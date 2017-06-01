Чтобы стать первым лицом города, нужно в детстве мечтать стать доктором!

Чаще всего в детстве мы мечтаем стать врачами, пожарными, продавцами и даже космонавтами. Но, как правило, выбор профессии в более зрелом возрасте падает совершенно в другую сферу. И уж точно, мало кто грезит стать чиновником, пусть даже и весьма солидного ранга. В преддверии Дня защиты детей «Неделя» узнала, какими в юности были первые лица Обнинска и какую профессию они «похоронили» в своем детстве.

ВЫБИРАЯ МЕЖДУ БРЮКАМИ-ДУДОЧКАМИ И «КАЧАЛКОЙ»

Мэр Обнинска Владислав ШАПША признает, что, скорее, был, что называется, ботаником, чем хулиганом. А потому школу закончил с серебряной медалью. Подвели Владислава Валерьевича русский язык и рисование.

В юности мэр перебрал в мечтах о будущем все достойные мальчишки профессии: космонавта, милиционера, пожарного... В старших же классах выбор стал более осознанным.

- Я с большим интересом изучал биологию. Но так получилось, что в 9-м классе на базе нашей школы впервые в истории города был организован физико-математический класс, в который я успешно поступил. Нас потом за профильный уклон «косинусами» называли. Поэтому постепенно ушел от биологии в другую сторону. А так был бы сейчас доктором. Мне и сейчас кажется, что это интересная работа, - улыбнулся Владислав Валерьевич.

Музыкальное и художественное образование юного Шапшу обошло стороной, а вот спортом он занимался достаточно активно. И если мода на брюки-дудочки его не коснулась, то местную «качалку» мэр посещал регулярно.

ВРАЧ, УБИТЫЙ «ФИЗМАТОМ»

«Физматом» убит врач и в вице-мэре по экономике Геннадии АНАНЬЕВЕ. Школу Геннадий Евгеньевич закончил лишь с одной четверкой. Причем, не дотянул он по любимому предмету - Химии.

- Я хотел стать хирургом, и этот предмет готовил к поступлению, поэтому преподаватель был ко мне более чем требователен, - вспоминает Геннадий Евгеньевич.

Однако в результате он выбрал профессию, связанную с двумя другими не менее любимыми предметами: математикой и физикой.

Стоит отметить, что юный Ананьев весьма разносторонне развивался и в спорте. В такое совмещение сложно поверить, но Геннадий Евгеньевич профессионально занимался боксом и... бальными танцами. Так что времени, как он утверждает, на хулиганство у него совсем не было.

РАБОТА ПРОДИКТОВАНА ДЕТСТВОМ

Не поверите, но о профессии доктора грезила и социальный зам Татьяна ПОПОВА, которая хотела поступать на медицинский, как и ее сестра. Однако та, закончив вуз, не посоветовала идти Татьяне Сергеевне по ее стопам.

- В это же время я встретила знакомую, которая закончила «иняз». Она меня очень заинтриговала, рассказывая, как там здорово учиться. И я выбрала то, где «замечательно», - смеется Татьяна Сергеевна.

В результате по специальности учителя английского и немецкого языков Попова отработала всего пару лет, после чего ее затянула общественная работа, любовь к которой она питала еще со школьной скамьи.

Татьяна Сергеевна с детства была очень активным ребенком с задатками лидера, участвующим во всех сферах жизни школы. При этом она успела закончить и музыкальную школу, а в ее аттестате можно найти лишь одну четверку по русскому языку. Однако Попова не спешит утверждать, что была «золотым» ребенком.

- Такие дети, как я, тоже готовят определенные проблемы для родителей. Мои родители даже никогда не интересовались, что я на экзамене получила, так как были уверены, что ниже «пятерки» не заработаю. Это имеет свои плюсы и минусы, - считает она.

ВИЦЕ-МЭР КОЗЛОВ ТИХИМ РЕБЕНКОМ НЕ БЫЛ!

А вот вице-мэр по градостроительству Андрей КОЗЛОВ накопил в своем школьном аттестате аж три «четверки». На «отлично» не подружился он с рисованием и химией, зато питал любовь к математике.

А вот что касается будущей профессии, то в детстве Андрей Петрович, как и многие мальчишки, мечтал стать летчиком. Разница лишь в том, что мечту связать свою жизнь с авиацией он донес аж до выпускного класса, решив стать инженером авиационной промышленности.

- Но мама заволновалась, не захотев меня далеко отпускать учиться, и отговорила от этой идеи. Правда, в итоге я уехал еще дальше, - вспоминает Андрей Козлов.

О своей семье Андрей Петрович отзывается с большой теплотой, считая, что родителям было с ним легко, хоть он и не был тихим ребенком.

- Я даже не могу вспомнить, чтобы меня когда-нибудь наказывали. Самым тяжелым испытанием для меня было, это когда мне, провинившемуся, отец рассказывал, как ему ребенком было тяжело жить в военные годы, сравнивая с комфортными условиями, в которых нахожусь я, - рассказал вице-мэр.

Стоит отметить, что юный Козлов окончил музыкальную школу по классу баяна, а также серьезно занимался волейболом, играя после окончания школы за сборную своего вуза.

ТЕАТР ЗАКАНЧИВАЕТСЯ КОММУНАЛКОЙ

В этой лиге «хорошистов» отличился лишь коммунальный зам Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, закончивший школу с одной тройкой. Сам он признает, что имел гораздо большую тягу к точным наукам: физике и химии.

Дмитрий Сергеевич не припомнил, чтобы мечтал стать врачом или хотя бы космонавтом. Однако оказалось, что в нем погиб актер.

- В какой-то момент я жалел, что не пошел на театральный, хотя предпосылки к этому были. Я активно участвовал в слетах, никогда не отказываясь от выступлений в творческих конкурсах, и даже позволял себе импровизацию. Мне нравилось и сценарии писать, - вспоминает Дмитрий Сергеевич, который в юности брался за любую роль.

Солидный рост Стрельцова продиктовал ему и бурное спортивное прошлое. Довольно долго он занимался благодарными к высоким спортсменам видами спорта: волейболом и баскетболом. А вот на коньки встал лишь в зрелом возрасте, так что теперь активно наверстывает упущенное.

На вопрос, легко ли было с ним его родителям, Стрельцов сначала уверенно ответил:

- Думаю, что нет, - добавив, - обо многих моих шалостях они просто не знали.

Какой же из всего этого можно сделать вывод? Чтобы стать большим начальником, надо в детстве хорошо учиться, испытывать тягу к точным наукам, олицетворив ее «четверкой» по русскому или рисованию в школьном аттестате, ну и, желательно, мечтать стать врачом. Вот тогда-то и появляется шанс стать вице-мэром, а то и самим мэром.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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