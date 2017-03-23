До денег надо дорасти!

Депутаты считают, что 10- летние дети недостойны премии?

Творение рождается либо по вдохновению, либо в муках. Вот и при «модерне» Положения о премиях одаренным детям депутатов, похоже, муза покинула. Споры по поводу него идут далеко не первый год и сейчас привели к совершенно невнятному итогу: размер премии сократился, одаренные дети вовсе и не одаренные теперь. Ну и апогей: на деньги успешное чадо может рассчитывать не раньше, чем с 12 лет! Что же мотивирует депутатов на подобные изменения?

ВОЗРАСТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!

Итак, к чему привело творчество рабочей группы. Название документа теперь звучит так: «Городские премии учащимся за достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве». Другая поправка касается периода, в который учитываются заслуги детей. Теперь это не учебный год, а календарный. Также решили сократить и размер поощрения с 25 тысяч до 15 тысяч рублей.

Но самое главное изменение касается возрастного ценза.

К депутатам обратились руководители детских школ искусств, которых в городе три, с просьбой снизить планку для кандидатов на премию с 12 лет до 10. Дети начинают ходить в ДШИ с пяти-шести лет, а заканчивают ее уже в 14. А потому было бы логично позволить и более юным дарованиям рассчитывать на признание муниципалитета.

Именно такое предложение вызвало раздрай в стане рабочей группы, а потому было решено вынести документ на обсуждение всех профильных комитетов Горсобрания.

Анализируя заседания, складывается впечатление, что за десятилетних дарований переживают лишь депутаты, что трудятся в сфере культуры и не понаслышке знают: в этом возрасте учащиеся музыкальных школ могут составить достойную конкуренцию коллегам постарше.

- Мы на 10 тысяч решили сократить премиальный фонд, что позволяет нам премировать большее количество детей, в том числе и десятилетних, - считает депутат Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ.

Однако в своем мнении на социальном комитете он оказался одинок. Поддержала его лишь начальник Управления культуры Ирина ФАЛЕЕВА, которая, к сожалению, не является народной избранницей и не может повлиять на решение «парламентариев».

МАЛО ДЕНЕГ ИЛИ ТАЛАНТА?

Не прониклись идеей и представители «коммунального» комитета. Так, Роман АНЦИФЕРОВ считает, что для маленького ребенка получить премию - большая радость, но и лишиться ее - огромный стресс.

- Смотришь «Голос. Дети», и плакать хочется! - поделился переживаниями народный избранник.

А вот Людмила СЕРГЕЕВА подошла к этому вопросу с профессиональной - педиатрической - точки зрения.

- В этом возрасте ребенок делает все по большей части под напором родителей, именно поэтому в начальной школе дети учатся лучше, чем в старших классах. Как врач, я считаю, что с точки зрения физиологии лучше оставить 12-летний порог, - убеждена она.

Судя по всему, 10-летние дети останутся за бортом городских премий. Весьма странный подход. Складывается впечатление, что в очередной раз «парламентарии» придумывают себе оправдание, чтобы сэкономить бюджет. Отсутствие расточительности в тяжелые времена - это похвально, но тогда, может, прямо об этом заявить? А придумывать причины, почему 12, а не 10 - это как-то некрасиво.

В частности, говоря о телепроектах, где раскрывают детские таланты, то в них участие могут принимать и пятилетние малыши. Причем, показывают они такой уровень, до которого и не любой взрослый дорастет когда-нибудь. Наши депутаты действительно думают, что это делается под напором родителей, а не по собственному увлечению чада?

За примером далеко ходить не надо! В конце прошлого года семилетняя жительница Обнинска Лена СОЛОВЬЕВА выступила на проекте телеканала «Россия» «Синяя птица» - Всероссийском конкурсе юных талантов, где поразила членов жюри своими способностями в спортивной гимнастике. Малышка танцевала на полотнах под потолком, исполняя сложнейшие гимнастические трюки. Смогут ли «парламентарии» Лене в лицо сказать, чтобы она приходила к ним лет через пять, когда ее талант станет «осознанным»?

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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