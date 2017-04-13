Дорога vs лес

Ради важного городского объекта вырубят 2,5 тысячи здоровых деревьев!

Одной из вечных городских философских тем в Обнинске останется вырубка деревьев. Речь не о несанкционированных действиях или о ликвидации сухостоя, а массовом уничтожении абсолютно здоровых деревьев под строительство тех или иных объектов.

Единого мнения здесь не будет никогда. Одни убеждены, что некогда зеленый Обнинск превращается в каменные джунгли и болезненно воспринимают любое срубленное дерево. Другие считают: развиваться и расти - задача любого города, что невозможно, если расширяться некуда.

Ярким примером такого противостояния явилось строительство продолжения проспекта Ленина в сторону Заовражья. Объект мегаважный для развития города. Более того, на его реализацию с огромным трудом выбито более 400 миллионов федеральных рублей. Однако чтобы проложить дорогу, понадобится срубить 2,5 тысячи абсолютно здоровых деревьев, некогда переданных городу лесфондом.

Представителями разных сторон баррикады здесь оказались эколог Евгений ХАРМАНСКИЙ и вице-мэр по градостроительству Андрей КОЗЛОВ. Дебаты разгорелись на заседании «зеленой» комиссии.

ПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Евгений ХАРМАНСКИЙ, эколог:

- В данном случае хотят вырубить деревья, которые переданы Обнинску боровским лесничеством, и, насколько я знаю, не были переведены из статуса земель лесного фонда. По закону этот вопрос так не решается. Процедура одобрения вырубки должна быть другой.

Я считаю, что нельзя принимать положительное решение, пока не будет четкого юридического обоснования, основанного на земельном кодексе, что это можно делать.

И вообще, получается, нам были переданы леса, а мы не сделали ничего, чтобы их сохранить: не создали лесничество, хотя должны. Сколько лесного фонда вообще получил за все это время Обнинск, и какой его процент город уже освоил? Как муниципалитет намерен сохранять зеленую зону? На эти и другие мои вопросы сотрудники администрации дают лишь косвенные обоснования, но есть градостроительный и лесной кодексы.

Все заседания «зеленой» комиссии мы проводим уже после того, как мэрия выдала разрешение о строительстве. Это неправильно. Ведь в таком случае заседание превращается в формальность.

ПОЗИЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Андрей КОЗЛОВ, вице-мэр по градостроительству:

- Членами комиссии вопрос строительства этой дороги обсуждался неоднократно. Его проработали в градостроительном, имущественном и правовом комплексах. Все документы прошли внутреннюю экспертизу и общественные обсуждения. Так что здесь все юридические моменты соблюдены досконально.

Кроме того, дорога - это линейный объект, при строительстве которых допускается использование лесных участков. Тем более деревья в Заовражье не являются рекреационной зоной. Есть понятия «лесной фонд» и «лесные участки» - между ними большая разница. Те деревья, о которых мы говорим, не растут на землях лесного фонда (как, к примеру, в случае с зеленой зоной возле ИАТЭ). Они относятся к категории населенного пункта, а не городских лесов.

Более того, если говорить, быть дороге или не быть, то даже на землях лесного фонда может осуществляться вырубка просек, устанавливаются деревообрабатывающие заводы, а также строятся дороги.

Так что здесь будет ликвидация деревьев под устройство линейного объекта в соответствии с генеральным планом - основным документом, на основании которого принимаются все подобные решения. И, по большому счету, лесной это фонд был бы или не лесной, не имеет значения.

Границы всех обнинских лесов описаны, и они внесены в государственный кадастр. Данный участок туда не попадает. Задача нашей комиссии - максимально сохранить количество зеленых насаждений. Мы не раз принимали решения сдвинуть объект от деревьев или обойти при возможности участок с ними. Так что говорить о формальном характере нашей работы нельзя.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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