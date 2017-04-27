Руслан Саидов - о работе УК: «Что же нам, к стенке их поставить, как в 37- м?!»

27 апреля обнинские журналисты встретились с руководителем региональной государственной жилищной инспекции Русланом САИДОВЫМ. Стоит отметить, что это уже далеко не первая встреча с куратором калужского ЖКХ. Однако, на наш взгляд, как и в целом работа инспекции в последнее время, беседа оказалась лишена конкретики. Разбавили ее лишь некоторые статистические данные.

НАДО БОЛЬШЕ ЖАЛОВАТЬСЯ?

Одной из главных тем встречи стало обсуждение внедрения в платежную систему новой услуги «обслуживание газового оборудования», которую большинство жителей первого наукограда пока принимать отказываются. Руслан Саидов согласился с тем, что приучать население к чему-то новому, тем более платному, всегда тяжело. Однако привыкать, как считает коммунальный инспектор к таким требованиям все-таки нужно.

- В работе «Горгаза», в частности по отношению к новой услуге, безусловно, есть какие-то шероховатости. Это касается, в первую очередь, договоров и донесения необходимой информации до населения, - размышляет Саидов. - Но людям все-таки нужно усвоить, что такое понятие, как «обслуживание газового оборудования» - дело важное. В первую очередь, это безопасность. Ведь статистические данные не совсем благоприятные. Не так давно в одном регионе семья погибла из-за неисправности газовой техники. Поэтому, если поставить на весы безопасность и 400 рублей, которые населению предлагают «растянуть» на три года, очевидно, перевесит первое.

Справедливости ради стоит отметить, что внедрение новых требований хоть и можно назвать своего рода проблемой наукограда, но все же не столь масштабной, как работа (точнее ее качество) управляющих компаний. Потому именно этот раздел беседы с руководителем ГЖИ оказался одним из самых острых.

Как рассказал Руслан Саидов, за прошлый год в областное Управление жилищной инспекции поступило порядка 60 тысяч обращений от жителей калужского региона. Из Обнинска на коммунальщиков за этот же период пожаловались 2058 раз, а за первый квартал текущего года - уже 775. При этом Саидов отметил, что за первые три месяца 2016-го эта цифра была ниже. И, по мнению руководителя ГЖИ, такая динамика заслуживает положительной оценки. Потому как именно жалобы со стороны населения помогают контролирующему органу налаживать работу коммунальной системы в целом.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Первое место в «жалобном» рейтинге сегодня занимает тепло- и водоснабжение. Позицией ниже - санитарное состояние придомовых территорий. И примерно в равных долях распределились претензии к плате за ОДН, кровле многоквартирных домов и инженерным сетям. Выслушав рейтинг жалоб, журналисты попросили дать характеристику и работе обнинских управляющих компаний.

Однако Руслан Саидов сослался на некорректность, и называть ни «лузеров», ни лидеров не стал, лишь пояснив, что сегодня со своими обязанностями на достойном уровне справляются лишь 5 из 20 управляющих компаний Обнинска.

Между тем, положение с обнинскими УК более, чем серьезное, как рассказал Саидов, в отношении некоторых из них решается вопрос о возбуждении уголовных дел, а часть, возможно, скоро лишится лицензии или домов принудительно.

Так о какой корректности может идти речь? Ведь Руслан Саидов не обиженный клиент или сосед, а начальник жилинспекции - должностное лицо, в руках которого контроль за «коммуналкой» целого региона.

Хотя сами инспектора свой статус, похоже, совсем обесценили. А как иначе объяснить, что на жалобы по постоянно неработающим лифтам они приезжают и со спокойной душой выносят вердикт о рабочем оборудовании. Хотя прокатились в нем всего лишь раз после того, как в лифте сутки проковырялись специалисты, готовясь к ревизорам. Как объяснить, что жалобу о незаконной перепланировке они расценивают, как попавшую не по адресу.

На вопрос, неужели у ГЖИ нет никаких рычагов воздействия на коммунальщиков, Саидов парировал, мол, может, их тогда к стене поставить, как в 1937 году? Сарказм его не совсем понятен, ведь у инспекции есть вполне действенное оружие - отзыв лицензии. Почему до сих пор, при таком раскладе, ни одна управляющая компания еще ее не лишилась? Прямо не контролирующий орган, а мать Тереза, раз соглашается с тем, что многие УК летят в коммунальную пропасть, но чего-то ждут и даже стесняются в слух говорить о недееспособных коммунальщиках.

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»