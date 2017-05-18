Кандидаты на вакантное кресло Горсобрания рискуют проспать довыборы!

Сегодня в обнинском Горсобрании пустует одно кресло в связи со сложением полномочий Надеждой РОЖКОВОЙ. В сентябре муниципалитет должен провести довыборы, дабы заполнить эту брешь. Однако если сравнивать битву за мандат в 2015 году и сейчас, то легко почувствовать существенную разницу.

Тогда в борьбе за депутатское кресло депутаты изощрялись, как могли, а сейчас над Обнинском повисло политическое затишье.

ИНТРИГА ИЛИ СКУКА?

Напомним, поводом к довыборам послужило уголовное дело, заведенное в отношении депутата Надежды РОЖКОВОЙ. Будучи руководителем «Милосердия», она была обвинена в мошенничестве и служебном подлоге.

А уже на первом заседании в этом году обнинские депутаты приняли решение о лишении Надежды Георгиевны мандата.

Так как округа одномандатные, довыборы по округу №20 являются обязательной процедурой. Однако спустя почти полгода никакой политической движухи или хотя бы «подергиваний» в сторону предвыборной активности в Обнинске не замечено.

Оказалось, что гипотетические кандидаты в большинстве своем находятся в ожидании веления своих партий, а тем, в свою очередь, похоже, глубоко наплевать, кому достанется вакантное место в Горсобрании.

И первыми в рейтинге этого сонного царства «единороссы», доля которых сейчас, по сути, в обнинском «парламенте» составляет 100%. Так, на вопрос, почему их кандидаты не проявляют никакой активности, руководитель обнинской ячейки «единороссов» Анатолий ШАТУХИН ответил, что об этом должны думать сами кандидаты.

Отвечать, кто же из их рядов поборется за мандат 20-го округа, Анатолий Ефимович не стал, заявив, что пока еще ничего неясно, и все решится летом. Только вот, оказывается, «Единая Россия» уже провела праймериз, а это значит, что партия власти со своим кандидатом все же определилась.

ОППОЗИЦИЯ СПИТ - НОВИЧКИ ИДУТ!

Чего не скажешь об оппозиции. К примеру, в 2015 году по одному округу с Рожковой шла Валентина БАБАНИНА, которая заняла при голосовании второе место. А потому было бы неудивительно увидеть ее среди кандидатов. Сама Бабанина не торопится заявлять о себе в этом статусе, ссылаясь на то, что она ждет решения своей партии - КПРФ. Не спешит с выводами и главный (по мнению многих) претендент на мандат Александр ТРУШКОВ. О своем желании принять участие в довыборах он заявлял уже давно. Однако, так же как и Бабанина, находится в режиме ожидания: а что скажет партия? Отношения же со своей политической ячейкой в последнее время у Трушкова не складывались. Об этом красочно говорит его падение с карьерной лестницы с должности руководителя калужского отделения «Справедливой России» до председателя обнинской ячейки. Среди своих конкурентов он назвал Валентину Бабанину, а также абсолютно нового с политической, но не с городской точки зрения человека - Светлану ЛУКЬЯНЕНКО. Обнинцам она больше известна как руководитель инициативной группы обманутых дольщиков «СУ-155». Сама она подтвердила «Неделе» свое желание участвовать в предстоящих выборах. - Я всегда видела и вижу себя в общественной работе, направленной на улучшение качества жизни людей в различных направлениях, поэтому хочу продолжить ее на новом уровне. Тем более, довыборы пройдут именно по тому округу, где я родилась и живу сейчас, - пояснила она.

Тех, с кем предстоит бороться за мандат, Светлана Лукьяненко примерно знает. Помимо Бабаниной и Трушкова, она назвала представителя обнинского ЛДПР Степана ОПАРЫШЕВА и партию «Великое Отечество», которая также планирует выставить своего кандидата.

Возможно, в списке кандидатов в депутаты окажется и экс-парламентарий Николай ВОРОБЬЕВ. На выборах-2015 ему не хватило до мандата всего нескольких голосов, правда, шел он тогда не по этому округу. Сам он говорит, что ему не хотелось бы составлять конкуренцию Александру Трушкову, так что он пока еще в раздумьях. А вот ситуация, при которой освободилось бы кресло депутата Веры ПЛАШКЕВИЧ, его бы устроила.

Напомним, Вера Евгеньевна бросила спустя недолгое время после выборов бразды правления обнинским роддомом, перейдя на работу в столицу. Представлять интересы наших избирателей дистанционно ей будет весьма сложно.

Так что, скорее всего, довыборы в обнинское Горсобрание так и пролетят над городом на этой сонной и аморфной ноте. Какой явкой отреагируют на это избиратели, догадаться несложно.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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