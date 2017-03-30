30.03.2017

Топ-10 самых разбитых дорог Обнинска!



На этой неделе депутаты приняли изменения в бюджет города. Касаются они и обнинских дорог, на ремонт которых теперь потратят не 25, а 45 миллионов рублей.

Сумма  относительно прошлого года ничтожная, однако мэрия уже распределила, на какие участки ее направить. Где-то замена дорожного полотна произойдет полностью, другие магистрали отремонтируют частично: картами. «Неделя» прогулялась по некоторым из них - тем, которые чиновники отправили в топ самых разбитых дорог города, требующих наиболее солидных вложений.

1.     УЛИЦА МИРА

Ремонту подлежит та ее часть, что пролегает вдоль Дома быта и ФОКа   «Технологии». Конечно, состояние ее оставляет желать лучшего, но до критичного, положа руку на сердце, ей еще далеко. Однако планы на ее «модерн» в мэрии грандиозные: тотальный ремонт дорожного полотна с заменой бортового камня и устройством парковок. Отчего же такое внимание?

Вице-мэр Обнинска по «коммуналке» Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ убежден, что если сейчас там не так все печально, то это еще ничего не значит. На асфальте появилась колейность, а потому совсем не факт, что дорога переживет зиму. Кроме того, парковочный карман позволит разгрузить улицу Красных зорь. Так что здесь идет попытка спасти сразу две дороги.

2.     УЛИЦА КРАСНЫХ ЗОРЬ

Та дорога, которую пытаются спасти коммунальщики ремонтом улицы Мира, сегодня действительно выглядит, как заштопанное одеяло, и ей самой необходим солидный ремонт. В списке мэрии этот участок тоже есть.

3.     УЛИЦА ЦВЕТКОВА

А вот здесь проезжая часть, на наш взгляд, выглядит по-божески. И в то время, когда в режиме экономии можно было бы обойтись и ямочными работами, в администрации гадают, ремонтировать ли ее полностью или же картами. Хотя здесь Дмитрий Стрельцов делает оговорку: планы по ремонту составлены на два года, а это значит, специалисты еще будут проводить дополнительное обследование, чтобы определиться с первоочередностью работ.

4.     УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ

Самсоновский проезд и его пересечение с улицей Любого. Весь этот солидный участок вызывает нарекания, а это значит, что там будет предусмотрен как минимум ремонт картами.

5.     УЛИЦА КОМАРОВА

Несмотря на ямочный ремонт, дорожное покрытие здесь больше напоминает стиральную доску. Учитывая, что мэр Обнинска Владислав ШАПША рекомендовал не затягивать с составлением сметы по ремонту, у обнинцев появился шанс увидеть через пару месяцев эту улицу в приличном состоянии.

6.     ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА

Свежий асфальт достанется той его части, что проходит вдоль 51 микрорайона. Там дорожники уже начинали ремонт картами, и работу эту продолжат. Глобальных изменений не произойдет, так как в будущем конец проспекта ожидает реконструкция в связи с застройкой Заовражья. А потому если сейчас произвести капитальный ремонт, то колеса строительной техники в скором времени не оставят там камня на камне.

7.     УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ

Продолжая «подчищать» городские окраины, некогда бывшие практически центральной частью Обнинска, в прошлом году дорожники привели в порядок  аллею Ленина. Теперь руки у них дошли и до улицы Комсомольской, вернее, той ее части, что протянулась от железнодорожного тоннеля в сторону Красных зорь. Хотя в данном случае чиновникам стоит посмотреть и в противоположном направлении.

8.     УЛИЦА ДАЧНАЯ

Обещают продолжить и ремонт этой улицы. Ямочные заплатки, своей формой больше напоминающие продукт жизнедеятельности солидного стада коров, больше не спасают подвеску обнинских автомобилей.

9.     ПЯТКИНСКИЙ ПРОЕЗД

В этом году чиновники запланировали работы на Пионерском проезде, который отремонтируют либо картами, либо какими-то крупными частями. Однако в будущем там необходимо устраивать водоотведение, без которого асфальту долго здесь не продержаться. Вот только почему-то, включив этот проезд в план работ, в мэрии проигнорировали другой: Пяткинский.

Вот где настоящее поле боя и непозволительные ямы! На примыкающую к нему улицу Менделеева тоже без слез не взглянешь. Коммунальный вице-мэр Дмитрий Стрельцов пообещал обратить внимание на этот участок дороги. А вот улица Белкинская в этом году останется без нового асфальта. Ремонту подлежит лишь участок Борисоглебской между ней и проспектом Маркса.

10.  УЛИЦА МАТРОСОВА

Спору в том, что этой улице просто необходим «модерн», нет. Однако стоит отметить, что весь поселок Обнинское - это одна большая и страшная дорожная беда. Там, на какую улицу не сверни, цензурными словами поездку не опишешь.

Однако если в прошлом году на ремонт обнинских дорог было выделено порядка 130 миллионов (из них 35 миллионов - областная субсидия), то сейчас в распоряжении коммунальщиков всего треть этой суммы. Конечно, мэрия будет просить денег в регионе, но рассчитывает она пока лишь на свои силы.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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