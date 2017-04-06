Депутаты предпочитают диктовать, а не записывать под диктовку!

Насколько богат и могуч русский язык, жители наукограда смогут проверить уже в эту субботу. Сделать это можно будет в рамках международной акции «Тотальный диктант», которая проходит в Обнинске уже не первый год.

В преддверии приближающегося «экзамена по грамотности» журналисты «Недели» провели небольшой опрос среди представителей местной власти, чтобы выяснить, кто из них рискнет блеснуть умом, тем более что на этот раз в роли ораторов наряду с опытными педагогами выступят весьма нестандартные личности: актеры Марк БОГАТЫРЕВ и Софья ЛЕБЕДЕВА.

Не побоялся составить конкуренцию артистам и председатель обнинского Городского Собрания Владимир ВИКУЛИН.

ОДИН ЗА ВСЕХ?

Как удалось выяснить, проверить уровень своей грамотности в этом году из представителей местной власти отважились немногие, точнее будет сказать, единицы. Так, в числе обнинских смельчаков, не испугавшихся продемонстрировать свой багаж знаний, оказался сити-менеджер Владислав ШАПША. Мэр признался, что для него это уже вторая попытка. В прошлом году написать диктант ему помешали рабочие дела.

- На этот раз я обязательно приму участие в этой акции. Готовиться специально к этому мероприятию не буду, так как хочется проверить свои знания без предварительного штудирования учебников, - заявил глава.

Владислав Валерьевич признался, что особого волнения перед диктантом не испытывает, потому как в школе по русскому языку имел твердую четверку.

- У меня всегда либо не хватало запятой, либо я ставил лишнюю, - с улыбкой вспоминает мэр.

Стоит отметить, что последовать личному примеру Владислав Шапша посоветовал и своим подчиненным, призвав чиновников проверить собственную грамотность. Правда, контролировать коллег по административному корпусу он не стал, потому сказать журналистам, кто составит ему компанию в написании диктанта, не смог.

ПЕДАГОГАМ ДИКТАНТЫ НИ К ЧЕМУ?

Впрочем, аналогичная неосведомленность воцарилась и в депутатских рядах. Как выяснилось, обсуждать предстоящий диктант и уж тем более писать его местным народным избранникам некогда. Даже те, кто имеет непосредственное отношение к граниту науки, от «грамотного испытания» отказались. В их числе руководитель гимназии Александр СУХАРЕВ и директор 4-й школы Владимир СВЕТЛАКОВ. И если первый респондент сослался на тотальную занятость, то второй просто не видит особой необходимости в том, чтобы хвататься за перо в едином со всеми порыве.

- Безусловно, я считаю, что эта акция очень интересна и немаловажна для тех людей, кто давно закончил школу и в силу возраста начинает забывать какие-то правила. Но это не касается работников сферы образования, которые каждый день практикуются в грамотности, проверяя тетрадки и обучая детей, - считает Светлаков.



Кстати, оба педагога скрывать уровень своей школьной успеваемости по такой дисциплине как русский язык не стали. Так, Сухарев признался, что по этому предмету имел «четверку», а вот Светлаков, как выяснилось, всегда писал на «отлично».

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕИГРАЛИ!»

«Хорошистом» по «русскому» оказался и председатель обнинского Городского Собрания Владимир Викулин. Правда, проверить свои знания на предстоящем диктанте он решил не в области правописания, а в ораторском искусстве. Главный депутат наукограда выступит в роли декламатора наряду с актерами Марком Богатыревым и Софьей Лебедевой. Стоит отметить, что самому Владимиру Васильевичу эти имена оказались незнакомы. Впрочем, и узнав о профессиональной деятельности вышеуказанных, он нисколько не смутился, заявив, что справится с декламаторским заданием достойно. Поддержать Викулина решили и большинство наших респондентов, которые, посчитав его человеком весьма грамотным, предположили, что роль чтеца он отыграет на «отлично». Единственным, кто внес нотку сомнения, оказался Александр Сухарев, справедливо отметивший, что «перечитать» актеров Владимиру Васильевичу не факт, что удастся. - Главное, чтобы и они не переиграли, - резюмировал Александр Егорович.

Дарья ГУМЕРОВА

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