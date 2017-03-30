Топ-10 самых разбитых дорог Обнинска!

1. УЛИЦА МИРА Ремонту подлежит та ее часть, что пролегает вдоль Дома быта и ФОКа «Технологии». Конечно, состояние ее оставляет желать лучшего, но до критичного, положа руку на сердце, ей еще далеко. Однако планы на ее «модерн» в мэрии грандиозные: тотальный ремонт дорожного полотна с заменой бортового камня и устройством парковок. Отчего же такое внимание? Вице-мэр Обнинска по «коммуналке» Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ убежден, что если сейчас там не так все печально, то это еще ничего не значит. На асфальте появилась колейность, а потому совсем не факт, что дорога переживет зиму. Кроме того, парковочный карман позволит разгрузить улицу Красных зорь. Так что здесь идет попытка спасти сразу две дороги.