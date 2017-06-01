«Репинский» мост опасен для жизни?

Не успела обнинская общественность обсудить преображение моста через Репинку, как та самая конструкция дала новую пищу для размышлений. За столь короткое время, которое прошло после ремонта, мост уже потерял свой вид. Во-первых, его основа успела покрыться ржавчиной. Во-вторых, на данном участке отсутствует освещение: от него остались лишь одни опоры.

Кроме этого, горожане рассказывают истории о том, что сие безлюдное место абсолютно небезопасно, так как дает свободу действий для местной «гопоты».

Сегодня вид моста действительно оставляет желать лучшего. Первое, что бросается в глаза, - это сплошное ржавое покрытие.

Пролить свет на будущее объекта «Неделя» попросила вице-мэра по коммунальному хозяйству Дмитрия СТРЕЛЬЦОВА. Но тот, как оказалось, о метаморфозах подвесного моста слышит впервые.

- Ко мне жалоб пока не поступало. Но я обязательно проясню ситуацию. В ближайшие дни на место выедут сотрудники МПКХ и оценят его состояние. Что касается ржавчины, то ее, я думаю, нужно будет просто удалить, и покрасить основу заново. Вопрос с освещением, полагаю, тоже решим, - пообещал Дмитрий Сергеевич.

Между тем, нельзя не сказать, что эта территория в последнее время становится все менее безопасной. Об этом свидетельствуют рассказы самих горожан. Как поведал местный житель Сергей ЛИТВИНОВ, тем маршрутом, который пролегает как раз через мост, его мама регулярно ходит на работу. Однажды такой поход чуть не закончился для нее плачевно.

- Мама рассказала, что, когда она подходила к мосту, то заметила неподалеку молодого человека в капюшоне, который последовал за ней. Осознав, что незнакомец прибавляет шаг, она начала тоже ускоряться и параллельно звонить мужу. В итоге ей повезло, что навстречу шли прохожие, которые и спугнули парня, - рассказывает молодой человек.

Стоит отметить, что это место действительно несколько опасно для одиночных прогулок. Быть может, хоть немного исправит ситуацию освещение. Кроме того, не мешало бы в этом районе установить и камеры видеонаблюдения.

Ну, а вообще, от походов в столь глухих местах в одиночестве горожанам все-таки стоит воздержаться.

Дарья ГУМЕРОВА