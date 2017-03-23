Великоветхая пятерка

Аварийные дома не хочет забирать ни одна управляющая компания!

Не так давно в Обнинске дебютировал конкурс по «принудительной» раздаче домов управляющим компаниям. Там, где тарифы на содержание жилья неадекватны нынешним реалиям, но при этом обладатели квартир наотрез отказались их повышать, необходимая сумма была рассчитана администрацией.

После этого дом пустили в управление с молотка. Однако по итогам конкурса пять домов оказались не востребованы у частных коммунальщиков. Неужели теперь они вовсе останутся без управления, и почему оказались никому не нужны?

БЕЗ ВРАТАРЯ

35 домов, жители которых отказались поднимать тарифы на содержание жилья, в начале этого года были выставлены на конкурс. Управляющие компании попросту отказались обслуживать и дальше такой жилфонд, за который платят копейки. Из всем известной субстанции конфетку сделать не получится, потому и было решено просчитать для каждого дома экономически обоснованный тариф.

Таким образом, с молотка ушли три десятка самых проблемных домов наукограда. Выйти на них решилась лишь одна УК: «Обнинск», подавшая заявку на 13 лотов. Директор управляющей компании Михаил ВИЛКОВ, объясняя, зачем ему столь «неудобный» жилфонд, не скрывает: там поднялся тариф, по которому можно работать.

И если за год работы между УК и жителями сложатся отношения, то они проголосуют за УК «Обнинск». Если же работа коммунальщика их не устроит, дома снова отправятся на конкурс.

Однако Вилков забрал не все дома из списка. От пяти из них он отказался. Это самый ветхий и признанный аварийным жилфонд: дома №11 и 13 по Киевскому шоссе, Менделеева, 8/4, Пирогова, 2 и Железнодорожная, 1. Причем первая тройка официально внесена в реестр аварийных домов, и ее жители ожидают переселения. А потому никакие капитальные работы этим домам уже не светят, а собственники квартир сидят на чемоданах.

Однако поддержание жизнеобеспечения даже самого дряхлого жилфонда никто не отменял. Но раз все отказались от этой совсем не великолепной пятерки, то, получается, и коммунального «вратаря» у нее больше нет?

Как рассказал «Неделе» вице-мэр по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, дома без управления остаться не могут. Соответственно, ими будет заниматься прежняя УК - «Управляющая компания». А пока ее директор Виталий КЛЮЕВ «рыдает в подушку», провожая несбывшуюся мечту, - избавиться от убыточного жилфонда, чиновники снова готовят документы на конкурс.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ «КРЕСТ»

Как пояснил Стрельцов, для этого специалисты снова пересчитают тариф на содержание жилья для каждого дома, при этом, по закону, они должны его снова увеличить, не менее, чем на 10%.

Так, если при первом выставлении на конкурс сумма обслуживания управляющей компанией была поднята с 5 до 20 рублей за квадратный метр, то теперь она повысится еще на 2 рубля.

Позарится ли на такую сумму управляющая компания, большой вопрос. Ведь он даже не в цене. Собственники квартир в этих домах находятся несколько в другой ситуации, чем их жадные коллеги по конкурсу, устанавливать адекватный тариф которым пришлось принудительно. Дело не только в том, что стоимость текущего обслуживания здесь не менялась почти десяток лет, просто эти пять домов и за деньги никто не хочет брать. Рассчитывают ли в администрации, что очередное повышение тарифа заинтересует того, кто возьмется за жилфонд, на котором поставлен вполне официальный крест? Дмитрий Стрельцов к такому оптимистичному настрою не готов, предпочитая слушать голос разума.

- На данный момент этими домами есть кому управлять, и нынешняя УК не может их бросить, несмотря на отказ работать по низкому тарифу. Текущие работы, правда, за эту сумму провести практически невозможно. Тем не менее, жизнедеятельность инженерных сетей поддерживается. Так что пока жилфонд не перейдет в новую УК, старая должна обеспечивать их функционирование, - объяснил коммунальный руководитель.

Собственно, это яркий пример жертв реформы, при проведении которой наше государство не позаботилось о том, чтобы привести в порядок жилфонд, а уже потом взваливать бремя по его управлению на собственников. Все это привело к тому, что реанимировать свои обветшавшие дома (кто допустил, что они с 50-х годов пришли в такой упадок?) жильцы должны были самостоятельно.

Те, кто жили в менее проблемном жилфонде, это смогли сделать, остальные, как обладатели квадратных метров в вышеуказанной пятерке домов, лишь воспитали в себе недоверие к управляющим компаниям, которые, по сути, стали заложниками всей этой ситуации.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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