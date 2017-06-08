Жители Обнинска привыкают ездить в маршрутках стоя!

Новый закон, согласно которому водители в России должны ездить по русским правам, проредил обнинские маршрутки, сократив их количество на две трети! Отвыкшие от битвы за место в микроавтобусе обнинские пассажиры разделились на два лагеря.

Одни считают, что в наукограде наступил транспортный «апокалипсис». Другие поддерживают нововведения и ратуют за то, чтобы в нашей стране ездили по «нашим правилам».

В мэрии Обнинска ситуацию считают рабочей и подумывают над тем, что триста маршруток (именно столько раньше их насчитывалось) - это для горожан слишком много.

НА АБОРДАЖ!

Угрожающие прогнозы перевозчиков, мол, город встанет, не сбылись. Битком и подчас с солидными перерывами, но все же перевозки горожан не остановились ни на одном из маршрутов. Тем не менее, в мэрии решили подстраховаться и уже с утра разослали обращение к пассажирам с просьбой понять и простить.

Сделать это смогли не все горожане.

- Я из-за них под ливень попала и на работу опоздала! - пожаловалась жительница Обнинска Евгения ХАРБАКА.

- На остановках собираются толпы, которые при подъезде маршрутки наперегонки, отталкивая остальных, ломятся в салон. И все равно таким дикарям, что я, например, с двухлетним ребенком, или пожилой человек пытаемся зайти. Да и ждать приходится (№21, в частности, не менее 30 минут), - возмутилась Наталья СТРЕЛКОВА.

- Я второго июня около 10 утра у мэрии 30 минут ждал маршрутку. За это время проехала только одна полностью забитая людьми «тройка», - рассказал в соцсетях Тимофей РАДЗИХОВСКИЙ.

Справедливости ради стоит отметить, что были и те, кто счел, что особого ажиотажа в связи с сокращением числа транспорта не было, а вот ездить маршрутчики стали спокойнее, не пытаясь бороться с пассажирами в полупустых салонах. Больше всего жалоб было на шестой маршрут, который возит студентов ИАТЭ. Пассажиры уверяют: сейчас туда не ходит ни одного (!) микроавтобуса.

БЕЗ АЖИОТАЖА ИЛИ ВЕЧНЫЙ ЧАС ПИК?

Свой мониторинг провели и в транспортном отделе администрации. Так, по их сведениям, большинство микроавтобусов допускает незначительные отклонения от интервалов. В пример чиновники ставят маршрутки №2, №14 и №15. В числе «косячников» у администрации рейсы №3, №4, №9, №21, №22 и №23 (но ведь именно их получается больше?). Время ожидания на этих маршрутах увеличилось вдвое, хотя нигде интервал выше 20 минут специалисты транспортного отдела не зафиксировали, равно как и большого количества людей на остановках и их невозможности уехать. Среднюю же наполняемость те оценивают в 70-80%.

Наибольшая напряженность, по версии мэрии, наблюдалась в «часы пик» на «двойке» и «тройке». Туда на помощь направлен тот, кому она нужна самому: муниципальный автобусный парк.

Свою оценку пассажироперевозкам в этих новых условиях дали и журналисты нашего издательства. Надо сказать, что здесь мнения тоже разделились. Да, безусловно, все отметили, что стоять на остановке приходится дольше обычного и часто приходится ехать стоя. Однако если одни критичных изменений не заметили, другие уверены: в обнинских маршрутках теперь вечный «час пик»!

Так, к примеру, журналисты стали свидетелями, как с остановки «Белкинский овраг» сложно было уехать не то что вечером, а около 12 дня. Мамы с детьми просто не решались втискиваться в набитую маршрутку. Периодически по 15-20 человек собирались на остановках «Дом связи» и «Музыкальная школа».

В «час пик» здесь была прямо-таки игра контрастов: то пустая остановка и забившие ее и проезжую часть маршрутки, то толпа, штурмующая и так полный микроавтобус.

ОРИЕНТИР НА ЗОЖ

Собственно, за этими наблюдениями журналистов «Недели» и застала выходящая из микроавтобуса начальник Управления потребительского рынка и транспорта Анна КРАСИКОВА. Она, оказывается, сама пользуется маршрутками каждый день, за неимением прав, что, кстати, по роду своей должности можно поставить ей только в плюс.

Рейд корреспондент продолжил уже вместе с ней. Анна Всеволодовна рассказала, что если 1 июня в рейсы вышли около сотни маршруток, то через пять дней их количество увеличилось до 120. Красикова предположила, подкрепление пришло в том числе и от тех, кто смог за эти дни получить российские права.

В такую оперативность хочется верить, да сложно, учитывая огромные очереди в местном МРЭО, куда и на прием-то можно лишь за неделю записаться, не то что права поменять. Тогда непонятно, у иностранных водителей в связи с ситуацией появился какой-то «блат» в дорожной инспекции или перевозчики снова надеются на «авось» и пользуются безысходной ситуацией, в которую поставили чиновников? Ведь среди тех, кто сегодня сидит за баранкой местных маршруток, славян наблюдается по-прежнему мало.

Мы с Анной Красиковой пришли к выводу, что ажиотажа действительно в городе нет, так что, когда все «устаканится», в мэрии будут пересматривать количество необходимых на линии транспортных средств. Здесь, кстати, все оказываются в выигрыше: водители в наполненных маршрутках не летят наперегонки в погоне за пассажирами, перевозчик экономит на наемных работниках и увеличивает свою прибыль, мэрия ликвидирует транспортный хаос в «отстойниках» и на остановках.

Спросите, где здесь выгода пассажиров? Ну, если руководствоваться советами психологов и во всем находить положительное, то горожане будут вести здоровый образ жизни как минимум по дороге на работу и домой, добираясь туда или пешком, или стоя, тренируя мозжечок и хватательный рефлекс. Благо, закон позволяет это делать в маршрутках, оборудованных поручнями.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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