Игры для разума

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Школьники ФТШ программируют будущее!

Не так давно «Неделя» уже рассказывала о ребятах, которые мастерят роботов на базе 12-й школы. Но если там робототехнике обучают в рамках дополнительного образования, то в физико-технической школе (ФТШ) дети получают навыки конструирования и программирования непосредственно на уроках технологии.

О том, чему учатся мальчики и девочки, собирая роботов, и насколько важна эта необычная дисциплина, журналистам рассказал преподаватель по робототехнике Владимир ВЛАДИМИРОВ.

УРОК «РОБОТРУДА»

Рассказ о своем необычном предмете Владимир Александрович начал с размышлений о роботах.

- Раньше чему обучали детей на уроках технологии? Мальчики забивали гвозди, а девочки пробовали готовить и шить. Безусловно, это важно. Но на дворе 21-й век - время современных технологий. Поверьте, очень скоро настанет период, когда роботы заменят все. Вам даже не придется управлять автомобилем. Потому очень важно научить детей понимать, что вообще такое робот, для чего он нужен, как его создавать, программировать, - рассказывает преподаватель.

Кстати, инициатором введения новой дисциплины в общеобразовательную программу ФТШ стал именно Владимир Владимиров.

- Наша школа имеет определенный уклон. Мы воспитываем будущих математиков, физиков. А то, чему я учу детей на своих уроках, имеет непосредственное отношение к техническим навыкам, - объясняет Владимиров. - Я вам больше скажу, работа с конструктором - это развитие мелкой моторики. А любой психолог знает, что без нее невозможно полноценное развитие умственной деятельности. Кроме этого, такие уроки воспитывают в детях усидчивость, трудолюбие. К тому же мы учим их алгоритму, развиваем логику и мышление.

Сегодня робототехнике в ФТШ обучаются школьники 5-6 классов, причем не только мальчики, но и девочки. Более того, как рассказывает учитель, зачастую представительницы прекрасного пола лучше справляются с заданиями, нежели юноши.

«Я НЕ СТАВЛЮ СВОИМ УЧЕНИКАМ «ДВОЕК!»

Но почему этот предмет преподают только 5-6 классам?

- Ну, во-первых, как я уже говорил, у нас школа с особым уклоном. Старшие классы очень нагружены. Вы представляете, когда у них каждый день, к примеру, по 5 часов алгебры, по три - геометрии, а там еще физика, да и другие предметы никто не отменял. Ученики просто не справятся с такой нагрузкой, - объясняет учитель - Ну, а второй аспект - это материально-техническая база. На сегодняшний день мы имеем восемь комплектов конструктора. А это, хочу сказать, удовольствие недешевое. Один набор стоит порядка 8 тысяч рублей! К тому же комплекты часто выходят из строя. Вот, например, к концу учебного года три таких оказались уже негодными. Но их можно привести в порядок - нужно много времени и терпения. Я обязательно займусь этим на летних каникулах.

Чтобы получить конструкторские навыки могли все ученики, Владимирову приходится разбивать их на несколько групп. Но на эти занятия, как рассказывает преподаватель, дети бегут с удовольствием.

- Понимаете, робототехника - это предмет, который отличается от всех остальных. Я не задаю своим ученикам домашнее задание, не ставлю двоек. А это значит, что на уроки они приходят без страха, здесь свое дело делает некий элемент релаксации. Ну, а самое главное, им интересно то, чем они занимаются, - объясняет Владимиров.

В БОРЬБЕ ЗА ЛИДЕРСТВО

Кроме этого, Владимир Александрович каждый свой урок строит по-особенному. Например, в конце занятий он проводит среди учеников, а точнее их роботов, небольшие соревнования, в рамках которых нужно выполнить определенную задачу. Кто сделал первым, тот и получает заветную «пятерку».

К примеру, на последнем уроке, как рассказывает учитель, ребятам необходимо было запрограммировать своих роботов на выполнение логической всем известной задачи: есть козел, капуста и волк, которых необходимо переправить с одного берега на другой так, чтобы целыми остались все. Во-первых, сначала школьники самостоятельно решают эту задачу (что не составляет труда для «технарей»), а затем им необходимо запрограммировать на верное решение своих роботов, которым нужно не только выполнить действия в правильном порядке, но и суметь отличить цвета кубиков, являющихся «заменителями» героев задачи.

- Знаете, как это увлекает ребят! Они так эмоционально выкрикивают напутственные слова своим роботам, будто они живые. А по сути, так оно и есть. Дети ведь вкладывают в них свою душу, учат, программируя на определенные задачи. Это тоже часть образовательного процесса - некая результативность: ученик старается, создает, а потом видит наглядный результат в виде робота, который что-то умеет делать. Второй очень важный момент таких уроков - это дух соперничества. Ученики, скорее, переживают не столько за «пятерку», сколько за итог соревнований - каждый хочет стать первым, - говорит педагог.

На сегодняшний день робототехнику в качестве обязательного предмета преподают только в ФТШ. И, как уверяет Владимиров, именно за ним (предметом) будущее потенциальных «технарей».

- Я возвращаюсь к тому, с чего начал разговор. Очень скоро все будут делать роботы. А кто их должен создавать? Конечно, подрастающее поколение, - размышляет учитель. - Сегодня, обратите внимание, дети все сидят в «мобильниках» и компьютерах. Многим вообще ничего не интересно, они как зомбированные. Конечно, это, может, своего рода виток эволюции. В таком случае, этот виток нужно правильно повернуть. На моих уроках дети понимают, что компьютер можно использовать с пользой. И самое главное, что им действительно интересно.

Дарья ГУМЕРОВА

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