Фрики Обнинска

По улицам наукограда разгуливает порядка тысячи психов?

Наверняка многим в своей жизни хотя бы раз приходилось встречать людей, чье поведение, так или иначе, отклонялось от общепринятых норм. Немало за последнее время внимания успели к себе привлечь и некоторые нестандартные личности наукограда.

Нет, речь не идет о банальных скандалистах или дебоширах, выдающих перлы «подшофе». Журналисты «Недели» сформировали ТОП-лист легендарных чудиков, фигуранты которого то и дело заявляют о себе общественности в весьма неадекватной форме.

7-е МЕСТО: КОЛЛЕКЦИОНЕР МУСОРА

О любителе ТБО журналистам рассказал житель дома №5 на улице Владимир ТУЛЬСКИЙ.

- В нашем доме живет мужик с психическим расстройством. Каждый день в любое время года он занимается тем, что вытаскивает из мусорных баков полиэтиленовые пакеты и другой приглянувшийся ему хлам и растаскивает все это по лесочку. Говорить с ним бесполезно. Такое у него «хобби», - объясняет Владимир.

Говорят, у каждого героя должен быть свой антипод. Видимо, этот коллекционер противопоставлен активистам, участвующим в субботниках, которые сейчас в самом разгаре.

6-е МЕСТО: НЕУЛОВИМЫЙ НУДИСТ

Нельзя не вспомнить и о любителях демонстрировать свои природные «прелести». Так, к примеру, несколько лет назад один из эксгибиционистов был замечен в районе обнинского колледжа «Технологии и услуг».

По словам блогеров, мужчина периодически прогуливался за зданием образовательного учреждения в полуголом виде.

Похожий по «манерам» товарищ пару лет назад «ошивался» возле детского сада №41. Правда, его образ остался лишь в памяти некоторых анонимных очевидцев. Каких-либо официальных фактов у следствия на тот момент не было.

5-е МЕСТО: АГРЕССИВНЫЙ КОМИК

Жительница Обнинска Мария ИВАНОВА рассказала, что на протяжении нескольких лет она встречает на улице бородатого грузного мужчину, который подходит к людям и начинает нести какую-то несвязанную чушь либо вовсе начинает играть сцены из «Камеди клаба».

Потом вдруг, как рассказывает девушка, «комик» начинает вести себя агрессивно и что-то кричать.

Обычно девушка встречала его в районе магазина «Дикси» напротив ТЦ «Дом для Дома».

4-е МЕСТО: ТОВАРИЩ ШАРИКОВ

Пожалуй, половина города точно знает местного «Шарикова», работающего дворником в КБ №8.

Из-за своей любви к братьям нашим меньшим он устроил самую настоящую мусорную свалку прямо на территории медгородка. Сюда он сваливает хлам, доски - в общем, все то, из чего можно организовать комфортные апартаменты для бродячих собак.

Те, в свою очередь, отвечают ему взаимностью, таскаясь за ним по пятам, как за своим вожаком. А вот к случайным прохожим его стая любви не питает, держа в страхе жителей окрестностей и их питомцев.

3-е МЕСТО: ЕЛЕНА УЖАСНАЯ

А вот этот герой нашего рейтинга любви к братьям нашим меньшим совсем не питает. В народе Елену, проживающую в доме №13 на улице Мира, прозвали «живодеркой».

Как утверждают очевидцы, в их районе регулярно пропадают домашние кошки. Нередко изуродованные трупы животных местные жители находили на улице. А соседка Елены Валентина КУПРИЯНОВА рассказала, что лично видела, как та однажды выбросила из окна обезглавленного котенка. Спустя некоторое время после нашей публикации, интернет-пользователи писали на страницах сообществ, что женщина, проживающая на Мира, 13, метает в людей ножи.

Впрочем, как выяснилось потом, Елена действительно страдает психическим расстройством. Это подтвердил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Руслан БОГДАНОВ. Он пояснил, что женщина периодически отправляется в палату для душевнобольных.

2-е МЕСТО: СОБАЧИЙ «БИЗНЕСМЕН»

Серебряным призером нашего «чудаковатого» рейтинга становится молодой человек, чья история также связана с четвероногими. Еще несколько лет назад общественность наукограда пыталась усадить за решетку обнинца по имени Николай, которого они подозревали в живодерстве.

Долгое время гуляли слухи, что этот внушающий доверие парень собирает собак через объявления «в добрые руки», а после всячески над ними издевается. В интернете даже стали появляться фото изуродованных трупов животных, которые горожане находили в разных местах города. Тем не менее, судом Николай виновным признан не был. А сам заявил, что собак он просто перепродавал - таким образом он пытался заработать деньги.

Правда, спустя некоторое время персона этого молодого человека снова оказалась в центре общественного внимания. О странных заигрываниях на улице с женщинами журналистам рассказала Анна МИНАЕВА. По ее словам, именно этот парень (его она вспомнила по фото, «гуляющем» в интернете) под странными предлогами весьма недвусмысленно приставал к ней и ее знакомой. Николай отрицал и этот факт. Более того, как заявил молодой человек журналистам «Недели», он намерен пожаловаться в правоохранительные органы на клевету со стороны общественности.

1-е МЕСТО: «КОРОЛЬ» ДОРОГИ

Возглавляет наш рейтинг молодой человек по имени Константин, который несколько странным поведением блеснул на улице Аксенова совсем недавно. Переезжая дорогу на велосипеде, парень пошел на таран проезжавшего мимо авто. Соответствующее видео очевидцы этого события выложили в интернет. Благо, что водитель машины, благодаря хорошей реакции, успел вовремя остановиться и таким образом уберечь нерадивого пешехода от больничной койки.

Однако парень отблагодарить шофера решил весьма нестандартным образом, устроив разборки прямо посреди проезжей части. На своего «обидчика» он замахнулся велосипедом! Впрочем, предотвратить развитие «кровавой» сцены помогли очевидцы.

Уже в тот же день на просторах «всемирной паутины» всплыли новые факты странного поведения героя минувших дней. По словам горожан, этот человек не в первый раз выкидывает подобные «перлы», причем, не только с велосипедом. Успел он продемонстрировать свою эпатажную личность и на одном из митингов, проходившем в Обнинске в марте.

Мнение эксперта

ЧУДАКОВ О ЧУДИКАХ

Обсудить поведение вышеуказанных личностей журналисты «Недели» решили с человеком, который о психических расстройствах может сказать гораздо больше, нежели обыватель. Свое экспертное мнение высказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Виктор ЧУДАКОВ:

- В первом наукограде ученая среда рождала немало «чудаков». Они не только украшают мир. Неординарный взгляд на жизнь подчас помогает создавать уникальное.

Но вот только назвать этим термином людей, описанных вами, у меня язык не поворачивается. Они, безусловно, больные.

Их немало в любом обществе, до одного процента населения. Но здесь дело не в психическом заболевании, а в гнилости души отдельных индивидов. Болезнь просто делает эту гнилость более заметной. Я бы сказал, что это просто обычные «подонки».

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Ну и ну!»