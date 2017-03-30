Задержаны наркоторговцы, державшие в страхе жителей Белкино!

Две недели назад наши журналисты рассказали о том, как обнинские наркоманы «терроризируют» жителей Белкино. В поисках закладок они перерыли весь микрорайон.

После публикации силовики в коттеджном поселке провели целую спецоперацию. Лучшего результата и не придумаешь: задержаны два наркоторговца, а микрорайон зажил спокойной жизнью.

«СОЛЬ» - ЭТО ЯД!

Напомним, что о том, что коттеджный поселок «Свой дом» оккупировали наркоманы, «Неделе» рассказал руководитель одноименной управляющей компании Артем АШВАРИН. В последнее время по улицам Белкино «искатели сокровищ» стали бродить толпами. Причем, ни продавцы «дури», ни их клиенты нисколько не боялись наказания за свои действия. И те, и другие могли разгуливать по улицам средь бела дня, работая прямо под камерами.

Не справившись с проблемой самостоятельно, жители поселка начали искать поддержку во всех инстанциях, включая прессу.

Реакция не заставила себя ждать. Уже через несколько дней после публикации в «Неделе», в Белкино нагрянули полицейские. К этому времени Артем Ашварин «поймал» в объектив камер видеонаблюдения, установленных на территории «Своего дома», первого закладчика наркотиков.

В течение первой недели сотрудники полиции буквально «жили» в Белкино: прочесывали улицы, смотрели записи с камер, размещали спецтехнику. В результате уже скоро оба подозреваемых были идентифицированы, а затем и арестованы.

Распространителям наркотиков оказалось всего по 25 лет. Молодые люди из Малоярославца «минировали» все Белкино и действовали не поодиночке, а организованной группой. При них в момент задержания нашли почти сотню свертков с наркотическим веществом «соль». Это синтетический наркотик, который вдыхают или курят. Традиционные тесты не могут определить наличие этой «дури» в организме.

«Соль» вызывает стойкую зависимость, погружающую «голодного» наркомана в состояние панического страха, заставляющего любой ценой получить очередную дозу. Входящий в состав мефедрон буквально разрушает человеческий мозг. Вылечить солевых наркоманов практически невозможно. Десятки именно таких «торчков» месяцами бродили по улицам Белкино.

НЕ НА ТОМ ЭКОНОМИМ!

Как сообщил начальник ОМВД по городу Обнинску Александр КУДРЯШОВ, в отношении распространителей возбуждено восемь уголовных дел, каждое из которых попадает под определение «особо тяжкое» и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок восьми лет.

Сейчас они заключены под стражу.

Однако ясно, что парочка наркоторговцев - лишь маленькое звено в этой цепи. О том, что Обнинск буквально «заминирован» закладками, знают даже дети, которые порой натыкаются на маленькие свертки на игровых площадках.

Отдел наркоконтроля при обнинском ОМВД сажает распространителей наркотиков «пачками». К его работе претензий нет. В том числе и у главного очевидца этой истории - Артема Ашварина.

- Отличные ребята, тянут непомерный груз на себе. И всем, кому кажется и верится в плохое про них, думаю, стоит пообщаться с ними пару раз. Лично я полностью уверен в их честности. Это высококлассные специалисты, которые в кратчайшие сроки обезвредили не «индивидуалов», а организованную группу. Им бы больше ресурсов, и весь город они бы вычистили от этой дряни, - уверен Артем.

Несмотря на все усилия, число наркоманов в Обнинске растет. Причем, потребители - в основном молодежь. В то же Белкино, по рассказам Ашварина, приезжали в основном приличного вида люди.

- Много девчонок. Были и чисто женские «экипажи». До глубины сердца скребет, когда в приезжающей за наркотиками машине установлены детские кресла. У одного нашего «постоянного клиента» их целых два. Ужасно это все, - поделился он...

- В продолжение темы -



НАРКОТОРГОВЦЕВ «СКРУЧИВАЛИ» ВСЕМ МИКРОРАЙОНОМ!

Очевидцем и даже непосредственным участником задержания стал житель Белкино Юрий ДЕМИДКОВ. Об этом он написал на своей страничке в сети «Фейсбук»:

- Сегодня утром еду на работу и вижу - стоит машина «Лада» посреди дороги, а на обочине три мужика возятся. Явно у них какая-то заваруха, типа подрались. Вижу, что двое пытаются скрутить третьего, причем кричат: «Помоги» все трое: и те, кто пытаются скрутить, и тот, кого пытаются.

Кому помогать? Тот, что снизу, молодой человек, прилично одетый, симпатичный. А эти, сверху, говорят: «Мы из полиции» и по виду очень чем-то похожи на силовиков. Они пытаются надеть на парня наручники, тот сопротивляется. У одного из мужчин на поясе я заметил кобуру - явно полицейский. Я стал помогать. Подошли еще два студента, потом еще два мужика из машины: местные жители, тут же присоединились.

Полицейские сказали, что парень закладывал наркотики. После того, как парню надели-таки наручники, опер встал, сразу набрал номер, отчитался, что взяли. Я тут же уехал. И совсем недалеко отъехав, вижу, на выезде из Белкино куча полицейских уже в форме и там тоже скручивают еще одного.

Видно, что организованный рейд по поимке распространителей.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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