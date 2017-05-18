Слишком «вредные»?

Предприятия наукограда отказываются пополнять карманы школьников.

Уже совсем скоро в школах отзвучат последние звонки. И если выпускники старших классов начнут активную подготовку к поступлению в высшие образовательные учреждения, то остальные учащиеся со спокойной душой смогут уйти на заслуженный летний отдых.

Однако у тех ребят, которые не привыкли сидеть без дела, есть возможность направить свою энергию в полезное русло, а именно - в работу. О том, где и как предстоящим летом школьники наукограда смогут пополнить свои карманы, разбиралась «Неделя».

НА РАБОТУ В ШКОЛУ

Вместо того чтобы в период летних каникул гонять с утра до вечера во дворе мяч или, тем более, убивать свое зрение, сидя за компьютером, здравомыслящие школьники пытаются проявить финансовую независимость (хотя бы временно) от собственных родителей. Заработать свою копейку таким предприимчивым ребятам сегодня готовы помочь в Управлении общего образования и местном центре занятости.

В этом году, как рассказала начальник первой вышеупомянутой структуры Татьяна ВОЛНИСТОВА, на оплату школьного труда из городского бюджета выделено 2,5 миллиона рублей.

Принять на работу учащихся в возрасте от 14 лет и старше сегодня готовы школы. Здесь юные «стахановцы» займутся озеленением, уборкой территории, починкой мебели. За две недели столь ненапряженного труда ученики получат порядка 5 тысяч рублей. При этом, как пояснила Волнистова, подростки в возрасте 14-15 лет будут трудиться 24 часа в неделю, а молодые люди 16-17 лет - 35 часов соответственно.

На сегодняшний день заявления на трудоустройство подали 400 подростков. При этом, как отметила Татьяна Валерьевна, устроиться на работу у других ребят шансы сохраняются на протяжении всех летних каникул. Но, как показывает статистика последних лет, количество желающих подзаработать варьируется как раз в районе четырех сотен человек.

- В том случае, если заявок поступит больше, и запланированной к оплате школьного труда суммы не хватит, мы будем изыскивать средства из внутреннего бюджета Управления общего образования, - добавила Волнистова.

«ОНИ ЕЩЕ МАЛЕНЬКИЕ»?

Стоит отметить, что до недавнего времени школьников на работу активно принимали и предприятия. Однако за последние три года такая практика все больше сходит на нет. Об этом «Неделе» рассказала главный специалист отдела трудоустройства городского центра занятости Надежда МАЖИРИНА.

- Ввиду сложной экономической ситуации большинство предприятий отказываются принимать на работу подростков, особенно в возрасте 14-15 лет. Аргументы, как правило, одни и те же: вредность производства, финансовая трудность или сложная процедура трудоустройства: необходимо собрать кучу документов, в том числе разрешение от родителей претендента и ИНН. Еще за такими работниками нужно закреплять определенного наставника, - объясняет Мажирина.

Более того, как пояснила Надежда Алексеевна, дети в этом возрасте еще совершенно не готовы к серьезному труду. Уже через несколько дней после начала работы они быстро устают и начинают под разными причинами отлынивать от обязанностей. В результате работодателям чуть ли не по полгода приходится бегать за несостоявшимися тружениками, чтобы вернуть им их документы.

Подростков 16-17 лет на производствах приветствуют несколько больше. Однако такое препятствие, как экономический спад, все-таки продолжает играть против несовершеннолетних трудящихся.

- Мы провели опрос среди всех предприятий города, чтобы выяснить, готовы ли они принять на работу школьников. И большинство ответили отказом, - комментирует Надежда Алексеевна.

Как отметила Мажирина, долгое время главным работодателем несовершеннолетних было «Зеленое хозяйство», входящее в структуру МПКХ. Однако недавно эксперты труда и его сочли слишком вредным для школьников.

Сегодня больше всего школьников (10 человек) на период летних каникул готов принять «Хоум кредит банк». Еще пятерых трудоустроит «Новый ковчег» и по одному подростку возьмут на работу ООО «Земля Сервис», ООО НПП «Интех», ОАО «Сигнал» и ООО «Текстура-Восток».

Дарья ГУМЕРОВА

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