Пока коммунальщики делили помещение, ветеринары три часа кололи прививки под снегом и дождем!

Не каждый человек способен чувствовать свою ответственность перед другими. Одни берутся за дело и доводят его до конца без поисков отговорок. Другим проще действовать строго по протоколу. И если он имеет малейшие расхождения, то такие люди не пошевелят и пальцем.

Пример этого в Обнинске горожане, которые пришли вакцинировать от бешенства своих животных, лицезрели в помещении управляющей компании на Королева, 23, куда для проведения процедуры не пустили ветеринаров. В результате врачи были вынуждены принимать четырехлапых пациентов прямо на улице во время метели, разыгравшейся в минувшую пятницу!

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Женщины-героини: именно так называет ветеринаров жительница Обнинска Валентина НОВИКОВА. Валентина Викторовна пришла со своим питомцем, чтобы получить заветную прививку. И ее возмущению не было предела, когда она увидела замерзших врачей в дождевиках, которые дрожащими от холода руками делали собакам уколы.

- Шел дождь и снег, а они прямо под сосной стояли и принимали животных. Поставили два стола - на одном заполняли документы, на втором разложили препараты. И вот так они работали с двух дня в течение трех часов! - рассказала Валентина Викторовна.

Как утверждает женщина, подобная аховая ситуация на ее памяти впервые. Раньше управляющая компания всегда предоставляла помещение для врачей.

КТО ВЫСТАВИЛ ВЕТЕРИНАРОВ НА УЛИЦУ?

ВИТАЛИЙ КЛЮЕВ

Весьма странная ситуация: объявление на двери «Управляющей компании» обещало вакцинацию в помещении коммунальщиков. Отчего же тогда ветеринары оказались на улице? Директор организации Виталий КЛЮЕВ поспешил перевести стрелки, мол, он лишь арендует помещение у МП УЖКХ.

- К нам раньше обращались сотрудники ветлечебницы, мы помогали, искали помещение. Но поймите, что мы всего лишь арендаторы, а договариваться нужно с хозяином, - сказал Виталий Николаевич. - В этом году нам запретили проводить это мероприятие без согласования с собственником. А общалась ли ветлечебница с их руководством - я не знаю.

АНАТОЛИЙ РЕВВО

Солидарен с Клюевым и главный ветеринарный врач Обнинска Анатолий РЕВВО, который главным «злодеем» здесь также считает руководителя МП УЖКХ Сергея ВОЛОТОВСКОГО, который не разрешил провести вакцинацию внутри здания из-за потенциальной опасности для посетителей.

- С собственником мы вели переговоры, но он не согласовал процедуру, - заявил Анатолий Ревво. - Девчата, которые там работали, потом мне рассказали, что он приезжал и смотрел, в помещении они делают прививки или нет.

Главврач заявил, что даже готов на отчаянный поступок: приобрести палатку и стараться организовать все своими силами, дескать, в этом случае упрашивать кого-то точно не понадобится.

СЕРГЕЙ ВОЛОТОВСКИЙ

Однако сам Волотовский вины за собой не видит.

- Во-первых, Виталий Клюев взял на себя слишком много, - сказал Сергей Васильевич. - Арендатор имеет право использовать помещения по прямому назначению - для офисной работы. Я ему сказал, что если он готов в свои арендованные метры пустить докторов и собак - я даже закрою на это глаза. Но Виталий Николаевич решил предоставить им холл.

Ясное дело, что вестибюль Клюеву не принадлежит, и с чего вдруг он решил распорядиться не своим имуществом, Сергей Васильевич не понял. К вопросу о том, что Волотовский зажал для ветеринаров холл, стоит отметить, что в нем расположены кассы, куда часто заходят люди, здесь же работает «художка». А неадекватная реакция собаки на вакцину вполне возможна, и, случись беда, отвечал бы за нее как раз собственник - директор МП УЖКХ.

- Второй момент по поводу согласования - если бы оно было, то мы бы нашли, как это сделать с минимальными потерями для обеих сторон, - продолжил Волотовский. - Например, договорились бы на субботу, когда в здании никого нет. А так меня просто перед фактом поставили, ясное дело, я отказал.

Как утверждает директор МП УЖКХ, ветврач с ним не связывался и даже не пытался наладить контакт! Скорее наоборот: Волотовский сам искал телефон Ревво, звонил ему и объяснял ситуацию.

КТО МУЖИК?

Искать виноватого в этом «любовном треугольнике» - дело неблагодарное. Здесь можно, наверное, понять каждую сторону. Волотовский не хочет, чтобы без спросу топтались по его помещению, Ревво не желает трепать себе нервы и готовится к полевым условиям, Клюев, жалея свои квадратные метры, решил распорядиться чужими.

Однако не стоит забывать, что данная ситуация - не междусобойчик трех мужиков, как вышло в данном случае, а организованное мероприятие, которым оно должно было стать. Но если все же руководители организаций решили согласовать все на словах, то некоторыми формальностями можно было бы поступиться, когда ситуация вышла из-под контроля, и все-таки разрулить проблему?

Однако мужчины пошли на принцип, в отличие от двух женщин, которые, несмотря на отсутствие условий, не развернулись и не уехали восвояси на окраину города, а выполнили свою работу в ужасных условиях. Так что принципиальной «троице» определенно есть чему поучиться у них.

Мила КАЛИНИНА

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