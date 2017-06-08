Донор из Обнинска сдал более ста литров крови!

14 июня доноры крови отмечают свой «профессиональный» праздник. Как удалось выяснить «Неделе», в первом наукограде поздравления в этот день готовы принять несколько сотен человек, благодаря которым медикам в свое время удалось спасти множество жизней.

О том, каково это - быть донором и легко ли им стать, журналистам рассказали специалисты профильной службы, а также сами виновники грядущего торжества.

ДОНОРЫ СТАЛИ МОЛОДЕТЬ

На самом деле, чтобы стать донором, одного лишь желания недостаточно. Претенденту необходимо иметь не только паспорт, амбулаторную карту, но еще и местную прописку.

- Иногородних мы не принимаем, - рассказывает старшая медсестра Службы переливания крови в Обнинске Светлана КАРПОВА. - Потому как через СЭС мы выясняем, с кем он проживает на одной площади, и имеют ли те люди какие-то инфекционные заболевания.

Но и это далеко не все требования. Желающим поделиться собственной кровью необходимо иметь флюорограмму, а женщинам - еще и справку от гинеколога. Срок давности обоих документов не должен превышать одного года.

Кроме того, как рассказала Карпова, донорами никогда не смогут стать люди, которые имеют плохое зрение, хронические заболевания (например, бронхиальная астма), проблемы с сердечной деятельностью, а также худышки (весом менее 50 кг).

Стоит отметить, что действующий закон о донорстве настолько строг, что не позволяет отклоняться от установленных правил даже в экстренных случаях. Однако у медиков, как пояснила Карпова, всегда имеется запас крови, чтобы реанимировать человека в неотложной ситуации. Так, например, за прошлый год обнинской Службой переливания было заготовлено 420 литров крови.

На сегодняшний день в первом наукограде около 400 активных доноров. В прошлом году впервые на это дело решились 70 человек. При этом Карпова отмечает, что все больше среди доноров становится молодежи. Всего же за время работы обнинской Службы переливания (с 1963 года) звания «Почетный донор» были удостоены 700 человек! Для того чтобы стать таковым, необходимо поделиться собственной кровью не менее 40 раз. И, как оказалось, в первом наукограде есть и не такие герои.

ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР В ПЯТИКРАТНОМ РАЗМЕРЕ

Обнинец Михаил ТЯХТ, к примеру, успел стать донором 215 раз, дебютировав еще в 1980 году. С того времени мужчина сдал более 100 литров крови!

- Впервые я на это решился, когда услышал о том, что одному человеку нужна помощь. Ну, собственно, с тех пор стал донором. В прошлом году, например, тоже сдавал. И в этом собираюсь, надо только гемоглобин немного поднять для начала. А вообще это очень хорошо для здоровья. Мне, например, 55 лет, а моей дочери 8! Конечно, донорство мне помогает! - смеется Михаил.

Стоит отметить, что за время своего необычного хобби Тяхт успел сдать не только кровь, но и плазму. Именно он стал первым испытателем в Обнинске американского аппарата для плазмафереза. С его помощью лишь кровяные клетки возвращаются обратно, а плазма сохраняется для дальнейшего использования при изготовлении различных препаратов.

Сам Михаил Геннадьевич рассказывает, что для него донорство стало уже неотъемлемой частью жизни. Несколько раз в год он приходит в местную службу по переливанию крови не за денежной компенсацией в 800 рублей, а по зову сердца.

- После каждой процедуры мне хочется летать, - делится эмоциями мужчина, потому что я понимаю, что, возможно, именно моя кровь спасет кому-то жизнь.

Дарья ГУМЕРОВА

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