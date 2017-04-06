Судьба оврага за кинотеатром «Мир» в руках МИФИ и спонсоров!

«Неделя» уже неоднократно рассказывала о печальной судьбе оврага за кинотеатром «Мир», который еще совсем недавно был местом культурного отдыха горожан, а затем превратился в городскую свалку.

После публикаций наших журналистов собственники земли в лице руководства МИФИ и администрация города сели за стол переговоров. Таким образом, у оврага появился шанс на существование не в виде пустыря, а в виде места досуга для молодежи.

ОВРАГ КОМУ?

Ровно год назад журналисты «Недели» подняли вопрос о возрождении культурного центра в этом месте, наткнувшись на фотографии пятнадцатилетней давности, на которых в благоустроенном овраге гулял народ и проводились различные соревнования. Они резко контрастировали с той помойкой, в которую превратилось это место.

Однако с переходом ИАТЭ (на прилегающей территории которого и находится этот овраг) под «крыло» МИФИ его земля стала федеральной собственностью, а потому какие-либо вложения в нее стали для города невозможными.

Тем не менее, к такому повороту события руководство города отнеслось уж слишком спокойно. Так, в администрации кивали на отсутствие полномочий. ИАТЭ молча приводил в порядок силами студентов этот клочок земли на субботниках, но почему-то стеснялся спросить у руководства МИФИ, вырастет ли когда-нибудь на этой территории запланированное общежитие. Ну а депутаты говорили о необходимости усадить администрацию за стол переговоров с НИЯУ МИФИ, чтобы эти земли использовались по своему историческому назначению.

Вот только до дела так и не дошло. Об этом «Неделя» узнала в сентябре прошлого года во время визита ректора МИФИ Михаила СТРИХАНОВА. Тот рассказал журналистам о готовности обсудить возможные варианты с мэрией. Но за несколько месяцев с подобной инициативой к ним не обратились ни власти, ни депутаты, ни начальство ИАТЭ.

С КОМСОМОЛЬСКИМ ЗАДОРОМ

После очередной публикации в «Неделе», где журналисты сделали вывод о том, что овраг за кинотеатром «Мир» так и останется висеть на шее ИАТЭ мертвым грузом, диалог между вузом и городом, наконец, состоялся. К чему же он привел за прошедшее время? Ответ на этот вопрос «Неделя» поискала снова у ректора МИФИ.

Оказалось, Михаил Стриханов эту тему с руководством муниципалитета обсудил уже несколько раз.

- Какую-то часть мы благоустроим. Но для того, чтобы все сделать хорошо, нужны финансы. Сейчас мы как раз ищем, где бы взять средства. Это ведь нецелевые траты. Прибыли у ИАТЭ, к сожалению, нет. Новое руководство вуза нашло в нем не доходы, а убытки. На сегодняшний день ИАТЭ, говоря простым языком, - банкрот. Деньги пересылать с московской площадки - это нецелевое расходование средств. То, что комсомольским задором можно осуществить, это мы сделаем. А вот для основательного надо найти соответствующую статью. Но делать будем! Сейчас там не то, что должно быть, - считает ректор МИФИ.

- А если использовать местные инвестиции? - предложили журналисты.

- Бесплатно только сыр в мышеловке бывает. Бизнес не занимается благотворительностью, там надо договариваться. Сейчас в администрации вуза появился активный человек, который занимается этим вопросом, - пояснил Михаил Стриханов.

А вот в администрации на инвесторов возлагают более оптимистичные надежды.

Мэр Обнинска Владислав ШАПША отметил, что ландшафт достаточно интересный, и место для отдыха горожан здесь получилось бы достойное. Однако пока мечты градоначальника не перенесены даже на эскиз.

- Но есть желание это сделать совместно и понимание со стороны ИАТЭ, что данные обязательства в силе, - уверен он.

Однако мэр признает, что без помощи инвестора здесь не обойтись. Правда, к его поиску можно приступать лишь после того, как появится проект. Сам Владислав Шапша видит здесь рекреационную зону с кафе, скейтпарком, игровой площадкой, гипотетический хозяин которой мог бы взять на себя бремя по благоустройству прилегающей территории.

Кстати, успешный опыт такого сотрудничества есть у Городского парка, территорию которого планируют продолжать обустраивать как раз в сторону оврага, расположенного по соседству. Так что одновременное благоустройство сразу двух объектов в единой концепции смотрелось бы весьма органично, что признал и сам мэр.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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