Городской парк ищет 8 миллионов на расчистку Репинского оврага

В ноябре прошлого года обнинское Управление архитектуры анонсировало привлекательный проект превращения части репинского оврага в продолжение Городского парка.

Спустя полгода журналисты «Недели» решили узнать, на каком этапе реализации находится этот проект. Однако оказалось, что бремя по его воплощению в жизнь легло на нового хозяина - Городской парк. А для того эта ноша пока непосильна.

ДОРОГИЕ ГЕКТАРЫ

О превращении Репинского оврага в парк заговорили в начале прошлого года. Тогда общественность активно муссировала тему строительства храма, из-за которого Городской парк лишится своей территории.

Ту половину, что не поддерживала «разбазаривание» зеленой зоны, успокоили: в качестве компенсации парк получит аж 4 дополнительных гектара. Речь о территории между улицами Кончаловского и Шацкого.

А уже в ноябре 2016 года начальник Управления архитектуры Ольга ЛАПИНА представила концепцию развития оврага, масштаб которой впечатляет. Так, нижнюю часть намерены обустроить пешеходной зоной в виде широкого деревянного настила, проходящего вдоль Репинки и пересекающего ее в нескольких местах. Живописными обещают сделать не только прогулочные, но и велосипедные дорожки.

Новый вход в парк организуют со стороны улицы Кончаловского.

В меню наполнения новой части Городского парка также заявлена начинка из двух зон: для экстремальных видов спорта и пикниковой.

Со времени этого «вкусного» анонса прошло полгода. Насколько продвинулся муниципалитет в реализации этого проекта? Ответ на данный вопрос «Неделя» поискала у Ольги Лапиной.

Однако та пояснила, что после того, как заветные четыре гектара были переданы Городскому парку, законным хозяином там стало именно это предприятие.

- Планов у них много. Но я не знаю, как обстоят дела с финансированием, и будут ли они что-то делать в этом сезоне, - пояснила она.

В ПОИСКАХ СПОНСОРА

Планов у директора Городского парка Жанны ДАВЫДОВОЙ действительно хоть отбавляй. Вот только с деньгами все обстоит совершенно противоположным образом. А потому пока все, что гарантировано оврагу, - это череда субботников, самый массовый из которых состоится 16 июня.

В этом году попробуют приступить и к расчистке оврага от мусора и упавших деревьев.

- Мы пока точно не знаем, как это сделать, так как такая работа требует огромных финансовых вложений, - объяснила Давыдова.

Она добавила, что только на эти цели понадобится порядка 8-10 миллионов рублей, и попросила не удивляться такой баснословной сумме, пояснив, что этот овраг не чистили никогда в жизни. Помимо мусора разного габарита, там скопились поваленные деревья и высохший кустарник. Поднимать их придется по крутым склонам, и простыми человеческими силами с этой работой не справиться. Потому все и стоит таких денег.

- Мы ищем инвесторов, но их пока нет, - развела руками директор Городского парка.

Однако после того как предприятие найдет деньги на уборку оврага, предстоит не менее дорогостоящий этап благоустройства.

- Идея в том, чтобы сохранить овраг с точки зрения ландшафта таким, какой он есть, со всеми его перепадами. Деревья там тоже все хорошие. Необходимости их вырубать нет. Потому мы только почистим овраг от бурелома, - поделилась планами Жанна Давыдова.

По ее словам, главная цель - сохранить эту зеленую территорию для отдыха горожан на природе. Основной ее фишкой станут пикниковые зоны.

- Такое намерение у нас появилось в связи с многочисленными просьбами наших посетителей. Знаете, бывают такие поляны, где предоставляется беседка и мангал. Семьи с детьми могут прийти и пожарить сосиски или шашлыки, - мечтает Давыдова.

В планах обустроить овраг и спортплощадками для бадминтона, теннисными столами. Однако здесь речь снова заходит о финансовых вложениях, а значит, и о спонсорах, которых пока нет.

- Мы пытаемся работать с инвесторами, но в стране кризис. Тем не менее, мы не теряем надежду и верим, что сможем воплотить этот проект в жизнь. Пока будем вести благоустроительные работы по мере своих возможностей. Если появятся спонсоры, которые предложат более дорогостоящий и интересный проект, то мы рады будем сотрудничать с ними.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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