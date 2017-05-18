Жители Обнинска не пускают газовиков в свои квартиры!

Каждый месяц обнинцы находят в своих почтовых ящиках квитанции за различного рода коммунальные услуги. И далеко не все и всегда вникают в суть выставленных счетов. Пойти против всеобщего равнодушия решил житель дома №6 на проспекте Маркса Георгий СОЛОВЬЕВ, который на днях обнаружил в своем ящике «платежку», призывающую к оплате за обслуживание газового оборудования.

ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ?

- За потребление газа мне каждый месяц присылает квитанцию ООО «Газпром межрегионгаз Калуга». «Платежка» всегда аккуратно запечатана и скрывает все персональные данные, - вспоминает Георгий Соловьев. - Но недавно мне пришла какая-то бумага (незапечатанная), где сообщается, что я должен за три месяца оплатить такую услугу, как «обслуживание газового оборудования». Причем, на квитанции стоит совершенно другое название предприятия - не то, которое выставляет счета за потребление газа. Это какая-то незнакомая организация АО «Газпром газораспределение Обнинск».

Впрочем, как оказалось, упомянутая Георгием компания - не что иное, как знакомый всем обнинцам «Горгаз».

Как пояснила начальник службы внутридомового газового обслуживания Алла ДОДОНОВА, если раньше плата за профессиональный контроль над плитами и колонками входила в единую услугу (вместе со взносами за потребленный ресурс), то теперь начислениями за нее занимаются газораспределительные организации, имеющие лицензию на осуществление подобной деятельности. В наукограде эту роль решил взять на себя именно бывший «Горгаз».

Как пояснила Алла Додонова, обслуживание одного прибора оценивается в 400 рублей. Правда, сумма эта разбивается на 36 месяцев, потому как проводить соответствующую проверку специалисты их предприятия будут не чаще, чем раз в три года. Квитанции собственникам будут отправлять раз в квартал с выставленным счетом сразу за три месяца.

ОДНИ НЕ СЛУШАЮТ, ДРУГИЕ ПЛОХО ОБЪЯСНЯЮТ?

Нельзя не отметить, что обслуживание газового оборудования и плановая его проверка - дело, действительно, серьезное и нужное. Однако многие жители наукограда, как оказалось, просто не в курсе такого нововведения. О том, что далеко не все обнинцы знают о новой услуге, стало понятно на недавнем городском совещании, куда специально пригласили руководителя АО «Газпром газораспределение Обнинск» Валерия ИВАНОВА, который рассказал: заключать договора с потребителями они начали еще два года назад. Однако за это время контракт подписали лишь около 60% горожан.

Более того, многие собственники просто отказываются впускать в свои квартиры людей, представляющихся сотрудниками той или иной организации. С одной стороны, понятно, что такая бдительность граждан обоснована участившимися случаями мошенничества. Но с другой стороны, как пояснил руководитель «Горгаза», перед визитом специалистов на домах вешают соответствующие объявления, а сами газовщики приходят на проверку исключительно с удостоверением.

Кстати, как отметил Иванов, за несоблюдение данного правительственного постановления предусмотрены штрафные санкции в размере 2000 рублей. А это значит, что горожанам стоит все-таки пересмотреть свою чрезмерную бдительность, которая может встать им в «копеечку». Ну, а работникам «Горгаза», в свою очередь, стоит, действительно, провести более тщательную разъяснительную работу с населением во избежание обоюдных проблем.

Дарья ГУМЕРОВА

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