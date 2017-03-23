Обнинцы опасаются пить водопроводную воду!

О качестве воды «из-под крана» в Обнинске горожане судачат уже не первый год. И если в некоторых районах города живительная влага еще вызывает доверие, то у жителей дома на Любого, 8 от нее в прямом смысле слова уже появилась изжога.

Люди жалуются, что после кипячения водопроводной жидкости их чайники покрываются жуткой накипью. А об употреблении городской воды в сыром виде они вообще могут только мечтать.

«НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ЭТА ГАДОСТЬ ОСЕДАЛА В МОЕМ ОРГАНИЗМЕ!»

Жительница Любого, 8 Александра рассказывает, что кран в своей квартире она открывает только в целях личной гигиены. Употреблять то, что течет из него, она попросту не рискует.

- Я даже водой это назвать не могу. Если налить ее в стакан, то сразу становится понятно, что пить нельзя, - рассказывает женщина, демонстративно наливая в кружку мутную жижу из крана. - Сначала я думала, что ее можно употреблять, если прокипятить, но ошиблась. Чайник покрывается жуткой накипью. Теперь я вынуждена покупать воду в автоматах, потому что не хочу, чтобы вся эта гадость оседала в моем организме.

Вывести на «чистую воду» журналисты «Недели» решили директора МП «УЖКХ» Сергея ВОЛОТОВСКОГО, в чьем ведении находится вышеуказанный дом. Однако Сергей Васильевич, как выяснилось, о мутных проблемах этих собственников слышит впервые.

- Я обратился в аварийную службу и к личному секретарю, чтобы выяснить, поступали ли от жителей Любого, 8 какие-либо жалобы на качество воды. И, как оказалось, их не было. Более того, я пообщался с сотрудником нашей компании, который сам проживает по вышеуказанному адресу, и он заявил, что лично у него к качеству воды претензий нет, - объясняет Волотовский. - А если жители не отправляют заявки управляющей компании, а сразу звонят в газету, то на каком основании и какие меры я должен предпринимать?

САМИ ВИНОВАТЫ?

Тем не менее, директор муниципального предприятия предположил, что, вполне возможно, качество водопроводной воды в этом доме действительно может оставлять желать лучшего.

- Все дело в том, что это общежитие, где люди в последние несколько лет проводят какие-то ремонтные мероприятия. У большинства собственников теперь в квартирах есть не только раковины, но и душевые кабины, которые они организовали самостоятельно, путем «врезки» в инженерные сети. При этом официального разрешения на работы они, как правило, не получали и обошлись без помощи специалистов. Совершенно непонятно, какие материалы люди при этом используют. Вероятно, кто-то в этом доме сделал такой ремонт в своей квартире, а теперь страдают соседи, которые находятся с ним на одной водопроводной «ветке», - предположил Сергей Волотовский.

Директор МП «УЖКХ» также отметил, что после того, как на его стол упадет заявка от кого-то из жителей Любого, 8, он непременно проведет проверку. Более того, Сергей Васильевич в случае необходимости намерен привлечь к решению этой проблемы и специалистов СЭС. И в том случае, если результаты экспертизы подтвердят ненадлежащее качество питьевой воды, он проведет перерасчет денежных взносов за потребленный ресурс.

Действительно, не совсем понятно, почему на протяжении столь долгого времени жители улицы Любого давятся «осадком», но при этом не призывают на помощь ответственные структуры.

Но, с другой стороны, Сергей Волотовский должен понимать, что прецедент уже создан. А вот во что он выльется, зависит от него, ведь пока никому неизвестно, что течет из кранов в квартирах жителей улицы Любого.

Дарья ГУМЕРОВА

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