Обнинские торговые центры потихоньку «вымирают»!

Как же радовались жители первого наукограда, когда здесь появился первый за всю историю города торгово-развлекательный комплекс такого масштаба - «Триумф Плаза». Однако спустя некоторое время вслед за ним один за другим, будто соревнуясь, начали расти все новые и новые ТЦ и ТРК.

Пальцев рук для перечисления всех действующих крупнокалиберных объектов пока хватает. Однако тенденцию к появлению очередных торговых центров в Обнинске никто еще не отменял. Только в ближайший год здесь появятся как минимум два комплекса.

ФАКТ ИЛИ НАПРАСЛИНА?

«Атлас», «Плаза», бизнес-центр «Капитал», «Жемчужина», «Дом для дома», «Мост», «Галерея Пассаж», «Привокзальный», «Атриум», «Курчатовский» - это далеко не полный список торговых комплексов в Обнинске, которые функционируют на сегодняшний день. В недалекой перспективе появится и новый (второй по площади в городе) ТЦ «Обними». А к весне следующего года на Привокзальной площади вырастет и многофункциональный комплекс.

Впрочем, новость о появлении двух последних объектов и стала последней каплей всеобщего терпения горожан. Многие считают, что такое количество ТЦ Обнинску не «переварить», да и нет в них, мол, необходимости.

- Ну конечно! Даёшь ещё один торговый центр в городе! Их же у нас мало, до миллиона одного не хватало. И ничего, что бедные детишки обойдутся без новинок в своём питании, а их родители - без рабочих мест. У нас же не наукоград, а торгоград! - считает горожанка Лидо ОСТИЯ.

Но если критика в адрес торгового центра «Обними» еще хоть как-то имеет право на существование, потому как он вряд ли сможет выделиться на фоне уже действующих ТЦ, то вот многофункциональной комплекс на Привокзальной площади, кажется, незаслуженно поминается недобрым словом, не будучи даже построенным. Ведь, кроме банальных торговых точек, здесь разместятся весьма значимые объекты.

Неужели есть противники человеческого(!) общественного туалета, которого явно не хватает на территории вокзала? Или кто-то всерьез считает, что опорный пункт полиции в столь оживленном месте тоже будет лишним? Ну, или комната отдыха для водителей общественного транспорта неуместна (пусть лучше они релаксируют в здании бывшего клозета)?

НЕОБРАТИМОЕ ЯВЛЕНИЕ?

Теперь «пройдемся» по другим ТЦ наукограда. Вне конкуренции, безусловно, ТРК «Триумф Плаза». Здесь есть абсолютно все, чтобы с комфортом скоротать досуг и сделать необходимые покупки. К тому же, «Плаза», как уже было сказано, «первенец» Обнинска в своей ипостаси. А вот другие комплексы, к примеру, «Атлас» (он же «Парус»), переживают не самые лучшие времена. Часть площадей вообще пустует, да и посетителей здесь увидишь нечасто. Хотя, как уверяет руководитель отдела развития ТЦ «Атлас» Никита МАЛЬЦЕВ, их черная полоса уже в прошлом.

- За последний год у нас много что поменялось. Во-первых, мы стали более лояльны к своим арендаторам. Стараемся искать точки соприкосновения и идти навстречу. И результат налицо. Сегодня 70% наших площадей заняты. Причем, именно в нашем комплексе расположен самый крупный в Калужской области парк развлечений для детей «Чайлэнд». Здесь же работают и школа воздушной гимнастики, большой магазин «Детский мир», художественная студия. Сюда люди знают, зачем идут. Это в «Плазу» приходят 80 процентов зевак, просто погулять, - не сдержал сарказма по отношению к конкуренту представитель «Атласа».

ТОРГОВЫЙ АНШЛАГ

Однако насколько довольны той самой лояльностью сами арендаторы? Как рассказал журналистам один из местных предпринимателей, ценник на аренду собственники центра действительно снизили. Впрочем, это пока единственная причина, по которой наниматели отсюда не съезжают.

- Надо было раньше плату за аренду снижать, а теперь какой толк? Многие ушли отсюда. Перестали и покупатели появляться практически, потому что раз придут, спросят, мол, можно здесь платье купить, белье, микроволновку, например. А нельзя! Вот и не ходят. В апреле говорили «М.Видео» заедет. Уже май, и никого, - рассказывает арендатор.

Вице-мэр по экономическому развитию Геннадий АНАНЬЕВ отметил, что городская власть не вправе диктовать владельцам земельных участков, что именно им там строить.

- Застройщик согласовывает с нами проект. Наше дело, чтобы объект не нарушал правила землепользования и соответствовал градостроительным нормам. Хочу отметить: такие комплексы обеспечивают город новыми рабочими местами. К тому же я считаю, что конкуренция дает потребителю право выбора. Если в одном месте, к примеру, картошка дорогая, я пойду в другое. В противном случае, это навязывание, - считает Ананьев.

Безусловно, право выбора быть должно. Но ведь в Обнинске оно, порой, доходит до абсурда. Взять, хотя бы, два «Дикси» на улице Лейпунского, расположенные зеркально. Или тот «пятачок» на проспекте Маркса, где буквально натирают друг другу бока «Лента», «Пятерочка» и «Магнит». Впрочем, речь идет уже не о ТЦ, а о торговых объектах в целом. Хотя они, как не что иное, превращают Обнинск в тот самый торгоград.

Дарья ГУМЕРОВА

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