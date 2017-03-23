Директор ИАТЭ: «У нашего института есть все основания называться вузом международного уровня»

Несмотря на то, что образовательная сфера наукограда подверглась серьезной «зачистке», когда в рамках реорганизации вузов было ликвидировано несколько учреждений, в Обнинске остались достойные институты, способные подготовить высококлассных специалистов. И несомненным лидером в этом списке является Институт атомной энергетики.

О том, как развивается вуз сегодня и какие перспективы его ждут в будущем, «Неделе» рассказала проректор НИЯУ МИФИ, и.о. директора ИАТЭ Татьяна ЛЕОНОВА.

СЛИВАЯСЬ СО СТОЛИЦЕЙ

Не за горами окончание учебного года, а это значит, что совсем немного осталось времени у абитуриентов, чтобы определиться с выбором вуза. Именно поэтому ведущий институт не только Обнинска, но и всей Калужской области ИАТЭ НИЯУ МИФИ ежегодно проводит День открытых дверей. На этот раз он их распахнет 26 марта.

- Выпускники школ, а также их родители смогут познакомиться с нашим институтом, узнать, какие направления подготовки у нас существуют, - рассказывает Татьяна Леонова. - В том числе у них есть возможность пообщаться с преподавателями и студентами, которые обучаются в институте, задать все интересующие их вопросы и поучаствовать в мастер-классах. Как показывает практика, такие мероприятия очень действенны и нужны. Ведь главная наша задача заключается в том, чтобы молодежь получала образование на уровне лучших мировых стандартов, не уезжала за пределы города и области, а оставалась здесь строить карьеру. А для этого мы должны подготовить им все условия.

Кстати, над созданием тех самых условий сегодня активно работает не только руководство обнинского ИАТЭ, но и головной московский вуз. Как рассказала Татьяна Николаевна, сейчас перед «МИФИ» стоит большая и очень важная задача - слияние двух площадок - местной и столичной. Речь не идет о каком-то формальном воссоединении. Это будет равноправный симбиоз, который позволит более активно использовать учебную и научную инфраструктуру, а также развивать академическую мобильность. Студенты смогут «меняться местами».

- Ну, например, первый курс учащиеся московской площадки будут слушать непосредственно в столице, а уже в последующие годы в рамках своего индивидуального плана они смогут продолжить обучение в Обнинске, и наоборот. Наш город привлекателен для того, чтобы строить свою карьеру, ведь именно у нас созданы и успешно работают фармацевтический и информационный кластеры, развиваются ядерные технологии, - объясняет Татьяна Николаевна.

Стоит отметить, что как обнинским, так и московским студентам будут предоставляться все условия для комфортного пребывания, в том числе и места в общежитиях.

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

Хотя, как отмечает Леонова, студенческих общежитий сегодня уже едва хватает, потому что количество учащихся постоянно растет. Решить этот вопрос - одна из главных задач для вуза на ближайшее время. К примеру, помимо российских студентов за дипломами в ИАТЭ приезжают иностранцы. Здесь обучается молодежь из 16 стран: Вьетнама, Бангладеш, Индии, Замбии, Иордании, Турции, Боливии, Македонии и других. Все они свой первый год пребывания здесь, как правило, посвящают изучению русского языка. Однако уже в ближайшем будущем для иностранных студентов начнут читать лекции и английском.

- Лечебное дело, например, у нас теперь будут преподавать как на русском, так и на английском языке. При этом, если российские студенты захотят обучаться на иностранном, то мы препятствовать не станем, - комментирует Леонова. - Мы стремимся, чтобы наш институт полностью отвечал всем параметрам, которые позволяют называть его вузом международного уровня.

Кстати, как рассказывает Татьяна Николаевна, иностранные студенты языковой барьер преодолевают довольно быстро. Уже в первый год обучения они принимают активное участие в творческих мероприятиях как городского, так и областного уровня.

Что же касается внеурочной студенческой жизни, то ее директор ИАТЭ сегодня оценивает на твердую пятерку.

- Ребята очень активные. Они постоянно что-то организуют. Очень целеустремленное и небезразличное молодое поколение. В институте жизнь кипит: спортивные соревнования, театр, КВН, строительные отряды и прочее. Просто невозможно попасть на все мероприятия. Причем инициатива идет от студентов. Как правило, они сами приходят и говорят, что конкретно им необходимо для организации того или иного мероприятия. В общем, я очень ими довольна, - с улыбкой рассказывает Леонова.

ВЫПОЛНЯЯ ГУБЕРНАТОРСКИЙ НАКАЗ

Стоит отметить, что, несмотря на столь насыщенную творчеством студенческую жизнь, не забывает здешняя молодежь и о научной деятельности.

- Этому ребята уделяют особое внимание. Обратите внимание, что на различных конференциях студенты ИАТЭ, как правило, оказываются в числе лидеров. Для их развития с научной точки зрения созданы все условия в институте: и лабораторная база отличная, и преподавательский состав высококвалифицированный, - объясняет директор.

Кстати, профессора института атомной энергетики регулярно отправляются в командировки за границу - в иностранные вузы, где они читают лекции местным студентам.

Уже в будущем учебном году в ИАТЭ НИЯУ МИФИ появятся новые направления, например, «промышленный дизайн», «логистика», «маркетинг».

- Мы специально провели свое исследование рынка, а также прислушались к словам губернатора нашего региона Анатолия АРТАМОНОВА, который говорил о том, что Калужская область должна непременно развиваться в качестве логистического центра. Именно поэтому решили создать такое направление у нас и готовить нужных специалистов. Точно так же и с «промышленным дизайном». Сегодня это очень актуально и востребовано на предприятиях области, - объясняет Татьяна Николаевна.

Иными словами, планов у ведущего вуза Калужской области очень много, большая часть из них уже постепенно находит свое воплощение в жизни. Ну, а познакомиться со студенческой жизнью и пообщаться с преподавателями лично абитуриенты и их родители смогут 26 марта.

Дарья ГУМЕРОВА

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