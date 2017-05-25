В «объятия» нового ТЦ с манящим названием горожане упадут не скоро!

Как ни странно, но очередной торговый центр в Обнинске с необычным названием «Обними» успел прославиться еще до своего появления. Известность ему принесло именно имя, которое, согласно рейтингу консалтинговой компании, оказалось в тройке лидеров торговых центров России.

Между тем, сам объект пока что находится на стадии строительства. Когда же именно он готов будет заключить в свои «объятия» арендаторов, а вместе с ними и клиентов, выясняла «Неделя».

Новый торговый центр расположится в районе «Хлебокомбината»: между улицами Курчатова и Красных зорь. Изначально, как рассказала начальник Управления архитектуры в Обнинске Ольга ЛАПИНА, на этом месте застройщик ООО «Натурпроинвест» задумал возвести завод по производству детского питания. Однако потом планы у инициаторов строительства кардинально поменялись, в результате чего было принято решение в пользу организации торгового комплекса.

Смена планов, как отметила Лапина, стала основанием для проведения публичных слушаний, на которых общественности предстояло проголосовать «за» или «против» изменения вида разрешенного использования данного участка. Впрочем, эта процедура прошла без проблем.

- Застройщик в связи с изменениями должен был внести коррективы в проект и согласовать его с нами. Иначе они просто не смогут ввести объект в эксплуатацию. Но пока новые документы к нам не поступали, - пояснила архитектор.

Между тем, сам объект уже возвышается на отведенном ему месте. А вот когда он откроется, и что для этого сегодня делается, «Неделя» поинтересовалась у застройщика. Директор по строительству «Натурпроинвест» Владимир КУЛИКОВ пояснил, что корректировка проекта находится на стадии завершения.

- Конечно, нам пришлось кардинально поменять эскиз. Внутренняя планировка полностью изменена. Пересмотрели и расположение инженерных сетей. В настоящее время работа над проектом уже почти закончена. Думаю, что документ мы направим на согласование в Управление архитектуры уже на следующей неделе, - пояснил Куликов.

Новый торговый центр, как рассказал директор по строительству, займет 24 тысячи квадратных метров. При этом высота его будет не столь велика - всего два этажа, где расположатся павильоны. Однако якорным арендатором станет сеть «Лента», от которой, как добавил Куликов, даже будет зависеть внутренняя отделка всего комплекса.

- Сейчас уже стоит каркас здания, крыша готова, внутренние перегородки тоже. А вот к отделке еще не приступали, нас несколько сдерживает именно «Лента», представители которой должны представить свои интерьерные решения, от которых мы и будем плясать, - объясняет Владимир Петрович.

Куликов также добавил, что ООО «Натурпроинвест» возьмет на себя и обязательства по благоустройству территории. А вот вырубки деревьев, о которой начали судачить в кулуарах наукограда, не будет. В ней, как отметил Владимир Петрович, нет необходимости.

С пиаром же нового торгового объекта застройщик пока не спешит. Куликов считает, что рекламировать центр стоит тогда, когда он уже будет готовиться к сдаче в эксплуатацию, а произойдет это не раньше конца текущего года.

Дарья ГУМЕРОВА

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