Друзья Виктора Журавлева и спортсмены почтили память великого тренера!

Уже в третий раз в Обнинске состоялся юношеский турнир по самбо в память о легендарном обнинском тренере Викторе ЖУРАВЛЕВЕ. Каждый год его организуют сами ученики Виктора Ивановича. Они признаются: для них это встреча добрых друзей!



Впервые подобные соревнования прошли в 2015 году - вскоре после того, как город простился с тренером, который воспитанию спортсменов посвятил 50 лет!

В этом году в турнире приняли участие спортсмены 2001-02 годов рождения, которые выступили в 10 весовых категориях. Соревнования представили спортсмены Калужской и Московской областей.

Организаторы ожидали на поединке еще и спортсменов из Тульского, Брянского и Смоленского регионов, однако ужесточившиеся после известного события требования к перевозкам детей отсекли от участия спортсменов из этих областей.

Тем не менее, это не помешало турниру состояться, а бывшим коллегам по рингу встретиться вновь. На соревнованиях присутствовали члены семьи Виктора Ивановича: его вдова Галина ЖУРАВЛЕВА, сыновья Михаил и Алексей, пятеро внуков; а также многочисленные ученики, многие из которых добились больших успехов как в спорте, так и в жизни.

Галина ЖУРАВЛЕВА, вдова:

- Мне наша внучка недавно сказала: «Наш дедушка - великий человек!», и я согласна с ней. Конечно, я рада, что люди чтят память о моем любимом муже, с которым мы прожили в мире и согласии 50 лет. Он всегда был надежным, порядочным человеком большой и прекрасной души. Когда я работала в интернате с сиротами, мы домой иногда брали по 15 человек: занимались, в театры выезжали, на шашлыки ходили. И он всегда помогал мне с ними: и рубашки зашивал, и кормил, и купал детей. Он ни разу за всю жизнь не опоздал на тренировку, даже если болел. Так что он, действительно, легенда!

Михаил ЖУРАВЛЕВ, сын, директор «Дворца спорта»: - Главная цель соревнований - почтить память моего отца. Он проработал 50 лет тренером и добился серьезных результатов. Большое количество людей прошли через него, как мы с вами и увидели на этих соревнованиях. Александр СИЛУЯНОВ, воспитанник, депутат обнинского Горсобрания: - Мы каждый год встречаемся, и это мероприятие уже стало традиционным. Проводится оно в третий раз и, дай бог, не в последний. Самое приятное, что мы здесь общаемся со своими друзьями. Люди издалека приезжают, чтобы увидеться. Жаль, что в этом году у нас меньше участников. После известной трагедии ужесточились требования к перевозкам детей. Это сказывается в целом на детском и юношеском спорте. Если раньше тренер мог в свою машину посадить детей и поехать, то теперь нужно целую спецоперацию провести: автобус заказать, ГИБДД уведомить, которая должна сопровождение обеспечить... Владимир ЦВЕТНОВ, воспитанник, директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ: - В Обнинске я периодически бываю, а вот на турнире в первый раз. Приехал, потому что всей душой уважаю Виктора Ивановича. У меня спрашивают, в чем его секрет, почему у него мастера спорта, как из инкубатора выходят, а у других так не получается? Просто тренер не тот, кто пришел на занятия и ушел после них. Это тот, кто со спортсменами живет. Такой и Виктор Иванович. Мы всегда вокруг него держались и были одной семьей. Это не только мое поколение, но и старшие, и младшие товарищи. Он уникальный человек! Почет ему и уважение! Благодаря нему я стал мастером спорта, серебряным призером чемпионата СССР среди молодежи, с его легкой руки выступал за «Динамо Москва».

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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