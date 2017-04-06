Оплаченное издевательство

«Кухни Трио» месяцами везут мебель покупателям!

Переезд в новую квартиру - это всегда приятное событие, однако предшествует ему утомительный ремонт, способный вытрясти душу из любого человека.

Нервы сдают и у наших читателей - семьи СВИСТУНОВЫХ, которые больше трех месяцев не могут въехать в собственную квартиру. Столь длительным ожиданием они обязаны магазину «Кухни Трио» в Обнинске.

СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Это лишь в теории выбор интерьера в свою квартиру - увлекательное и легкое занятие: пришел в магазин, ткнул пальчиком в понравившуюся мебель и уехал счастливый, чтобы через несколько дней увидеть ее уже у себя дома.

На деле все может обернуться самым настоящим кошмаром. Михаил и Марина Свистуновы в ремонт своей квартиры вложили и душу, и деньги. Однако больше всего и по моральному, и по материальному вкладу ударила кухня, которую семья ждет уже больше трех месяцев.

Еще в конце прошлого года, 22 декабря, они заказали гарнитур в магазине «Кухни Трио». Доставить мебель им должны были в течение 45 рабочих дней, то есть до 22 февраля. Клиенты свою часть обязательств выполнили: оплатили сначала задаток, а затем и оставшуюся часть в общей сумме 183 460 рублей.

11 февраля кухню Свистуновым доставили. Однако желаемое не совпало с суровой действительностью. По их словам, столешница не соответствовала размеру, велик оказался и фасад одного из шкафов, боковина другого и вовсе была повреждена, а бутылочницу доставили без идущего в комплекте доводчика.

Естественно, собирать после обнаруженных недостатков мебель дальше не было никакого смысла. Свистуновы по телефону сообщили о них в офис. Однако конструктивного решения вопроса у руководителя обнинского магазина «Кухни Трио» Татьяны АНИКИНОЙ добиться не получилось.

Как рассказали Марина и Михаил, привезти недостающие элементы кухни из Ульяновска, где у сети «Кухни Трио», расположено производство, Свистуновым пообещали через неделю. Однако потом оказалось, что дата выпадает на февральские праздники, и срок сдвинули еще на семь дней.

4 марта, по истечению двух недель, Свистуновы снова связались с Аникиной, которая радостно сообщила, что мебель привезли и вот-вот приедут собирать. Они прождали два дня сборщиков, отложив все дела, но тщетно. После этого семья отправилась в магазин сама.

ТЯГА К УЧЕБЕ

Теперь руководитель обнинских «Кухонь», судя по претензии клиентов, изменила «показания», заявив, что фасад нестандартный, а потому его еще даже не изготовили, и предложила покупателям подождать еще неделю!

А с чего тогда она до этого взяла, что недостающие элементы приехали в Обнинск? Истечение очередного обещания выпадало уже на мартовские праздники, а потому срок автоматически сдвинулся еще на пару дней, до 10 марта.

Однако ни 10 числа, ни в последующие выходные Свистуновы уже по классике жанра кухню так и не увидели. Причем, как рассказала семья, менеджер предупредил: их рекламация снова не приехала, однако Аникина успокоила: ее сотрудники просто не в курсе, что все уже на складе. В общем, было бы смешно, если бы не было так грустно.

Объяснить внятно, отчего Свистуновых снова «кинули», менеджер Николай им не смог. Его начальница, как всегда, была более чем оптимистична, заявив, что 13 марта (то есть уже на следующий день, причем рабочий) сборщики приедут к клиентам в любое удобное для них время, а главное: с мебелью!

Михаил прождал монтажников кухни с 7:30 утра. После обеда он снова набрал номер магазина. Ответ менеджера может запросто лишить дара речи. По его словам, сборщики уехали вместе с Татьяной Аникиной на обучение в Москву и вернутся лишь к концу недели!

Интересно, чему они вместе решили учиться: собирать мебель? Или, быть может, Аникина решила подготовить из имеющихся рабочих руководителя себе на замену?

Михаил попросил прислать других замерщиков, но менеджер продолжал «отжигать»! Он заявил, что без вести пропал кладовщик, у которого есть ключи от склада. Второй же комплект находится у отбывшей грызть гранит кухонной науки Аникиной.

САМОВЫВОЗ

16 марта Свистуновы в четвертый раз отправились на разборки в ненавистный им салон. Там они собственными глазами через электронную базу увидели, что хоть их рекламация и готова, но находится еще в Ульяновске! А приедет еще через (да-да!) неделю!

- Но в это обещание мы перестали верить еще месяц назад. Поэтому даже не удивились, когда нам сказали, что машина не то сломалась, не то потерялась, - вспоминает Михаил.

А потому он решил больше не ждать. Спустя указанный срок он сам поехал в офис, где менеджер по базе показал, что машина с их гарнитуром, наконец, выехала из Ульяновска. Понятное дело, что когда Михаилу сообщили о прибытии рекламации, тот даже удивился.

- Что, никто не умер? И даже машина не взорвалась? - поинтересовался он у сотрудника магазина.

Собственно, вожделенные запчасти мужчина забрал с обнинского склада сам, опасаясь, что ждать, пока ему их привезут сотрудники магазина, придется еще пару месяцев (в лучшем случае).

НОВЫЙ ФАСАД СО СТАРЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

Однако этой истории не суждено было закончиться так быстро. Сборщики мебели (которые, кстати, по словам Михаила, сообщили ему, что ни на какое обучение не ездили) обнаружили, что новый фасад от шкафа имеет старую проблему: он существенно больше, чем необходимо по размеру! Менеджеры уверяют, что это ошибка завода, мол, заказали все правильно, а те (вот чудеса!) снова прислали стандартный, а не индивидуальный размер.

Велика оказалась и новая бутылочница. В результате Михаил сам отправился в салон, где ему скрутили ее прямо с витрины. А вот вернуть две бракованные: ту, что больше по размеру, и первую - без доводчика Михаил отказался, оставив их у себя в «заложниках» (вместе с неправильными дверками) до появления фасада. Его опять обещают привезти «на неделе».

Между тем, просрочка по доставке клиентам кухни составляет на момент публикации порядка 60 дней! Оплатят ли неустойку «Кухни Трио» недовольным покупателям или им придется действовать через суд?

Но кто возместит им два месяца проживания в съемной квартире, по причине того, что семья с двумя детьми не могла въехать в собственную из-за отсутствия кухни? Кто оплатит дни отгулов, которые те брали на работе, чтобы принять сборщиков, в результате неоднократно не приезжавших? Кто оплатит бензин, которые те тратили, чтобы мотаться из соседнего города в обнинский офис?

Что мешало прямо сказать своим клиентам, что для устранения недостатков понадобятся месяцы? Почему руководителю магазина понадобилось кормить покупателей несуществующими недельными сроками на «завтрак»?

По словам Марины Свистуновой, из равновесия их выводило именно отношение, при котором они сами должны были названивать в магазин и напрасно ждать сборщиков.

Своя правда



РУКОВОДИТЕЛЬ «КУХНИ ТРИО» НЕ СЧИТАЕТ СЕБЯ ВИНОВАТЫМ!

Заместитель директора «Кухни Трио» в Обнинске Татьяна Аникина не считает, что ее магазин хоть чем-то навредил своим клиентам. Разговор с ней «Неделя» приводит без купюр, дословно:

- Срок исполнения заказа по договору 45 рабочих дней. Клиентам его привезли гораздо раньше: 11 февраля. Претензии ими не было написано, поэтому отсчет по рекламации вести неоткуда. У нас очень хороший отдел по защите прав в обнинской администрации. Пусть туда обращаются, им там все объяснят.

- То есть, вы считаете, все качественно сделано?

- Им привезли то, что было по бланку заказа, который они подписали. Я пошла им навстречу и сделала так, как они захотели. Они согласились с размерами. Все, что мы должны были привезти им по договору, то и доставили.

- А зачем вы людей заставляли ждать замерщиков, которые не приезжали?

- Это бред, какие у них есть доказательства? Просто разговор. Конечно, они все, что угодно, скажут. Я в торговле 15 лет, и в этом не сомневаюсь. Они не идут на диалог. Даже претензию в салон не написали.

- Но Михаил вам неоднократно говорил о недостатках?

- Да.

- А говорите, что люди врут.

- Вы утверждаете, что мы клиентам сделали что-то не так, но претензии, на основании которой я в течение 45 дней устраню недостатки, по факту нет.

- А на каком основании вы им тогда привезли две недели назад на замену запчасти?

- Мы доставили то, что фабрика не догрузила. Но претензии не было. Это все словесно. Это все воздух, документального ничего нет.

В общем, резюмируя диалог, получается, что Свистуновы должны были бегать с рулеткой за замерщиками, чтобы потом, подписывая заказ с соответствующими цифрами, проверить их точность?

И если магазин доставил лишь недостающие детали, почему тогда у Михаила сейчас в квартире лежит куча лишних запчастей? Или ему надо было соглашаться на бутылочницу без доводчика и не подходящий по размеру фасад по принципу «и так сойдет»?

Что же касается претензии, то еще 25 марта Свистуновы лично отвезли ее в салон, и менеджер поставил на нем свою подпись и отметку о принятии. Почему практически за две недели о ней не узнал руководитель? Претензию прячет менеджер? Или не видеть ее просто удобно Аникиной?

Есть мнение



ДОЙДУТ ЛИ СВИСТУНОВЫ И «КУХНИ ТРИО» ДО СУДА?

Возможно, спор между семьей Свистуновых и магазином «Кухни Трио» в досудебном порядке урегулируют в Управлении потребительского рынка, куда по совету «Недели» обратилась Марина. Ей готова помочь главный специалист Управления Ирина ПОРХАЧЕВА:

- Между Свистуновой М.К. и ООО «Изабель 40» был заключен договор купли-продажи от 22.12.2016 г., согласно которому срок поставки корпусной мебели, кухонных гарнитуров (за исключением фасадов из натурального дерева и фасадов из МДФ с патиной) на склад Продавца составляет максимально 45 рабочих дней.

В случае недопоставки мебели или обнаружения недостатков в доставленной мебели, Заказчик должен обратиться на имя Продавца в письменном виде, указав свои требования в претензии, составленной в 2-х экземплярах.

Право на требование о выплате неустойки возникает после 21.03.2017 г. в размере 0,5% от суммы предварительно оплаченного товара. При этом расчет размера неустойки производится не от общей оплаченной суммы, а от стоимости товаров, которые не доставлены в срок или в которых обнаружен недостаток, согласно спецификации (Бланку заказа).

Одновременно с этим сообщаем, что потребитель может обратиться в Управление потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города с целью получения консультации, разъяснения норм действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей и урегулирования спорной ситуации с магазином в досудебном порядке.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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