным. Дело в том, что у нас с Романом есть четырехлетний сын. У него проблемы с развитием речи. Выходит, что пока я бегала с ребенком по специалистам, при этом еще и работала, мой супруг развлекался. Такого простить я не могла, - вспоминает героиня.

Заявление на развод Алла написала в феврале 2016 года. В этом же месяце подала на алименты. Суд обязал бывшего мужа перечислять на воспитание сына ровно четверть от всех имеющихся у него доходов. Однако денег девушка по сей день практически не получала.

- На сегодня общая сумма его долга составляет порядка 60 тысяч рублей. За весь год я видела только какие-то подачки. Он мог перевести на мой счет тысячу, а то и пятьсот рублей, - рассказывает Алла. - А я каждый месяц трачу около десяти тысяч на массажиста и логопеда для ребенка. Это помимо питания, одежды, детского сада и досуга сына! А про кредит, который достался мне в «наследство» от супружеской жизни, я вообще молчу.

Девушка рассказывает, что изначально пыталась наладить нормальные отношения с бывшим мужем, настаивая на том, чтобы он принимал полноценное участие в воспитании сына.

- Однако он мне заявил, что у него нет времени, мол, сына он хочет видеть тогда, когда это удобно ему - не чаще, чем раз в месяц, - вспоминает Алла Г.

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ЗАКОНА

Через несколько месяцев после развода она обратилась к судебным приставам. «Теребить» девушке пришлось медынских специалистов - именно там прописан Роман. Однако никакой положительной динамики Алла так и не дождалась. Тогда она написала официальное обращение в Управление судебных приставов Калужской области.

- Прошел уже месяц. А ответа пока нет, - вздыхает девушка. - Я понимаю, что он официально нигде не работает. Но мне-то от этого не легче. Тем более, судя по его страничке в социальной сети, он явно не бедствует и ведет очень даже активную и насыщенную жизнь. Выкладывает фото «ВКонтакте», где он за рулем. При этом пользуется дорогим телефоном, ходит по ресторанам! - возмущается молодая мама.

Какие же меры приняли областные приставы по отношению к медынским коллегам? К сожалению, похоже, что в регионе информацией на местах не владеют и владеть не очень жаждут. А как иначе объяснить, что помощник руководителя вышеуказанной структуры Любовь СКАКУН заявила журналистам «Недели», что информации по данному производству у нее нет. При этом она уверена, что медынские коллеги с Аллой «постоянно контактируют и обязательно должны связаться».

Вот только медынские приставы на связь с девушкой вышли лишь после того, как получили нагоняй от пообщавшихся с прессой областных начальников. Сотрудница местной службы Мария ЧАЙКИНА вместо того, чтобы внести конструктив в диалог, «отчитала» Аллу за то, что та «нажаловалась верхам».

А вот журналистам Чайкина заявила, что с девушкой поддерживает связь, тем более она (Алла) постоянно звонит ей на мобильный. Ничего больше вытянуть из Чайкиной не удалось, потому как та сослалась на конфиденциальность информации.

Очень странно, теорию законов, позволяющих избежать общения с журналистами, представитель приставов знает хорошо, а вот практический профессионализм, по всей видимости, у медынских специалистов явно страдает.

Иначе как объяснить, что за год Алла Г. и ее ребенок, так и не увидели положенных от отца алиментов? Нет ли в этом вины и судебных приставов, которым не хватает не то авторитета, не то желания исполнять свои обязанности?

ПОПАЛСЯ?

Впрочем, как сказала сама Алла, ей Чайкина пообещала в этот же день «навестить» должника Романа. Интересно, что мешало приставам «прижать» его до того, как вопрос вышел на уровень областного руководства? И почему обрывать телефон пришлось Алле, а не служителям закона?

Кстати, еще в августе на водительские права Романа было наложено ограничение за образовавшиеся долги. Однако он, как утверждает наша героиня, продолжил ездить за рулем и получать штрафы! Интересно, как ему могли их выписывать и не принимать мер, зная, что нарушитель находится в «черном» списке! Но, как рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД города Обнинска Наталья КУЛЬКОВА, очень часто нарушения водителей фиксируют камеры. «Пробить» информацию о водителе могут непосредственно сами сотрудники ДПС в момент остановки транспортного средства. Однако были ли такие случаи в водительской истории Романа, неизвестно.

Впрочем, как пояснила сама Алла, ее бывший супруг буквально недавно таки «попался» сотрудникам ГИБДД в Калуге. В результате Романа обязали к 20 часам принудительных работ. Однако на выплату алиментов сей факт, увы, пока не повлиял, потому что к тем самым работам злостный неплательщик так и не приступил.

Быть может, положительная динамика начнется, хотя бы, сейчас - после того, как «назойливая» и вечно «названивающая» приставам Алла Г. подняла на уши «половину» инстанций Калужской области?

Дарья ГУМЕРОВА

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