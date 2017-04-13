Мэр наукограда «снял пробу» с Привокзальной площади

Осталось совсем немного времени до того, как обнинская привокзальная площадь предстанет перед местными жителями и гостями города в новом обличии. В настоящее время подходит к концу первый этап реконструкции. Уже ко Дню Победы движение общественного транспорта запустится по новой схеме.

Об этом в рамках выездного совещания с мэром Обнинска Владиславом ШАПШОЙ рассказал исполнительный директор компании-подрядчика ООО «Привокзальный» Константин ЧИЧКИН.

К ПАРАДУ ГОТОВЫ?

Если театр начинается с вешалки, то город, пожалуй, с вокзала. Именно он является лицом любого муниципалитета. Потому пару лет назад власти первого наукограда приняли решение о том, что то самое «лицо» стоит освежить новым «мейкапом», а именно - провести масштабную реконструкцию всей привокзальной площади. И уже в прошлом году генеральный подрядчик начал выполнять свои обязательства.

А на днях результат проделанных работ оценил мэр города. Сменив официальный костюм на «походно-полевой» наряд, Владислав Шапша вместе с коллегами по административному корпусу отправились на рабочую прогулку по привокзальной территории. В роли главных экскурсоводов выступили начальник Управления архитектуры Ольга ЛАПИНА и сам Константин Чичкин.

Как рассказал Константин Владимирович, в настоящее время к концу подходит первый этап запланированных мероприятий. Уже 9 мая водители маршрутных такси начнут осуществлять посадку и высадку пассажиров в новом, специально организованном месте. Расположится оно с правой стороны здания вокзала. Несколькими метрами дальше (ближе к проезжей части) будет находиться отстойник для маршруток. А вот в том месте, где сегодня осуществляется посадка людей на микроавтобусы, организуют остановку для муниципального транспорта.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

Маршрутные такси осуществлять движение будут по новой развязке. Для пешеходов отведут специальные зоны, которые вымостят плиткой. А всю территорию привокзальной площади (за исключением заездов и выездов) обнесут металлическим ограждением.

Как рассказал Чичкин, не за горами и второй этап реконструкции. Уже в скором будущем здесь откроется новый многофункциональный комплекс, в котором, помимо кафе и магазинов, будет базироваться опорный пункт полиции, здесь же организуют комнату отдыха для водителей общественного транспорта и туалет. Кстати, как отметила Лапина, то место, которое сегодня облюбовали таксисты (рядом с комиссионным магазином), полностью перейдет в распоряжение пешеходов. Ольга Ивановна пояснила, что оно также будет выложено плиткой, а въезд транспорту туда запретят.

В целом работой подрядчика и озвученными сроками сдачи первого этапа запланированных реконструкционных мероприятий мэр остался доволен. Поддержала начальника и Ольга Лапина.

- Очень хороший проект. У меня вообще никаких претензий, - резюмировала она.

Особенно радует, что наконец-то привокзальная площадь приобретет гладкий и причесанный вид. Не может не радовать долгожданное завершение строительных работ и пассажиров, которым из-за развернувшейся здесь кипучей деятельности все это время приходилось «скакать» по ямам, песку и остаткам «прошлого».





ОДНО «НО»

Несмотря на то, что Константин Чичкин, отчитываясь перед мэром, заявил, что проблем с реализацией проекта на сегодняшний день у них нет, Владислав Валерьевич об одной все-таки напомнил сам.

- Помните, у нас было обращение относительно того, куда переместятся маршрутки, когда реконструкция дойдет до того места, где сейчас они осуществляют посадку. Это очень серьезный вопрос, который нужно решить, - озадачил подрядчика мэр.

Чичкин, в свою очередь, уверил, что обязательно «разрулит» ситуацию, правда, конкретики пока прозвучало мало. Скорее всего, как отметил Константин Владимирович, маршрутки перебазируются на новое место посадки и высадки пассажиров сразу, как оно будет готово.

Также подрядчик пообещал полностью ликвидировать ныне действующий стихийный отстойник. На его месте заколосится газонная трава и пустят корни молодые саженцы.

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Стройка»