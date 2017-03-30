Топ-10 самых разбитых дорог Обнинска!

На этой неделе депутаты приняли изменения в бюджет города. Касаются они и обнинских дорог, на ремонт которых теперь потратят не 25, а 45 миллионов рублей.
Сумма относительно прошлого года ничтожная, однако мэрия уже распределила, на какие участки ее направить. Где-то замена дорожного полотна произойдет полностью, другие магистрали отремонтируют частично: картами. «Неделя» прогулялась по некоторым из них - тем, которые чиновники отправили в топ самых разбитых дорог города, требующих наиболее солидных вложений.
|
1. УЛИЦА МИРА
Ремонту подлежит та ее часть, что пролегает вдоль Дома быта и ФОКа «Технологии». Конечно, состояние ее оставляет желать лучшего, но до критичного, положа руку на сердце, ей еще далеко. Однако планы на ее «модерн» в мэрии грандиозные: тотальный ремонт дорожного полотна с заменой бортового камня и устройством парковок. Отчего же такое внимание?
Вице-мэр Обнинска по «коммуналке» Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ убежден, что если сейчас там не так все печально, то это еще ничего не значит. На асфальте появилась колейность, а потому совсем не факт, что дорога переживет зиму. Кроме того, парковочный карман позволит разгрузить улицу Красных зорь. Так что здесь идет попытка спасти сразу две дороги.
|
2. УЛИЦА КРАСНЫХ ЗОРЬ
Та дорога, которую пытаются спасти коммунальщики ремонтом улицы Мира, сегодня действительно выглядит, как заштопанное одеяло, и ей самой необходим солидный ремонт. В списке мэрии этот участок тоже есть.
|
3. УЛИЦА ЦВЕТКОВА
А вот здесь проезжая часть, на наш взгляд, выглядит по-божески. И в то время, когда в режиме экономии можно было бы обойтись и ямочными работами, в администрации гадают, ремонтировать ли ее полностью или же картами. Хотя здесь Дмитрий Стрельцов делает оговорку: планы по ремонту составлены на два года, а это значит, специалисты еще будут проводить дополнительное обследование, чтобы определиться с первоочередностью работ.
|
4. УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ
Самсоновский проезд и его пересечение с улицей Любого. Весь этот солидный участок вызывает нарекания, а это значит, что там будет предусмотрен как минимум ремонт картами.
|
5. УЛИЦА КОМАРОВА
Несмотря на ямочный ремонт, дорожное покрытие здесь больше напоминает стиральную доску. Учитывая, что мэр Обнинска Владислав ШАПША рекомендовал не затягивать с составлением сметы по ремонту, у обнинцев появился шанс увидеть через пару месяцев эту улицу в приличном состоянии.
|
6. ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА
Свежий асфальт достанется той его части, что проходит вдоль 51 микрорайона. Там дорожники уже начинали ремонт картами, и работу эту продолжат. Глобальных изменений не произойдет, так как в будущем конец проспекта ожидает реконструкция в связи с застройкой Заовражья. А потому если сейчас произвести капитальный ремонт, то колеса строительной техники в скором времени не оставят там камня на камне.
|
7. УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ
Продолжая «подчищать» городские окраины, некогда бывшие практически центральной частью Обнинска, в прошлом году дорожники привели в порядок аллею Ленина. Теперь руки у них дошли и до улицы Комсомольской, вернее, той ее части, что протянулась от железнодорожного тоннеля в сторону Красных зорь. Хотя в данном случае чиновникам стоит посмотреть и в противоположном направлении.
|
8. УЛИЦА ДАЧНАЯ
Обещают продолжить и ремонт этой улицы. Ямочные заплатки, своей формой больше напоминающие продукт жизнедеятельности солидного стада коров, больше не спасают подвеску обнинских автомобилей.
|
9. ПЯТКИНСКИЙ ПРОЕЗД
В этом году чиновники запланировали работы на Пионерском проезде, который отремонтируют либо картами, либо какими-то крупными частями. Однако в будущем там необходимо устраивать водоотведение, без которого асфальту долго здесь не продержаться. Вот только почему-то, включив этот проезд в план работ, в мэрии проигнорировали другой: Пяткинский.
Вот где настоящее поле боя и непозволительные ямы! На примыкающую к нему улицу Менделеева тоже без слез не взглянешь. Коммунальный вице-мэр Дмитрий Стрельцов пообещал обратить внимание на этот участок дороги. А вот улица Белкинская в этом году останется без нового асфальта. Ремонту подлежит лишь участок Борисоглебской между ней и проспектом Маркса.
|
10. УЛИЦА МАТРОСОВА
Спору в том, что этой улице просто необходим «модерн», нет. Однако стоит отметить, что весь поселок Обнинское - это одна большая и страшная дорожная беда. Там, на какую улицу не сверни, цензурными словами поездку не опишешь.
Однако если в прошлом году на ремонт обнинских дорог было выделено порядка 130 миллионов (из них 35 миллионов - областная субсидия), то сейчас в распоряжении коммунальщиков всего треть этой суммы. Конечно, мэрия будет просить денег в регионе, но рассчитывает она пока лишь на свои силы.