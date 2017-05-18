Геннадий Скляр рассказал, о чем ему удалось договориться с иностранными коллегами

Недавно представители Государственной думы посетили Бангладеш, где состоялась очередная сессия Ассамблеи Межпарламентского союза. В составе российской делегации республику посетил и представитель Обнинска - депутат Геннадий СКЛЯР.

Историю своего визита Геннадий Иванович на днях поведал журналистам «Недели». Народный избранник рассказал не только об итогах командировки, но и о том, какие перспективы международного сотрудничества ожидают непосредственно город мирного атома.

В ПОЛИТИКЕ БЕЗ ЖЕНЩИН НЕЛЬЗЯ!

Ассамблея Межпарламентского союза была создана еще в конце XIX века. В ее рамках депутаты всех стран проводят встречи два раза в год: в штаб-квартире, расположенной в Женеве или в одной из стран, которая входит в состав союза.

В этом году стать участником всемирных переговоров выпала честь депутату Государственной Думы Геннадию Скляру.

- Эта Ассамблея дала мне очень много важных уроков и опыта. Во-первых, это возможность прямого диалога с коллегами из разных стран мира. Всего в ней принимают участие 140 государств! В первую очередь мы обсудили проблемы общего масштаба: рост уровня бедности, роль женщины в политике, варианты защиты детей от насилия, затронули, конечно, и тему военного конфликта, в частности, ситуацию в Сирии. И я хочу сказать, роль России в этом Межпарламентском союзе очень значима, ее там слышат и уважают, - делится впечатлениями от поездки Скляр.

Депутат также рассказал, что, несмотря на авторитет определенных государств, право на мнение и представление собственной позиции на этой встрече имеет абсолютно любое государство (даже самое маленькое), если в нем есть свой парламент.

- Еще хочу отметить очень важный и, на мой взгляд, интересный момент: без женщин не проходит ни одно голосование во время сессии. Поясню: в составе каждой делегации обязательно должна присутствовать женщина-парламентарий. И если, к примеру, ее нет во время принятия решения по тому или иному вопросу, то эта страна, а точнее ее представители, лишаются права голоса автоматически, - рассказывает Геннадий Иванович. - Вот это и есть роль женщины в политике!

«В ИЮЛЕ ПОЛЕЧУ В ИРАН»

Отступив от политической лирики, Скляр рассказал, какая же роль в этой деловой поездки была отведена ему как представителю Российского парламента.

- Особенность таких встреч, как я уже говорил, - это прямой диалог, в рамках которого представители определенных государств могут прийти к тем или иным договоренностям, обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. Я, например, в рамках беседы провел переговоры с парламентариями трех государств: Ираном, Турцией и Бангладешем. Лейтмотив - сотрудничество в атомной отрасли и ее развитие, - комментирует Скляр. - И, естественно, в этом вопросе немалую роль играет и наш Обнинск, о котором, кстати, как оказалось, знают многие иностранные парламентарии. Ну, во-первых, потому что именно у нас была запущена первая в мире атомная станция, а во-вторых, здесь, на базе ИАТЭ, сегодня мы готовим будущих специалистов атомной отрасли, причем, как известно, не только своих, но и зарубежных. Ведь сегодня в институте атомной энергетики высшее образование получают граждане Боливии, Бангладеш, Вьетнама, Турции и многих других стран.

Первая договоренность, к которой удалось прийти Скляру вместе с иностранными коллегами, - это деловая поездка в Иран.

- Мне отведена очень важная роль - руководителя межпарламентского сотрудничества с Ираном. Я полечу туда уже в июле, чтобы более детально обсудить наше дальнейшее взаимодействие. Причем, коснется оно не только атомной отрасли. Мы намерены развивать совместно энергетику, транспортную инфраструктуру, проекты в сфере образования. И, кстати, именно в Иране очень хорошо отзываются об Обнинске, потому как сегодня на их атомной станции в Бушере трудятся специалисты, которые проходили курсы повышения квалификации в нашем наукограде. Кроме этого, иранские сотрудники активно взаимодействуют с нашим НПО «Тайфун». Представители этого же государства очень заинтересованы в совместном развитии ядерной медицины, что значимо для Обнинска, - объясняет Геннадий Иванович.

«ОБНИНСКУ НУЖНО ТЩАТЕЛЬНО ВЫБИРАТЬ ДРУЗЕЙ»

Немало надежд Геннадий Скляр возлагает и на турецких коллег. Он надеется, что именно они окажут содействие Обнинску в создании и запуске многофункционального детского центра, за строительство которого взялась компания «Валкон».

- Я не хочу сглазить, даже поплюю через плечо, но первые результаты уже есть. Не буду раскрывать секретов. Скажу, что очень скоро в нашем городе появится первый в России такого масштаба детский центр! Я уже видел финальный проект - это просто чудо! - интригующе улыбнулся депутат. - Вы посмотрите, каждый день по телевизору просят помочь деньгами тому или иному ребенку на лечение, которое, как правило, проводится за рубежом. Я считаю, что наши дети должны иметь возможность получать необходимую квалифицированную помощь в своей стране. Нужно к этому стремиться. Обнинск должен стать первопроходцем в этом смысле.

Подводя итог, Геннадий Иванович поспешил сделать акцент на том, что наукограду необходимо уделять еще больше внимания иностранным связям.

- Знаете, период туризма, когда дружат просто ради дружбы, уже проходит. Мы все находимся на большой конкурентной политической арене, где очень важно правильно выбирать партнеров, с которыми можно идти дальше, - считает Скляр. - Вот, например, сегодня считается очень престижным состоять в атомном клубе - этого своего рода элита. А большинство государств уверены, что попасть в него можно только через Россию, потому как у нас есть определенная стратегия, богатый опыт, современные технологии. А те страны, с которыми мы вступаем в атомный союз, автоматически становятся нашими друзьями - с ними мы будем жить в мире как минимум 30 лет. Поэтому я считаю, что и Обнинску нужно как можно больше уделять внимания иностранным партнерам. Не приглашать в гости всех подряд просто так, а выбирать тех «друзей», с которыми действительно можно реализовать серьезные проекты.

Дарья ГУМЕРОВА

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