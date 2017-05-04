Позаботились о «бабках»

В борьбе за маршруты перевозчики совершенно забыли о пассажирах.

На днях в мэрии состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросу организации пассажирских перевозок в Обнинске. Данная процедура необходима для того, чтобы подготовить всю документацию к грядущему конкурсу на обслуживание маршрутов.

На встрече, куда были приглашены как частные предприниматели, так и руководитель МП ПАТП Виктор ЖИЛКИН, ее участники обсудили новые возможные варианты реорганизации действующих маршрутов. Однако, как показала практика, самих перевозчиков больше волнует выгодность рейсов, нежели качество выполнения своих обязательств.

ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН?

Первым на повестке дня встал один из наиболее популярных городских маршрутов - №2. Свои предложения относительно его обслуживания внесли сотрудники ООО «Обнинсктрансавто».

По мнению перевозчика, с этой линии следует вообще убрать автобусы и оставить исключительно «микрики». Как считает заявитель, крупногабаритный транспорт сегодня нерентабелен, да и период ожидания между рейсами слишком длительный. Однако руководитель МП ПАТП (которое также осуществляет перевозку пассажиров по второму маршруту) Виктор Жилкин предложил все-таки разделить обязанности по обслуживанию между частным и муниципальным перевозчиками.

На это председатель рабочей группы Геннадий АНАНЬЕВ ответил, что данный вариант невозможен, потому как по итогам конкурса право на обслуживание останется исключительно у одного перевозчика.

В результате директор ПАТП согласился расстаться со вторым маршрутом и даже полностью отдать на поруки другому перевозчику и третью «линию», только если за ним сохранится право на обслуживание городских окраин, куда едут автобусы № 1, 8 и 10.

Немало внимания в рамках встречи привлекли к себе и маршруты №13 и №5. Впрочем, как и в предыдущем случае, перевозчики в борьбе за выгодные рейсы пытались установить новые временные интервалы между ними, пересмотреть график движения (который удобен скорее им), выпустить дополнительные единицы техники на линии. Некоторые, правда, решили проявить «заботу» о самих пассажирах, только получилось это у них несколько коряво.

- Представляете, как какая-нибудь бабка с кошелкой будет ехать с дачи, прыгая с одного транспорта на другой, чтобы добраться до дома, потому что, например, в 51-й микрорайон с окраины транспорт не идет! - резанул Жилкин.

- Да пассажиры вообще хотели бы, чтобы их прямо к подъезду подвозили! - выкрикнул кто-то из предпринимателей.

В СХВАТКЕ ЗА МАРШРУТ

Таким образом, уже в скором времени встреча перевозчиков начала напоминать некую схватку, где победу сможет одержать только самый цепкий и хитрый. При этом руководители предприятий совершенно позабыли о том, что главными фигурантами здесь должны быть пассажиры, которые пока в их глазах выглядят, скорее, как некое мясо. Иначе как объяснить, что в процессе бурных переговоров пассажироперевозчики позволяли себе называть людей штуками, бабками и лишь иногда - людьми.

Внести конструктив в диалог решила депутат калужского Заксобрания Татьяна БАТАЛОВА, которая пришла на «сходку» перевозчиков именно потому, что на них ей регулярно жалуются местные жители.

- Расписание движения по маршрутам не всегда удобно и часто не соблюдается, обслуживание оставляет желать лучшего - грязь и пыль в салонах, не всегда корректное общение с пассажирами. Схема маршрутов уже давно требует изменений как в черте города, так и за его пределами. Я оставить без внимания просьбы людей не могу. Перевозчики должны работать для них, а значит, обязаны учитывать их интересы и обеспечивать надлежащее качество и безопасность перевозок, - считает депутат.

В том, что вся система требует серьезной реорганизации, сомнений быть не может, потому как некоторые маршруты действительно проложены бездумно, а отношение самих водителей к пассажирам - вообще отдельная тема. Однако какие именно предложения будут учтены в конкурсной документации, пока неизвестно. Обсудить нюансы члены рабочей группы решили уже на следующем заседании. Стоит отметить, что такие встречи являются открытыми, а это значит, что посещать их могут не только перевозчики, но и пассажиры, которые также вправе внести свои пожелания и высказать накопившееся претензии. Думается, что последним сей факт непременно стоит взять на заметку, если им действительно есть, что сказать нынешним транспортерам.

Дарья ГУМЕРОВА

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