Соцнагрузка или путь к банкротству?

По муниципальной управляющей компании ударят ветхими домами!



Казалось бы, обнинская администрация, наконец, нашла выход из ситуации, при которой дома с необоснованно низкими тарифами на содержание жилья загибаются без должного управления. Такой жилфонд муниципалитет начал раздавать по конкурсу, назначая перед этим адекватную стоимость текущего ремонта. Таким образом, с молотка ушло несколько десятков домов.

Однако самые ветхие из них оказались никому не нужными. К завершению подошел очередной конкурс, а на дряхлый жилфонд так никто и не позарился.

В ТРЕТИЙ РАЗ ЗАКИНУТ НЕВОД

Закинуть «невод» администрация планирует еще раз, чтобы дома №11 и 13 по Киевскому шоссе, №8/4 по улице Менделеева, а также Железнодорожной, 1 и Пирогова, 2 обрели, наконец, хозяина.

Если и в следующий раз «золотая рыбка» в сети не попадет, и конкурс потерпит фиаско, то, скорее всего, как рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, повесить его на себя придется уже муниципальной управляющей компании. Та вроде и должна зарабатывать, но о социальной нагрузке ей забывать нельзя.

Но если первая тройка домов официально признана аварийной, и тянуть ей при удачном раскладе дома без будущего недолго, то оставшиеся два здания такого «ветхого» статуса не имеют.

Между тем, вряд ли повышение тарифов там хоть как-то скажется на активности управляющих компаний. На Пирогова, 2 проживающих там собственников можно посчитать по пальцам одной руки, Менделеева, 8/4 отталкивает отсутствием центральной канализации.

Кроме того, по словам Стрельцова, оба дома требуют больших капитальных вложений, однако статуса аварийных они не получили, а потому им просто необходим свой коммунальный супермен.

КОММУНАЛЬНЫЙ СУПЕРМЕН

За неимением оного спасать дряхлый жилфонд предстоит МП УЖКХ. Ее директор Сергей ВОЛОТОВСКИЙ обрадоваться такой перспективе не может по вполне логичным причинам.

- Опыт управления убыточными домами у нас уже есть. В свое время нам отдали бывшие общежития на Любого, 6 и Курчатова, 35. Кроме того, ни одна управляющая компания не может «похвастаться» управлением тремя десятками двухэтажных домов. С каждого в месяц мы собираем по 700 рублей. Откуда я возьму 5 тысяч рублей на новую дверь? А если речь идет о замене крыши? То есть, денег на ремонт у нас нет, а предписания есть. Территория, которую нужно убирать, тоже огромная. В доме всего восемь квартир, а затраты на него баснословны, - разводит руками Волотовский.

По его словам, две самые убогие муниципальные УК в Калуге шли по тому же пути: пути навешивания домов-неудачников на ее плечи. И сейчас стоит вопрос о ликвидации предприятий.

- То есть, вы хотите сказать, что очередной ветхий жилфонд нанесет финансовый удар по вашей управляющей компании? - уточнили журналисты.

- (с иронией) Ну, это не то что удар, а «ударишко». Но, тем не менее, это путь в никуда, потому что если все подобные дома отправлять в управляющую компанию, то нужно предусматривать субсидирование из бюджета, иначе, как и в Калуге, она придет к банкротству, - резюмировал Волотовский.

Действительно, ведь когда в 2008 году реформа ЖКХ только началась, и дома раздали частникам, то их распределили между УК равномерно. Так кто помешал и в этом случае еще при первом конкурсе распихать вышеуказанную «пятерку» по другим лотам вперемешку с прибыльным жилфондом?

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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