Решатся ли депутаты вернуть бухгалтеров в школы и детсады?

Централизованные бухгалтерии, в которых штат финансистов обслуживает сразу несколько учреждений, созданы с целью оптимизации работы и эффективности расходования бюджетных средств.

Звучит красиво, но насколько несовершенна эта система, в частности в Обнинске, показало одно из заседаний депутатского комитета.

ФОРМАЛЬНЫЕ «КОСЯКИ»

Поводом для споров послужил отчет руководителя «Централизованной бухгалтерии» (ЦБ) Управления культуры Ирины КОНОВОЙ, в чьем учреждении в прошлом году контрольно-счетная палата обнаружила «косяки». Собственно, об их исправлении и отчитывалась Конова.

Помимо формальных нарушений, которые касались документов, нуждающихся в «модерне», были и с виду шокирующие. Однако при детальном рассмотрении оказывалось, что не допустить подобную ошибку было практически нереально.

Так, к примеру, «ЦБ» не выставила на сайт финансовую отчетность за 2016 год. Как пояснила Конова, это произошло, так как у них попросту не было специалиста, который бы этим занимался.

Одно из замечаний касалось шести ведущих бухгалтеров, которые не соответствовали занимаемой должности. Дело в том, что с 1 июля 2016 года квалификационные требования к вышеуказанным специалистам изменились. После этого нововведения данные сотрудники (отработавшие, на минуточку, более 20 лет в этой отрасли) оказались хоть и с опытом, но не соответствующими занимаемой должности. Пятеро впоследствии получили необходимую квалификацию, один остался без работы из-за федеральных игр с законом.

«ЗА ЧТО ПЛАТЯТ ХАЛЯВЩИКАМ?»

Однако сей факт жалости у «парламентариев» не вызвал. Как раз наоборот, они раскритиковали Ирину Конову и ее учреждение в пух и прах. Особенно усердно злобствовали директор ДК ФЭИ Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ и обладающие своей «Централизованной бухгалтерией» директора от образования.

Основной посыл их критики был, как у любого начальника, в сторону своих подчиненных: «За что вам платят, халявщики?», что заставило Конову скромно задохнуться в возмущении.

Так, к примеру, директор школы №4 Владимир СВЕТЛАКОВ, узнав, что в «ЦБ» культуры 22 человека по штату на 12 учреждений, возмутился, мол, почему на каждое из них приходится по два бухгалтера? В это время, по словам Светлакова, в «других «ЦБ» (видимо, речь об «образовательной») за предприятием закреплен всего один специалист, а порой на него самого приходится две организации.

Конова пояснила, что после сокращения штата сотрудников в ее учреждении их осталось всего 18. Более того, не все они бухгалтера. Профильные же специалисты распределяют между собой не организации, а обязанности.

Тогда депутаты решили докопаться до зарплат бухгалтеров, недоумевая, почему при заработке в 27 тысяч рублей Ирина Конова испытывает дефицит специалистов. Ее возражение, что без опыта и премий оклад бухгалтера составит всего 19 тысяч, и на эту сумму найти сотрудника не так-то просто, не пробил народных избранников.

Дмитрий Заеленков посчитал, что на те деньги, что выделяются «ЦБ» культуры и молодежной политики, можно еще восьмерых бухгалтеров взять. А Владимир Светлаков предложил Коновой обслуживать еще и учреждения спорта и туризма.

БЕССМЫСЛЕННОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ

Та сначала пыталась сохранять спокойствие, кивая в сторону учредителя, мол, как он решит, так и будет, но потом не выдержала:

- Сколько у вас было финансистов, когда бухгалтерия находилась в учреждении? - намекнула Ирина Конова Заеленкову, победоносно слушая ответ про трех штатных сотрудников.

Однако приземлила ее заведующая детским садом «Россиянка» Татьяна СКИРТАЧ.

- Успех учреждения зависит от того, насколько в нем опытный и хороший бухгалтер. Тогда руководитель сидит за ним, как за каменной стеной. Именно бухгалтер должен решать кадровый вопрос, а не руководитель. Но если бухгалтер говорит, что не может найти никого на такую зарплату, то успеха не будет, - считает она.

- Скажите, какой смысл тогда был вообще создавать «Централизованную бухгалтерию», - не выдержала Конова. - Тогда нужно вернуть финансистов обратно в учреждения. Только не три будут работать в каждом, а один, и на зарплату в 20 тысяч!

- Вопрос неоднократно такой поднимался. Может, время ЦБ прошло? - предположил Светлаков.

Собственно, понять можно здесь и одну, и другую сторону. В данный момент обнинские «ЦБ», как жертвы оптимизации, пытаются выполнять свои обязанности, разрываясь между вверенными им учреждениями. Подсознательная (или сознательная?) неприязнь руководителей школ, детсадов и местных ДК тоже логична: один из важнейших отделов любой организации - бухгалтерия - им не подконтрольна, что создает неудобство в работе и снижает ее скорость.

Так что, возможно, действительно стоит подумать о реформе этой структуры. Учредитель «ЦБ» - городская администрация, нанимателем руководителя которой, в свою очередь, является обнинское Горсобрание. Так что возмущающимся депутатам в данном случае и карты в руки.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

Другие статьи из рубрики «Финансы»