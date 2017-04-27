Проспект Ленина отремонтируют, но наполовину!

Положа руку на сердце, можно сказать, что Обнинску с дорогами повезло, и центральные улицы здесь находятся во вполне презентабельном состоянии. Однако о его окраинах сказать то же самое можно далеко не всегда.

Учитывая, что сезон ремонта проезжих частей уже вступает в активную документальную фазу, и первые дороги уже отправились на торги, «Неделя» решила выяснить, какие же из них первыми получат новый асфальт.



Оказалось, дорожники придут латать ямы далеко не на самые убитые дороги. Как рассказал вице-мэр по ЖКХ Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, на торги выставлена улица Цветкова. Однако, глядя на нее, нельзя сказать, что она нуждается в солидном «апгрейде». Почему же тогда именно эта дорога первой уйдет с молотка?

Как пояснил «Неделе» Стрельцов, причина банальна. Любым заказам муниципалитета предшествует тщательная документальная подготовка, включающая в себя осмечивание, которое по части Цветкова было готово еще в прошлом году. Однако в режиме экономии бюджетных средств чиновники сочли, что эта улица еще подождет.

Но асфальт - не бумага и стерпит далеко не все.

- Улица Цветкова на сегодняшний день вся в заплатках и с колейностью. На ее ремонт с обордюриванием город потратит порядка 2,5 миллионов рублей, - пояснил Стрельцов.

В планах администрации в этом году отремонтировать весь маршрут от Цветкова к Самсоновскому и Пионерскому проезду с выездом на улицу Шацкого. Так что все они очень скоро также отправятся на торги.

Еще один разбитый кусок дороги из прошлогодней коллекции - проспект Ленина в 51 микрорайоне. В 2016-м там залатали картами столько, на сколько хватило денег, остальные работы перенесли на 2017-й.

Однако теперь планы мэрии поменялись, и эта проезжая часть получит абсолютно новое покрытие. Такое решение чиновники приняли из-за плохого состояния дороги. Тотальный ремонт встанет бюджету в 40 миллионов рублей, а потому всю эту сумму «спустить» на одну дорогу город не может.

Так что чиновники решили навести марафет на одной ее половине (от Дома ученых в сторону 51 микрорайона). Именно эта часть сегодня наиболее разбита. Та, что расположена ближе к «Олимпу», новый асфальт обретет лишь в следующем году.

Но если документация по этой дороге готова, то почему же ее не отправить на торги вместе с улицей Цветкова? Как пояснил Стрельцов, здесь очень важно состыковать ремонт со строительством продолжения проспекта Ленина.

- Смысла делать ее сейчас, чтобы ее потом разбила тяжелая техника, нет. Мы подождем, пока пройдут основные работы по строительству новой дороги, чтобы асфальтирование как старой, так и новой части улицы состоялось более или менее одновременно, - объяснил вице-мэр.

А вот вопросу журналистов, не подкинет ли Обнинску еще денег область, Стрельцов, как нам показалось, удивился.

- Она и так полмиллиарда «подкинула» на продолжение проспекта Ленина и порядка 120 миллионов - на Борисоглебскую, наши просьбы в отношении которой и жалобы жителей услышаны. 10 апреля дорогу уже выставили на торги, - пояснил он.

Согласиться здесь с вице-мэром сложно. Потому как полмиллиарда на проспект Ленина достали не из федерального, а регионального «кошелька», а улица Борисоглебская - позор не города, а самой области, которой эта дорога принадлежит. Потому успокаиваться здесь обнинцы могут лишь надеждой, что регион провел очень большую работу, чтобы Обнинск попал в федеральную программу. Так сказать, поборолся за федеральные деньги. Иными словами, выполнил свою работу. Что ж, и на том спасибо!

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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