Чиновники выбили пол миллиарда на продолжение проспекта Ленина!

Не успела «Неделя» рассказать о трудностях застройщика «UP-квартала Олимп», которому оказалось не по зубам бремя по строительству продолжения проспекта Ленина к своему микрорайону, как уже через пару дней ситуация вокруг этого проекта кардинально изменилась.

В беседе с журналистами заместитель начальника Управления архитектуры Татьяна КАЗИНКИНА рассказала, что застройщик «Калуга-Лидер» изготовил проект, но его реализация выливалась в столь баснословную сумму. А потому фирме ничего не оставалось, как подарить документ городу и ждать, пока проблему комфортного подъезда к ее жилкомплексу решит муниципалитет.

Нет, конечно, застройщик протянул улицу Табулевича от новой части Гагарина, потратив на нее порядка 150 миллионов рублей, но такой маршрут назвать удобным для новоселов «Up-квартала» никак нельзя.

Понятное дело суммы, исчисляемой несколькими сотнями миллионов рублей у города нет. А потому рассчитывать здесь обнинское руководство могло лишь на субсидии более солидных бюджетов.

Однако попытка попасть в соответствующую федеральную программу в прошлом году не увенчалась успехом. Как рассказал «Неделе» мэр Обнинска Владислав ШАПША, сумма, которую готовы были им выделить, оказалось существенно меньше, чем необходимо.

Попытал счастья наукоград и в этом году. Напомним, что еще в прошлую пятницу вопрос выделения федеральных денег на дорогу был писан вилами по воде. Однако уже в понедельник мэр Обнинска сообщил: продолжению проспекта Ленина быть! И даже в этом году! Федерация дает на реализацию проекта порядка 440 миллионов рублей.

Более того, уже 17 апреля объявят торги. А это значит, что уже через месяц станет известна компания, которая возьмется прокладывать новую дорогу.

Однако дело это не быстрое. Проект включает в себя строительство непосредственно дороги с тротуарами, дамбы и инженерных сетей, которые там находятся и которые собственно и взвинтили цену дороги до небес.

- Там большой коммуникационный коридор находится. Его необходимо вывести с зоны строительства проспекта. Это серьезный объем работ, поэтому действовать здесь надо быстро, чтобы большую часть выполнить уже в этом году, а быть может и вовсе завершить строительство, - рассказал Владислав Шапша.

На вопрос, кому стоит сказать «спасибо» за благосклонность федерации, градоначальник отметил калужское правительство и министерства строительства и дорожного хозяйства, которые провели в этом направлении большую работу.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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