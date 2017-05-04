Они ушли на север!

Обнинцы штурмуют руководящие посты Боровского района!

Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. И почему-то для обнинцев «лучше» в последнее время оказывается не в родном и перспективном наукограде, а в соседнем Боровском районе. Всего за полгода в местную администрацию и подотчетное ей учреждение перебрались уже три хороших руководителя. По случайности ли обнинская молодежь решила штурмовать боровскую мэрию, разбиралась «Неделя».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО СЛОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ

Минувший вторник ознаменовался для Обнинска уходом со своего поста начальника Управления экономики и инновационного развития Станислава ФИЛИППОВА. О том, что он отрабатывает в мэрии свой последний день, молодой чиновник рассказал в массовой электронной рассылке всем, с кем ему приходилось сотрудничать по работе, включая журналистов.

С чем же связан его уход, учитывая, что направление, которое он курировал, в Обнинске развивается очень активно?

Как Филиппов сам пояснил «Неделе», он получил предложение, от которого было сложно отказаться.

- Я проработал в обнинской администрации семь лет и получил здесь большой опыт. Этот срок и профессиональная команда помогли мне идти дальше. Искренне всех благодарю, - рассказал он.

Напомним, в последней должности Станислав Филиппов трудился полтора года. До этого он возглавлял отдел международного сотрудничества. В администрацию Боровского района Филиппов ушел на должность заместителя главы администрации по экономике и уже успел приступить к новым обязанностям.

НЕ ПРОСТОЕ СОВПАДЕНИЕ

Между тем, это далеко не первый случай за последнее время, когда обнинские руководители «переезжают» в Боровский район. Пару месяцев назад по Обнинску поползли слухи, что из отпуска не вернется молодой, но перспективный директор школы №12 Алексей ГЕРАСЬКИН. А еще через месяц его представили в боровской администрации как заместителя главы по социальным вопросам.

Оказалось, у Алексея Васильевича закончился контракт, продлевать который он не стал, решив сделать широкий шаг по карьерной лестнице.

Почему обнинцы с удовольствием уходят в боровскую администрацию? Это появившийся там первый обнинец потихоньку перетаскивает поближе ценные кадры? Или дело в банальном совпадении?

- Может, и не совпадение, но причинно-следственная связь другая, - считает Гераськин. - Все зависит от руководителя. Сейчас в Боровский район пришел новый молодой глава администрации, который подбирает себе команду...

Стоит отметить, боровчане отличаются тем, что «пришлых» чиновников воспринимают настороженно и даже несколько критично. Однако Алексей Гераськин заверил, что не чувствует подобного отношения населения. Он убежден, что людям, которые пришли со своими проблемами к нему на прием, абсолютно все равно, откуда он, если сможет помочь решить проблему.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Однако по наукограду Алексей Гераськин, похоже, не скучает, равно как и обнинский «первопроходец» муниципальной службы в Боровске Сергей ТЮРИКОВ. Его уход в июле 2016 года с должности и.о. председателя спорткомитета был тихим, но резонансным. Многие недоумевали, почему Тюрикова, знающего эту сферу, как свои пять пальцев, не утвердили в должности, а решили назначить на нее ранее никому неизвестного выходца из Курганской области Константина ОЛУХОВА, возглавлявшего перед этим боровскую спортшколу.

Как и предполагали, работать под началом молодого чиновника Тюриков не стал. В октябре прошлого года он уволился из обнинской администрации, а уже в декабре стало известно о его назначении на должность директора недавно построенного в Боровске ФОКа.

Как рассказал Тюриков «Неделе», о произошедших в его карьере переменах он совсем не жалеет.

- Никаких сожалений нет. Есть желание реализовать себя и принести пользу в чем-то новом, - пояснил он.

СЕРГЕЙ ТЮРИКОВ: «ОБИДЫ НА ОБНИНСК У МЕНЯ НЕТ!»

А вот новость о том, что еще у одного человека из обнинской администрации (Станислава Филиппова) появилось такое желание, Тюрикова удивила.

- Но я предполагал, что какое-то подобное движение будет. В Боровский район пришло молодое и активное руководство, так что, думаю, здесь настали времена перемен, - считает Тюриков.

- Но ведь многие считали, что вы в Обнинске находились на своем месте. Для вас было неожиданностью, что вас не утвердили в должности председателя спорткомитета? - поинтересовались журналисты.

- Нет. У тех, кто принимает решения, были свои планы. Я не собирался каким-то образом инициировать свое назначение, просто так сложилось, и кадровые вопросы я не хотел бы обсуждать. Но обиды на Обнинск нет. У меня сохранились хорошие отношения со спортсменами и тренерами, а также руководителями организаций. Думаю, мы обязательно будем взаимодействовать, - уверен Тюриков.

Но если для обнинских «переселенцев» кресла в Боровском районе - это существенный рост, то в обнинской мэрии порадоваться за коллег без смахивания скупой слезы смогут вряд ли. Ведь ветер перемен, о котором говорит Тюриков, на днях снова подувший из Обнинска в Боровск, для мэрии наукограда означает очередную кадровую брешь на ответственной и достаточно высокой должности. Кто ее заполнит, пока неизвестно.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

Другие статьи из рубрики «Кадры»