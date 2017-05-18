Обнинский продавец оставил без денег и мебели десяток клиентов!

Покупка товаров через интернет стала обычным делом. Не выходя из дома, можно приобрести любую вещь. Однако риск нарваться на недобросовестного продавца здесь возрастает. Так и в Обнинске предприниматель, щедро принимая заказы на поставку практически любой мебели и получая солидный аванс за нее, в лучшем случае ограничивается привозом каркаса.

Таким образом, как минимум, десяток людей остался и без мебели, и без денег. Взыскать же с продавца свои средства у них не получается даже через выигранный ими суд. В обнинской полиции на нерадивого продавца лежит уже несколько заявлений от потерпевших.

НЕ 62 ТЫСЯЧИ, А КОПЕЙКИ

Жалобы на то, что обнинский предприниматель Роман МАТЮШИН обманывает своих покупателей, обрушились на журналистов «Недели» после публикации о долгом ожидании кухни семьи СВИСТУНОВЫХ.

О том, что их история товарно-денежных отношений с магазином «Кухни Трио» - это еще цветочки, первой рассказала жительница Москвы Евгения ГОРЕВА. Она заказала мебель у Матюшина через страничку в «Одноклассниках» еще в ноябре. Заказ вышел весьма солидный: встроенный шкаф-купе, панель под телевизор, мебель в коридор. Всё стоимостью 62 тысячи рублей, 54 300 из которых Евгения уже оплатила.

Однако спустя месяц в квартиру Евгении приехала лишь часть шкафа. Когда она поняла, что исполнять заказ Матюшин не собирается, то обратилась сразу в несколько надзорных органов. Однако ни один из них не усмотрел в его действиях оттенок мошенничества.

- Прежде чем заказать у Матюшина мебель, я поискала отзывы о его работе и не нашла. Первый появился как раз от меня. Хочется, чтобы как можно больше людей узнали правду об этом беспардонном, безответственном и лживом предпринимателе. Во время нашего последнего разговора он мне вообще сказал, что занимается дорогими заказами, а мой сродни табуретке! У меня двое детей, и для меня 62 тысячи - не копейки! Мне тяжело доставались эти деньги! - рассказала Евгения.

В похожей ситуации находится и жительница Обнинска Елена ЖИЛЬЦОВА, которая заказала у Романа Матюшина в декабре прошлого года сразу пять кухонь, внесла 60% стоимости, а 12 февраля практически с боем получила кучку досок. К концу месяца предприниматель собрал лишь каркас и столешницу.

- А потом он сказал, что привез мне заказ пропорционально внесенной мной сумме аванса. Однако самые дорогие части кухонь: фурнитуру, доводчики, фасады, он не доставил и не установил. Столешница изготовлена из самого дешевого материала, так как вздулась буквально через несколько дней использования, - рассказала Елена.

ЧЕЛОВЕК - «ФОРС-МАЖОР»

Недовольная клиентка говорит, что чисто интуитивно почувствовала, что она не одна в своей беде. Свою историю она рассказала в местных соцсетях. И буквально сразу нашла (и продолжает находить) коллег по несчастью.

Судя по комментариям можно сделать вывод, что как минимум девять человек Матюшин оставил с носом. Схема проста: предприниматель заключает договор, берет аванс и привозит самые дешевые запчасти. А затем начинаются отговорки и кормления «завтраками»: одним он сказал, что затягивает с заказом, потому что сломал ногу, другим, что не может привезти мебель из-за безвременной кончины отца, то у него брат разбился, и он сидит с его детьми, то мебель не лезет в машину - в общем, не бизнесмен, а человек-форс-мажор!

Причем, оказывается, за нос он водит не только неизвестных ему клиентов, но и своих друзей.

- Он нас тоже кинул наполовину, хотя они с моим мужем вместе учились и дружили, а оказался такой тв....ю и кинул не только нас, но и еще несколько человек, кого мы знаем. Может, он кому-то когда-то что-то и собрал, но последние два года он просто берет деньги у людей и исчезает, - написала в соцсетях Мария ТИПУНКОВА.

Есть и такие клиенты, которым Матюшин не привез вообще ничего! Так, свою лестницу в частный дом под Обнинском с февраля ждет Дмитрий МАРКОВ, а Олеся ФИАЛКОВСКАЯ уже не верит, что когда-нибудь увидит кухонный гарнитур.

- Мы приехали из Донбасса. Взяли ипотеку. Для нас это серьезные деньги. Но теперь нет ни их, ни кухни, - рассказала Олеся.

Многие обманутые покупатели уже обратились в полицию. Однако пока порадовать правоохранители их ничем не смогли. Исходя из ответа стражей порядка, сроки рассмотрения заявления вышли, но за это время Матюшин не предоставил документов, которые бы подтверждали расход денег клиента на закупку материалов. А потому пока полиция не видит умысла в неисполнении предпринимателем своих обязательств.

Игнорирует правоохранителей и завод «Секвоя», в котором Матюшин должен был закупать материалы. Так что, пока в возбуждении уголовного дела заявителям отказано, но с ходатайством перед прокуратурой о дополнительной проверке из-за неполных сведений и вышедших сроков.

УГОЛОВНЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ИСКИ

В это время на сайте только обнинского городского суда есть информация сразу о нескольких судебных исках в отношении ИП Матюшина. Большинство из них удовлетворены. Фемида встала на сторону обманутых покупателей, присудив бизнесмену не только вернуть и сумму заказа, но и выплатить неустойку, а также возместить моральный ущерб. Однако, как показывает практика, выиграть суд у Матюшина - не значит, вернуть кровные!

Так, у Елены ПОПОВОЙ судебное решение уже давно на руках, однако, по ее мнению, взять с него нечего. Недовольные клиенты утверждают, что на него не зарегистрированы ни квартира, ни машина, ни какие-либо счета, а все сделки он совершал наличными.

Получается очень удобно: человек живет на деньги клиентов, привозит им «огрызки» от мебели, а наказать его даже нечем? Своих неудавшихся покупателей Матюшин игнорирует, заносит в «черный список» в соцсетях и не реагирует на телефонные звонки. Оба телефона предпринимателя на данный момент вовсе отключены (не смогли ему дозвониться и журналисты), но, как говорят недовольные клиенты, периодически продавец кухонь появляется в зоне доступа, чтобы принимать новые заказы.

Так, на «Авито» сейчас находится десяток активных объявлений о продаже мебели Матюшина, а последний раз на сайте он был всего пару дней назад. Не мешает предпринимателю делать свой бизнес и возбужденное против него в соседнем Малоярославце уголовное дело по ст.159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

НА КОНТРОЛЕ В ПРОКУРАТУРЕ

Вполне возможно скоро к нему добавятся и обнинские эпизоды. О том, что проверка правоохранителей еще не окончена, «Неделе» сообщил прокурор года Дмитрий ЧУМАК.

- В прокуратуру города подобные обращения не поступали. Вместе с тем ОМВД по Обнинску проводится проверка по пяти заявлениям о привлечении ИП Матюшин к уголовной ответственности за мошенничество. Окончательное решение по ним не принято, поскольку не проведены в полном объеме проверочные действия, - рассказал он, отметив, что один из пяти обратившихся ранее уже подавал иск в суд на предпринимателя.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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