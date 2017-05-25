Жители Старого города все-таки дали согласие на строительство храма под их окнами

Кто бы мог подумать, что общественные споры, возникшие вокруг перспективы появления еще одного храма в Старом городе, потухнут столь быстро.

Напомним, что с инициативой возвести вторую святыню (строительство первой ведется в настоящий момент в Городском парке) выступил ФЭИ, чем поначалу очень разозлил жителей домов - Ленина, 1/6 и Ленина, 3/5, во дворе которых и уготовано место под церковь.

Однако спустя время негодующие успокоились и таки дали свое согласие на строительство. Правда, после того, как чиновники пообещали выполнить их условия.

Еще в январе жители двух домов подписывались под общим протестом относительно строительства храма. Однако уже сегодня, как выяснилось, они сменили гнев на милость и таки дали свое письменное согласие на возведение религиозного объекта. Сначала об этом журналистам «Недели» рассказал мэр Владислав ШАПША, а потом на сей факт кивнули и сами активисты.

- Да, мы действительно дали свое согласие, - рассказывает Елена ШАХЛОВИЧ, возглавлявшая в январе «армию повстанцев» из Старого города. - Но мы потребовали выполнить наши условия. Местные жители не против строительства самого храма. Просто все переживали, что наш двор станет проездным. Мы встречались и с мэром Владиславом ШАПШОЙ, его заместителем Андреем КОЗЛОВЫМ, и с руководителем Управления архитектуры Ольгой ЛАПИНОЙ. Они и к нам приезжали. В итоге не только заверили, что подъезд к храму будет с другой стороны, но и даже показали схему, которую жители одобрили.

Это же «Неделе» подтвердила и Ольга Лапина, которая пояснила, что внутридворовой проезд закольцуют, что позволит избежать того самого транзита.

- Мы все тщательно продумали, сделали топосъемку двора, разработали схему. Более того, хочу сказать, что она согласована со всеми городскими структурами. Осталось только дождаться ответа от «Водоканала», - комментирует архитектор.

Когда храм начнут непосредственно возводить, Ольга Ивановна говорить не берется. Она пояснила, что инициатор строительства пока еще не обращался к ним за техническими условиями. Нет еще и проекта самого объекта. А это значит, что у жителей еще есть время понаслаждаться собственной обособленностью.

Дарья ГУМЕРОВА

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