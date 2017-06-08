Владислав Шапша - о дружбе с Китаем: «Это в первую очередь человеческие отношения»

На этой неделе первый наукоград в очередной раз посетили китайские «братья» из города Мяньян во главе с мэром Лю ЧАО. История этих взаимоотношений берет свое начало еще с начала 2000-го года.

Именно тогда был подписан Меморандум об установлении побратимских связей Обнинска и Мяньяна. С тех пор международная дружба принесла обеим сторонам немало пользы, и заканчиваться, как показывает практика, пока не собирается.

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Казалось бы, что может быть общего между Обнинском, с населением чуть более ста тысяч, и китайским мегаполисом, где проживают около пяти миллионов человек? Оказывается, сходств у этих городов очень много. Во-первых, оба носят статус наукограда. Причем, Мяньян, так же как и Обнинск, официально признан первым научным городом Китая. Ну, а во-вторых, интересы у «братьев» тоже совпадают.

Но для начала, пожалуй, напомним, что представляет собой Мяньян. В этом городе сконцентрировано огромное количество всевозможных институтов и научных предприятий. Здесь находятся около 18 НИИ государственного уровня, 12 университетов, а также около 50 крупных предприятий. А еще этот город славится Центром традиционной китайской медицины, оздоровительными и реабилитационными учреждениями. В Мяньяне образованы две зоны государственного значения: территория разработки новых высоких технологий и сфера технико-экономического развития; 8 зон развития «провинциального» значения и 13 специализированных технопарков.

Кроме этого, Мяньян является родиной атомной промышленности в Китае и важной базой для военного и научно-исследовательского производства.

Думается, что из вышесказанного становится понятно, почему же Обнинск и Мяньян решили назвать себя «братьями» и развиваться сообща.

Первый шаг к сотрудничеству был сделан 16 лет назад. Действующий в то время обнинский мэр Игорь МИРОНОВ и власти Мяньяна подписали договор о двустороннем сотрудничестве. Шли годы, а дружба продолжала крепнуть, о чем свидетельствует пролонгация договора. В очередной раз союз был скреплен на днях: в документе свои подписи поставили глава обнинской администрации Владислав ШАПША и мэр Народного правительства Мяньяна Лю ЧАО.

КИТАЙЦЫ ПОЗВАЛИ В ГОСТИ

С самого начала этой дружбы побратимские связи стали налаживать сразу в нескольких областях. Главным вектором изначально была медицина. Обмен опытом на данном поприще начался уже в 2002 году, когда специалисты обнинского «Центра реабилитации» отправились на полгода в китайскую больницу, где проводили мастер-классы в области массажа, а зарубежные специалисты, в свою очередь, осуществляли прием в Обнинске.

Однако, помимо медицины, у двух сторон есть и другие точки соприкосновения. Это атомная промышленность, научная сфера, инновационные технологии, образование и многое другое. Именно о сотрудничестве в этих направлениях на минувшей встрече договорились Владислав Шапша и Лю Чао.

- Наши города очень похожи. Нам есть куда развиваться сообща, - комментирует обнинский мэр. - Стоит отметить, что в последнее время различные предложения о сотрудничестве с Обнинском все чаще приходят от партнеров. Так же произошло и с Китаем. А у них, кстати, подписание любых международных соглашений проходит только с разрешения правительства, там несколько строже с этим, чем у нас. Поэтому считаю, что такой шаг навстречу ценен не только для Обнинска, но и для нашей страны в целом. Нам есть над чем вместе работать. А вообще, хочу сказать, что дружба с Мяньяном - это в первую очередь человеческие взаимоотношения.

Примечательно еще то, что подписание соглашения с представителями Мяньяна впервые прошло в Обнинске. До этого времени все рабочие встречи, как правило, проводились в Москве, а подписями договорные отношения скреплялись исключительно в самом Мяньяне.

Кстати, в рамках официальной встречи китайцы уже пригласили обнинских друзей к себе в гости, а точнее, принять участие в международной научно-технической ярмарке. Правда, с чем именно отправятся к китайским «братьям» представители российского наукограда, пока неизвестно. Как пояснил Владислав Шапша, этот вопрос предстоит решить в ближайшем будущем.

Дарья ГУМЕРОВА

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