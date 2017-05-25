По Обнинску ездит грузовик-призрак?

Каждую весну в населенных пунктах начинает действовать запрет на въезд большегрузов, дабы уберечь дорожное покрытие от тяжелого транспорта. Однако в Обнинске, похоже, расшатываются не только дороги, но и нервы жителей, которых по ночам будит грохот проезжающих грузовиков.



Сон жительницы одного из домов на улице Белкинской Натальи ЛАЗАРЕВОЙ и ее малыша спокойным не назовешь.

- Каждую ночь происходит движение большегрузов в сторону деревни Кривское и обратно. От грохота проезжающих машин просыпается и мой ребенок, и вся семья, - рассказала женщина журналистам «Недели».

Кто нарушает покой граждан, «Неделя» решила узнать у начальника обнинского ГИБДД Алексея ИСАЕВА. Оказалось, жалоб на шумный транспорт дорожным полицейским не поступало. Тем не менее, руководитель автоинспекции пообещал лично провести проверку по данному факту.

Как позже Исаев рассказал журналистам, наряд выставляли на Белкинской как раз во время, указанное Натальей Лазаревой: с 10 вечера и до 5 утра, однако ни одного большегруза так и не встретили.

- Я сам выезжал на место. Там справа после кольцевой развязки идет стройка. Но большегрузов нет, - рассказал Исаев.

А потому остается непонятным: жителям видится и слышится то, чего нет, или каким-то волшебным образом тяжелый транспорт по убитой дороге бесшумно «просочился» мимо дорожных полицейских? А может, и вовсе в городе завелся грузовик-призрак?

Мила КАЛИНИНА