Это ли не шутки - налоги от маршрутки?

Пассажироперевозчики не хотят говорить, сколько они зарабатывают!

Ежедневно обнинские маршрутки перевозят тысячи людей. С местной системой оплаты знаком, пожалуй, каждый горожанин. Мелочь сыпется рекой в бардачок водителя, а моток с билетами сиротливо болтается где-нибудь на торпеде. Обращаются же за платежкой крайне редко.

А потому, сколько заработал водитель за смену, знает, наверное, один лишь он. Получается, ежедневная выручка предпринимателя, обслуживающего муниципальный маршрут, - вещь эфемерная и подсчету не подлежит?

ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»?

Не секрет, что в обнинских маршрутках нет ни камер видеонаблюдения, ни какого-либо кассового аппарата или иного агрегата, который смог бы контролировать сумму, которая скапливается в «кассах» водителей микроавтобусов, а после перемещается в карманы пассажироперевозчиков.

А это значит, что остается лишь догадываться, сколько же зарабатывают на пассажирах обнинские владельцы «пароходов на колесах». Точно это знают лишь сами индивидуальные предприниматели. Но, как оказалось, большинство из них раскрывать свои кошельки не пожелали. Более того, вопрос журналистов о доходах и, соответственно, налогах заставил каждого из них изрядно понервничать.

Так, отказался от комментариев генеральный директор обслуживающего маршруты №8 и №12 ООО «Геокон» Анатолий ДАВИДЕНКО, сославшись на наличие у него подобного права.

Молчать, как рыба об лед, решил и представитель ООО «Вираж», за которым закреплены маршруты №14 и №22. Заместитель руководителя сослался, что на вопросы журналистов мог бы ответить бухгалтер «Виража», только как связаться с ним (вот беда), ему неизвестно. Хотя, на наш взгляд, таким образом зам, видимо, просто решил «соскочить» с темы.

Один же из самых богатых на маршруты предпринимателей ИП ВАСЮКОВ, чей транспорт курсирует по рейсам №9, №15 и №23, только услышав слова «доходы» и «налоги», сразу начал нервничать и уходить в несознанку.

Сначала он заявил, что его деятельность - это, мол, не дело журналистов. Потом зачем-то решил «парировать» встречным вопросом, предложив им (журналистам) самим рассказать для начала, сколько зарабатывают они. Ну а в завершение решил блеснуть юридической грамотностью, победно заявив, что о финансовой составляющей своего предприятия он однозначно говорить не будет.

Однако надежда Васюкова на свою правовую подкованность вынуждена потерпеть фиаско, потому как по закону статус коммерческой тайны не могут получить сведения об уплате налогов. А потому при желании журналисты могли бы отправить и официальный запрос, вот только необходимости в нем уже нет: их нервак и нежелание раскрывать налоговые нюансы говорят ярче любых цифр.

ЛЬГОТНЫЙ РЕЖИМ

Но, как оказалось, у перевозчиков в уплате налогов практически полная свобода воли.

Как рассказала «Неделе» начальник отдела по работе с налогоплательщиками Управления ФНС по Калужской области Елена КИСЛОВА, сегодня каждый индивидуальный предприниматель имеет право выбора режима налогообложения, действующего на территории муниципалитета.

Одним из наиболее выгодных, по ее словам, является ЕНВД - единый налог на вмененный доход. Самое привлекательное в этом режиме то, что сумма отчислений фиксированная и не зависит от фактических доходов. Такой вариант освобождает предпринимателей от обязанности платить НДФЛ.

Величина налога зависит от масштаба того или иного бизнеса: площади торгового зала, количества работников, числа транспортных средств (и количества мест в нем) - у каждого вида деятельности свой показатель.

ПАРАДОКСАЛЬНО, НО ФАКТ!

Не секрет, что за баранками обнинских маршруток в большинстве своем сидят выходцы из средней Азии. Все ли они могут похвастаться официальным трудоустройством, большой вопрос. А это значит, что по количеству работников контролировать размер ЕНВД вряд ли не получится.

Единственным критерием служит автотранспорт, а точнее, количество посадочных мест в нем. Впрочем, и здесь прозрачности мало, потому как нередко пассажиров перевозят стоя, да и вообще отследить их поток практически нереально. Выходит, что число сидений - это лишь формальный критерий.

А если прикинуть, что, к примеру, тот или иной предприниматель выпускает на линию 5 маршруток в день, имеющих по 20 посадочных мест каждая и совершающих в общей сложности 50 рейсов за смену, то получается, что в месяц средняя сумма дохода составляет 480 000 рублей! Сколько из них кладет себе в карман предприниматель, а сколько освобожденный от налога водитель? До этого на сегодняшний день по факту никому нет дела, что странно: до идеала городскому транспорту, как до Китая, работают предприниматели далеко не в убыток, неохотно вкладываясь в ремонт развалюх.

Памятуя о том, что как раз сейчас муниципалитет активно готовится к конкурсу по транспортным перевозкам, быть может, стоит прозондировать эту сторону вопроса, глядишь, и стартовая цена, с которой маршрут уходит с муниципального молотка, возрастет?

Мила КАЛИНИНА

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